Un petróleo a cien dólares el barril, la puntilla para la recuperación

Los precios del petróleo han comenzado este año con una tendencia al alza que ha situado el tipo Brent en los 88 dólares el barril y al Texas en 85 dólares. En ambos casos, supone una subida del 13% respecto al cierre de 2021. ... Sin embargo, el incremento es del 60% respecto a las mismas fechas del año pasado.

Estas subidas de las cotizaciones del petróleo hacen temer a los analistas a que lleguen a alcanzar la cota sicológica de los 100 dólares el barril, nivel que no se daba desde septiembre de 2014. En junio de ese año alcanzó los 115 dólares.

Si se llegara a esa situación, se dispararían los precios de los carburantes -que ya han subido un 25% en los últimos doce meses-, lo que ocasionaría un fuerte incremento de los costes de las empresas y de los autónomos, así como de la inflación, que cerró 2021 en el 6,5%.

Los incrementos responden fundamentalmente a tres factores : por un lado, los recientes ataques con misiles de los rebeldes de Yemen a Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de crudo del mundo. Por otro, las posibles sanciones económica de la UE a Rusia si invade Ucrania, que incluirían la prohibición de comprar petróleo a aquel país. Al margen de estas cuestiones geopolíticas, también está tirando de los precios hacia arriba el hecho de que el virus Ómicron esté afectando a la economía mucho menos de lo que se pensaba al principio, por lo que la demanda mundial de crudo sigue creciendo.

«La demanda crece más deprisa que la oferta»

Elena Días Aguiluz, profesora de Gestión Financiera de Comillas ICADE, afirma a ABC que «la demanda del crudo, movida por la recuperación económica y los grandes estímulos fiscales y monetarios implementados durante la pandemia, crece con mucha mayor rapidez que su producción. Los productores de petróleo se ven reacios a incrementar la oferta a los mismos niveles de la demanda por el miedo a la aparición de nuevas variantes del Covid-19. A su vez, la inversión en la capacidad de producción se ve mermada por las implicaciones que los esfuerzos relativos a la transición energética tienen para el mercado petrolero. Esto, aunado a la esperada subida de intereses por parte de los bancos centrales, que subirá los costes de financiación, desincentiva la ampliación de oferta del crudo».

Añade que la principal característica del mercado actual del petróleo «es la incertidumbre. Bajo las actuales condiciones de mercado, se espera que el precio del crudo continúe creciendo, posiblemente rebasando los 100 dólares el barril. De particular interés será observar las medidas de política monetaria de los bancos centrales y las decisiones tomadas por la OPEC+ para evitar esta subida de precios. Precios de energía tan altos serán un seguro obstáculo para la recuperación económica, promoviendo aún más la precariedad y la desigualdad resultantes de la pandemia. Los bancos centrales, ciertamente, bajo su mandato de mantener la estabilidad de los precios, se verán llamados a subir los tipos de interés con el objetivo de controlar la inflación, lo cual implicará una dificultad añadida para la recuperación».

«Previsiblemente será coyuntural»

José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea , subraya que «esta subida del petróleo, junto al incremento general de la factura de la luz y del resto de productos energéticos, puede tener una repercusión negativa en la recuperación económica y de esta forma lastrar el crecimiento del PIB de los países del mundo desarrollado (incluida España)».

Pero este incremento coyuntural del precio de petróleo «previsiblemente será coyuntural y se produce en un contexto con situaciones muy particulares: el creciente optimismo sobre la recuperación económica mundial anticipa un aumento de la demanda de petróleo en todos los países (esto ya es realidad en China e India); los recortes sustanciales de oferta de los países productores porque la oferta decrece entre otras cuestiones por el trasvase de inversiones al modelo verde y por el largo periodo de precios bajos; y el dólar se mantiene débil y algunos inversores, que apuestan por un regreso de la inflación, se han refugiado en las materias primas».

«Por tanto, estamos ante una subida que previsiblemente será coyuntural y no estructural, por lo que probablemente no se mantenga durante mucho tiempo, salvo que existan fuertes tensiones geopolíticas que favorezcan estos incrementos de precios. En este sentido hay que destacar algunos nubarrones, como el empeoramiento del escenario energético se debe a las tensiones geopolíticas, que lejos de menguar van a más. La principal inquietud proviene del conflicto entre Rusia y las potencias occidentales en Ucrania, pero también influye el atentado con misiles y drones en Emiratos Árabes Unidos, que ha reactivado la tensión en la región».

«Hasta el tercer trimestre»

Gonzalo Escribano, que dirige el programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano , explica a este periódico que «existe bastante volatilidad en un rango cada vez más alto de los precios» y que hasta el tercer o cuarto trimestre del año no empezarán a «flexionar». No descarta que puedan superar los 100 dólares el barril, aunque dependerá de factores geopolíticos «complicados», como Oriente Medio y Ucrania. También apunta que se está produciendo un «crecimiento robusto de la demanda» porque Ómicron no está afectando tanto al crecimiento económico.

Para Mike Rosenberg, profesor de Dirección Estratégica del IESE , «la economía ha vuelto más rápido de lo que se pensaba», aunque la recuperación económica podría verse lastrada por el conflicto entre los hutíes y Emiratos Árabes Unidos, así como si Rusia es sancionada por la UE. Asimismo, dice que Arabia Saudí necesita estabilidad en los precios del petróleo para llevar a cabo su transición 'Saudí 2030' a las renovables.