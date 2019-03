«Uno de los pilotos del MAX 8 me comentaba que no sabía que existía el software de control de vuelo» Hablamos sobre el Boeing 737 MAX 8 con el director del Departamento Técnico de Sepla, Javier Martín-Chico, que pone voz a los pilotos españoles que han volado con este modelo desde su estreno en 2016

El fabricante estadounidense Boeing lleva toda la semana en el ojo del huracán, desde que este domingo se estrellara un 737 MAX 8 de «Ethiopian Airlines» en el citado país africano causando la muerte de 157 personas. Se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre, el mismo modelo de avión, se precipitó contra el mar en un vuelo de la aerolínea indonesia «Lion Air», con el resultado dramático de 189 fallecidos. Pero, ¿qué significa volar en un avión tan moderno como este, fabricado en 2016? ¿Es tan diferente al resto de los modelos de Boeing? Para responder a esta y otras preguntas, ABC ha hablado con el director del Departamento Técnico de Sepla (Sindicato Español de los Pilotos de Líneas Aéreas) Javier Martín-Chico quien pone voz a los dos pilotos españoles que ya han volado con un Boeing 737 MAX 8:

¿Cómo es volar en un Boeing 737 MAX 8?

Las sensaciones en vuelo son como en cualquier otro avión, normales. Ahora, según los aviones van teniendo más automatismos, poseen más protecciones de seguridad para controlarlos. Es curioso porque Boeing siempre ha criticado mucho a Airbus por los controles de vuelo, que están muy automatizados. En esta línea, el Boeing 737 MAX 8 parece un paso hacia la filosofía de Airbus: Antes en otros modelos menos automatizados podías poner cualquier posición de morro hacia arriba o abajo sin limitación manteniendo el control total del piloto sobre el avión, pero ahora estas protecciones actúan cuando el morro es colocado hacia arriba con cierta inclinación, y opera sobre la compensación del control modificando la posición del morro del avión hacia abajo.

Estamos hablando de unos motores con mucha potencia, por este motivo, los ingenieros tuvieron que introducir modificaciones una vez construido para subir el tren de aterrizaje, y los motores en ala poniéndolos más adelantados.

¿Resulta tan rupturista el Boeing 737 MAX 8 respecto a modelos anteriores?

Sigue la línea de Boeingcon la misma filosofía y forma de las cabinas y las mandos de vuelo, aunque añadiendo sistemas nuevos para Boeing y para todos.

Si es se trata de sistemas nuevos, ¿qué le han transmitido los pilotos que lo han usado sobre la formación que han recibido para ello?

Uno de ellos me comentaba que había recibido un curso online en su Ipad en 2018, y me reconocía que se quedaba muy escueto, aunque a raíz de lo sucedido con el accidente de «Lion Air» esto está cambiando. En concreto, me decía que no sabía que existía el software de control de vuelo, conocido como MCAS, y que estaba instalado el avión. Posteriormente, el fabricante, envió un boletín de seguridad en el que se explicaba que si este sistema actuaba había que acudir a un procedimiento de emergencia para desactivar la compensación. Tras el accidente «Lion Air» parece que la formación ya incluye horas de simulador. Lo que es muy importante porque entrenas cómo funciona el sistema en un vuelo normal y cuando falla, para saber cómo actuar en este tipo de situaciones.

Históricamente cada avión tenía su curso de habiltación completo, formacion teórica y horas de simulador. Los fabricantes para evitar costes a las compañías, comenzaron a habilitar diferentes variantes dentro del mismo tipo de avión. Hay que tener en cuenta que la lucha entre los dos grandes fabricantes de aviones - Boeing y Airbus- es brutal e intentan venderte que con un curso puedes habilitarte para tres o cuatros modelos, en algunos casos son prácticamente idénticos pero en otros hay diferencias notorias o sistemas nuevos. Por ejemplo, el coste de una sesión de un simulador es entre 500 y 1.000 euros y el coste de un curso de habilitación ronda los 30.000 euros. Lo que multiplicado por el número de pilotos de la compañía son cantidades enormes. En este sentido, hay muy pocos simuladores de 737 MAX en el mundo. Apenas unos seis o siete, ya que se trata de un avión muy moderno.

Quejas de pilotos estadounidenses

Ustedes han mencionado en otros medios, que sobre el Boeing 737 MAX 8 se han vertido algunas críticas sobre su funcionamiento

Lo que hemos visto es que en el sistema americano de reportes, el Aviation Safety Reporting System (ASRS) de la NASA - donde todos los pilotos estadounidenses alertan sobre problemas de seguridad - hay varias quejas sobre la falta de control del sistema y falta de formación del mismo en los manuales. Es decir, hablan de demasiado automatismo sin haber sido informados sobre cómo funciona ni entrenados.

Después del accidente de Lion Air, como he mencionado, Boeing emite un boletín de seguridad y no sabemos la clase de entrenamiento que tenían los pilotos de «Ethiopian Airlines».

Parece que algunos automatismos no son tan buenos como parecen...

Los automatismos no son malos, sin embargo, hay que gastarse dinero en la formación e información adecuadas: la gente necesita saber conocer el sistema y cómo manejarlo. Todavía nos falta el dato de la caja negra, que se abrirá en Francia.Un país que curiosamente mantiene una fuerte polémica sobre la automatización con Estados Unidos. Entonces podremos ver si el sistema y el sensor no han funcionado correctamente y, si es el caso, cómo corregirlo. Lo que ha pasado podría ser un fallo del sistema, uno humano o de ambos. En la aviación después de un accidente se actúa en tres sentidos: diseño o ingeniería (sistemas, motores...), entrenamiento y formación - cuanta más formación mejor- y la tercera sobre si los procedimientos están bien diseñados.

¿Qué tipo de formación reciben los pilotos en casos como este?

Cuando un piloto pasa a volar de un Boeing a un Airbus, por ejemplo, suele impartirse un curso entero o de habilitación sobre el avión de una semana o 15 días de clases teóricas y 8 o 10 sesiones de simulador. Esto es así porque el avión no tiene nada que ver con el que hasta ahora operaba. Si se trata de volar con la variante de un mismo tipo de avión se imparte, lo que denominamos un curso de diferencias que es mucho más breve. Este lo diseña el fabricante y el operador que va a coger este tipo de avión presenta la citada formación a la autoridad del país concreto, y esta lo aprueba o impone nuevas condiciones.

Controles

De todas formas un avión pasa por varios controles antes de volar y luego durante actividad...

Antes de operarse hay vuelos de prueba donde se van probando todos los sistemas, así como un mantenimiento periódico regulado a nivel europeo y que se hace por diferentes intervalos de tiempo, ciclos (despegues y aterrizajes) o si cuando una pieza no funciona correctamente, por ejemplo. Todos los aviones tienen un control muy estricto. Por ejemplo, en el que acabo de pilotar si no tienen el certificado de las revisiones al día no hubiera volado. En cualquier caso, hay que dar tiempo a la investigaciíon ya que no hay datos que nos digan que el sistema ha fallado y no podemos hacer nada más.

La UE y Estados Unidos han decidido vetar a los Boeing 737 MAX 8...

La respuesta del sistema de seguridad a nivel europeo y estadounidense es predictiva, va por delante ante un posible error o amenaza latente se para la flota. Dentro de unas semanas, con el informe preliminar ya se sabrán más datos.