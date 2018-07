El MBA para aprender sin sufrir por 475 euros Un equipo de éxito en el ecosistema startup crea un modelo en el que basta dedicar entre 10 y 20 minutos al día de 7 a 11 meses

The Power MBA nada tiene que ver con los MBA tradicionales impartidos en las escuelas de negocio. Su espíritu es puramente disruptor. Para adquirir destrezas y conocimientos en dirección y administración de empresas solo hace falta invertir de 10 a 20 minutos al día, de lunes a viernes, en un periodo de siete a once meses. Y lo mejor de todo es su precio: por 475 euros. Así es este nuevo máster «low cost» que proponen cinco emprendedores, algunos de ellos arropados por un gran éxito en el ecosistema de las startup: Félix Ruíz (fundador de Tuenti y Jobandtalent), Hugo Arévalo (ex presidente ejecutivo de Hawkers, socio de Tuenti e inversor de Cabify, Glovo...), Kike Corral, y Rafael Gozalo y Borja Adanero, que eran consultores.

«El máster ofrece una visión empresarial y de negocio, lo que ayuda al desarrollo de las personas para crear su propia empresa, para impulsar su carrera profesional, para reciclarse...», afirma Rafael Gozalo, uno de los cofundadores. Sin embargo, en The Power MBA las cosas resultan bien distintas a los máster de las escuelas de negocio al uso. «Primero porque no es necesario invertir 50.000 o 60.000 euros como suele costar un MBA, ni sacrificar el tiempo libre durante año y medio», añade. La segunda es que este programa está basado en la técnica microlearning (aprender a través de pequeñas píldoras formativas). Así directivos y emprendedores de éxito son los protagonistas de muchas lecciones impartidas en The Power MBA. «En ninguna escuela de negocio el fundador de Wallapop te va a explicar las claves de su proyecto. Nuestros alumnos tienen una enorme inquietud por aprender y desarrollarse, confían en quienes nos apoyan», dice Gozalo. En el lanzamiento de este máster estaban inversores de la talla de Íñigo Juantegui (cofundador de La Nevera Roja y de OnTruck), Ander Michelena (cofundador de TicketBis) y José del Barrio (cofundador de La Nevera Roja).

El máster se ha desarrollado íntegramente en formato audiovisual y accesible a través de cualquier dispositivo conectado (PC, tablet o móvil). El programa está compuesto por clases teóricas, casos de éxito y análisis de empresas titán que están cambiando la economía actual, como Amazon, AirBnB, Facebook, Tesla,Uber, Netflix y Spotify. Los contenidos teórico-prácticos se actualizan permanentemente. Es otra de las premisas. «Hablamos de cosas que ocurren hoy. Están sucediendo cambios de paradigma constantemente en todos los entornos. Y estamos liderando esos procesos, los captamos y se los ofrecemos a nuestros alumnos en tiempo real», añade Gozalo. Comenzaron en octubre del pasado año, ya van por la novena edición y cuenta con más de 2.200 alumnos, que también han creado su red de alumni a través de eventos presenciales que celebran en diferentes ciudades.