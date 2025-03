Pasos para librarte de los hasta 60 euros en comisiones que cobrarán algunos bancos en junio

Casi todos los bancos ubicados en España cobrarán en junio comisiones a sus clientes con menor vinculación y que, por tanto, no cumplen con las condiciones exigidas. De un análisis elaborado por el comparador financiero HelpMyCash.com se desprende que junio y diciembre son los meses en los que las entidades aplican más recargos al acumularse los gastos mensuales, trimestrales y semestrales. Por ello, los cargos que se pasarán durante los próximos días ascenderán hasta los 60 euros para los clientes de los bancos que aplican importes más elevados. «No todos los clientes pagarán, solamente lo harán aquellos que no cumplen las condiciones de su cuenta bancaria» , indica un portavoz del comparador financiero, desde donde calculan que hasta 11 bancos con sede en nuestro país cobrarán comisiones a lo largo de este mes.

Tras las subidas anunciadas en 2020, el coste de mantenimiento actual de una cuenta oscila en una horquilla que va de los 67 hasta los 240 euros anuales. Eso sin contar el resto de recargos aplicados a las tarjetas o a determinadas transferencias. Este año también se han incrementado las comisiones medias de 37 a 43 euros anuales por la tarjeta de crédito ; de 22 a 35 euros por la tarjeta de débito y de 37 hasta 45 euros por las transferencias. «A partir de junio, casi todas las instituciones financieras españolas cobrarán nuevas comisiones bancarias a clientes con cuentas poco activas. Los costes variarán según el banco y oscilarán entre 20 euros al mes, 40 euros cada trimestre y 60 euros cada seis meses. Por si la inflación fuera poco, ahora tenemos más gastos. Sin embargo, hay maneras de evitar estas comisiones», puntualiza Mónica Pina Alzugaray, directora general de Raisin España.

Para huir de estos gastos, la mayoría de las entidades exige una mayor vinculación como domiciliar la nómina o la pensión o contratar productos adicionales –que a su vez generan otras comisiones– como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, préstamos o realizar un desembolso mínimo con una tarjeta de crédito. No obstante, vincularse más no es la única solución para esquivar estos costes ya que los cargos aumentan de forma paralela a través de esos productos contratados. Por ello, los expertos de HelpMyCash.com recomiendan valorar si compensa el aceptar las condiciones que impone el banco para no pagar comisiones y, si no, cambiar de entidad. «Cambiar de banco no es un proceso complicado», apuntan desde HelpMyCash.com. El primer paso es abrir la nueva cuenta y, una vez activa, ya se puede hacer una transferencia para enviar el dinero . También será necesario trasladar los recibos y comunicar a nuestra empresa que hemos cambiado de número de cuenta. El último paso consistiría en cancelar la cuenta y tarjetas antiguas para que dejen de generar comisiones.

En ocasiones, domiciliar los ingresos no es suficiente ya que las entidades han endurecido las condiciones para no cobrar comisiones, según advierten desde la asociación de consumidores OCU. Ante este panorama de búsqueda de beneficios por parte de las entidades derivado de la caída de márgenes por los bajos tipos de interés , es recomendable buscar cuentas rentables, que no solo eximen de pagar comisiones, sino que además ofrecen algún tipo de retribución a sus clientes, indican en la OCU.

Otra alternativa reside en pasarse a la banca online y a entidades que operan a través de Internet. Estas cuentas online ofrecen opciones más atractivas que no implican pagar comisiones y que, además, no exigen demasiados requisitos de vinculación para evitarlas.

¿Cuándo se puede reclamar? Las comisiones se consideran improcedentes cuando no se presta el servicio cobrado, si el cliente no pidió el servicio o renunció a él y también cuando se aplica un importe que supera las tarifas pactadas. Tampoco se pueden subir los topes en el caso de las comisiones por cancelación anticipada de una hipoteca y no se pueden aplicar recargos dos o más veces por el mismo concepto. A pesar de ello , los bancos tienen potestad para cambiar las condiciones de los productos si se trata de contratados de duración indefinida . El único requisito para que sea legal es que la entidad comunique e informe del cambio al cliente con una antelación mínima de dos meses.