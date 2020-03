ATA pide por carta a Sánchez que exima a los autónomos de pagar la cuota de marzo

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha enviado una carta al Gobierno para pedirle al Gobierno que exima a los autónomos de pagar la cuota de marzo. Así lo ha comunicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en Twitter, quien ha indicado que los autónomos confían en no tener que pagar la cuota de marzo y «muchos van a llevarse una sorpresa que va a generar profunda frustración cuando la vean cargadas en sus cuentas el próximo 31 de marzo».

Esta semana, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, garantizó que todos los autónomos sin excepción tendrían acceso a la ayuda por desempleo, que conlleva la exención del pago de cotizaciones, que asumirá la Seguridad Social. Sin embargo, en muchos casos, la cuota ya estaba girada a esas alturas del mes.

He pedido al Presidente del Gobierno q por favor suspenda la cuota de autónomos de marzo

-Ante la avalancha de solicitudes de la nueva prestación no hay tiempo para q autónomos las vean resueltas antes del 31 M

-Son muchos los autónomos q no tienen dinero ni para pagar la cuota pic.twitter.com/gZkz7gcpCf