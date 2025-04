El Parlamento alemán respalda las compras de bonos del BCE

Como reacción a la sentencia crítica emitida por el Tribunal Constitucional alemán el pasado mes de mayo, respecto a los programas de compra de deuda del BCE, el pleno del Bundestag alemán ha aprobado esta tarde una moción de apoyo al emisor europeo y a sus políticas de compra de bonos, respaldada por los votos de los grupos parlamentarios CDU / CSU, socialdemócratas del SPD, liberales del FDP Los Verdes , registrándose solamente la oposición de los partidos de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y extrema izquierda Die Linke. «El hecho de que estemos votando juntos prácticamente todos los partidos de la cámara, desde los conservadores a los verdes, además de socialdemócratas y liberales, es una señal muy clara al Bundesbank, que por supuesto podrá seguir haciendo sus compras, pero también es una señal muy clara a Karlsruhe de que desde el Bundestag seguiremos trabajando en la responsabilidad de la integración europea con afán continuado y consecuente con través de nuestra intensa actividad parlamentaria. Y, por último, es también una señal a Bruselas, para que sepan allí que no albergamos ni la menor duda sobre la independencia del BCE y sobre la independencia del Bundesbank», celebró el diputado de la CDU Andreas Jung.

El argumento del a responsabilidad alemana hacia la integración europea, recogido por la Constitución alemana , ha sido el más usado en las intervenciones a favor. Christian Petry, del SPD, se ha referido a ese principio como motor, no solo de esta moción de apoyo, sino también de un proceso inacabado de integración fiscal que Europa tiene pendiente en su opinión y que la gran coalición alemana desea reforzar. «Defendamos valientemente a Europa, su sociedad abierta», ha dicho, para proseguir: «Aprovechemos esta oportunidad para avanzar en la Europa pacífica, justa y ecológica que deseamos». Petry ha insistido también en otro argumento muy repetido en el debate, la competencia para controlar al BCE , que no recae en el Constitucional alemán ni en el Bundestag, sino en el Tribunal de Justicia Europeo, una afirmación que despertaba arrebatos de cólera en las bancadas de AfD.

«Desde 2015 está perfectamente claro que el BCE está violando la soberanía europea y que esta zoombización de la economía solo puede llevarnos a una depresión», ha respondido el diputado de AfD Peter Boehringer, que ha citado documentos de Commerzbank que a su vez citan informes del BCE en los que se habla de «riesgos para la estabilidad» de la economía europea. «Y si ustedes no lo ven es porque no lo quieren ver. AfD lleva años presentando mociones, llevando el asunto a comisiones parlamentarias, 7 de las 10 mociones al respecto las hemos planteado nosotros, 6 de las 11 preguntas parlamentarias, pero ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien se ocupe de un control que ustedes están evitando».

El matiz introducido por Florian Toncar, del FPD, es que «la independencia del BCE no significa que pueda actuar sin controles»

Fabio di Masi, diputado de Die Linke, ha explicado por su parte que votaba en contra porque su partido no acepta «que el BCE pueda financiar bancos pero no pueda financiar Estados», ya que los ponentes a favor habían subrayado en reiteradas intervenciones que los programas de compra de bonos «no significan la financiación de los Estados por parte del BCE» y son «una respuesta proporcionada» a la crisis. El matiz introducido por Florian Toncar, del FPD, es que «la independencia del BCE no significa que pueda actuar sin controles», que «comprar deuda no es lo mismo que mover los tipos de interés, por lo que hemos de ser conscientes de que se roza una frontera peligrosa» y que «un banco central no es independiente en la medida que ha comprado mucha deuda y queda demasiado expuesto a un partido, a un gobierno» .

El miembro del Consejo del BCE, Yves Mersch , ha declarado que considera que «después de esta votación, no queda ningún obstáculo para que el Bundesbank continúe con sus compras» de deuda. El Tribunal Constitucional considera igualmente el caso «cerrado y no se pronunciará a iniciativa propia sobre el tema, una vez todas las respuestas que su sentencia pedía al Bundesbank han sido aportadas, según un portavoz. Sin embargo, la institución sigue estando obligada legalmente a examinar de nuevo el material recibido y el fondo de la cuestión si recibe una demanda en ese sentido y, tal y como se han expresado los parlamentarios de AfD durante el debate, las demandas seguirán llegando, puesto que este partido considera que «se está poniendo en riesgo la solvencia del Bundesabank y la estabilidad de la economía alemana».

Antes de la sesión parlamentaria, en una carga dirigida al Bundestag, el ministro de Finanzas Olaf Scholz aseguraba haber examinado los documentos que ha proporcionado el Bundesbank, facilitados por el propio BCE. Y concluía que el banco central alemán podrá seguir participando en los programas de compras de activos del BCE, ajustándose al dictamen emitido por el Constitucional y habiendo demostrado la proporcionalidad de sus operaciones. «Desde nuestro punto de vista, el Bundesbank tiene permitido seguir participando en la implementación y el cumplimiento de las decisiones del PSPP -afirma-. (...). Por tanto, tengo intención de enviar al Tribunal Constitucional los documentos para demostrar que cumple con el requisito del dictamen emitido en mayo».