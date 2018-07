«Pedimos a Sánchez que no se castigue al sector que más crea» Pedro Mier, presidente de la patronal de las tecnológicas Ametic, defiende los intereses de un sector que está en el punto de mira por su tributación

Ametic, patronal de las tecnológicas, se reinventó hace algo más de un año tras la salida de algunos de sus miembros para formar una organización paralela. Hoy, han recuperado el liderazgo en la defensa de los intereses de un sector imbricado ya en todos los aspectos de la sociedad, pero también en el punto de mira por su tributación.

¿Han avanzado más la sociedad y las empresas que la regulación?

Sin duda, aunque es normal. Siempre que hay un avance la legislación va por detrás. La transformación no espera a la regulación sino que sencillamente ocurre. Ahora la transformación es mucho más acelerada que las anteriores.

¿Qué cambios habrían de producirse en cuanto a legislación?

Mires hacia donde mires, el panorama ha cambiado. En el mercado laboral han aparecido figuras nuevas. Ocurre igual con el Derecho Civil, la propiedad intelectual... Los hechos van por delante.

¿Tienen voluntad los gobiernos de modernizar las normas?

Seguro que sí. Los gobiernos están formados por personas igual que nosotros. Otra cosa es que legislar deprisa no es fácil y no debe hacerse con precipitación.

«Una empresa no puede sobrevivir sin digitalizarse»

¿Esa precipitación se traduce ahora en los nuevos impuestos al sector?

¿Qué le piden a Pedro Sánchez?

Que la tasa no sea contra el sector. Somos el primer generador de crecimiento y oportunidades económicas. Pedimos que se regule, pero que se hagan cosas que favorezcan que esa potencialidad se maximice. No que se castigue al sector que más crea, sino que esa creación sea máxima. Reclamamos actuar con rapidez junto con el resto de países.

Pedro Mier, durante la entrevista con ABC - ISABEL PERMUY

¿Deben tener miedo las empresas tecnológicas?

No. Nunca. Deben aprovechar las oportunidades que la sociedad y sus profesionales ofrecen. En nuestro papel de defender el desarrollo y las oportunidades, tenemos que defender que el terreno de juego en el que se desarrollen sea óptimo. Una tasa específica para el sector no es la mejor vía.

¿Hay voluntad de fomentar la innovación?

Nuestro sector aporta un 30% del esfuerzo en I+D+i. Hay un discurso favorable del Gobierno en favor de cambiar el modelo industrial, aumentar el esfuerzo en I+D+i... Necesitamos como país hacer más esfuerzo en esto. No se está haciendo lo que nos tocaría según nuestra posición económica. Los países que de forma continuada mantienen un esfuerzo en I+D+i multiplican su nivel de bienestar económico. Nos jugamos el bienestar económico del futuro.

Ese aumento de la innovación, ¿ha de ser de las empresas o del Estado?

Es un esfuerzo de país. Tiene que ser combinado.

«Cualquier nueva regulación impositiva, que es necesaria, tendría que ser global. Como mínimo europea»

¿Cuál es el límite de la innovación?

No hay límites. Solo en la curiosidad e imaginación de las personas. De eso en España tenemos mucho. El momento que estamos viviendo es una oportunidad formidable, pero hay que creérselo y jugar nuestras cartas.

Las tecnológicas llevan la bandera de la innovación, pero también se las señala por su tributación. ¿Hay razones para criticar la ingeniería fiscal de estas compañía?

Su obligación es maximizar el resultado económico respetando la ley. Si las leyes no están adaptadas a la nueva situación, hay que adaptar esa legalidad; no criticar al que usa la ley conforme a sus intereses.

Entonces, ¿hay que adaptar las leyes a empresas tecnológicas que utilizan mecanismos para tributar, por ejemplo, en Irlanda?

A nosotros como país nos interesa generar el mayor valor añadido. Para que eso ocurra, en el mundo en el que vivimos hay un factor esencial que se llama innovación. En la medida en que generaremos innovación, ese valor repercutirá en el propio país. Hay que centrarse más en una política de impulso que de recaudación. Hay que crear, y después eso tiene que tributar.

El problema es dónde y cómo tributan...

No debería haber competencia fiscal entre todos los países de la Unión Europea. No debería haber ventajas fiscales por irte a un determinado país u otro de la UE. La competencia debería venir del atractivo para la inversión, el desarrollo de las actividades...

¿Qué autocrítica hace a su sector?

Somos poco reivindicativos. Es tan importante el impacto de nuestro sector en el cambio de la sociedad que el bienestar dependerá del bienestar económico del sector en las próximas décadas. Hay que reclamar que se tomen las medidas necesarias hoy para que las oportunidades para nuestra gente sean las máximas.

¿Cómo ha cambiado el sector de las tecnológicas desde la crisis económica?

Estamos en un proceso de aceleración exponencial. Las aplicaciones que usamos hoy hace cuatro días no existían y ahora son imprescindibles. Lo más importante es que se está imbricando en todos los sectores. Todos se están transformando a consecuencia de las tecnologías digitales. Por eso es tan grande la oportunidad y el riesgo de no jugarla bien.

¿Puede sobrevivir una empresa sin digitalizarse?

Radicalmente, no. No se me ocurre ni queriendo. Un chiringuito de playa, por ejemplo, seguro que tiene un móvil para que le hagan las reservas o un sistema de gestión de comandas si es grande. Hasta la actividad más aparentemente alejada de la digitalización está inmersa en el proceso.