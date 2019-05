«Un país llega a la democracia cuando es suficientemente rico» Romain Wacziarg, economista de la UCLA, defiende que la proximidad cultural determina el desarrollo de las regiones

Intentar explicar las razones de la existencia de países ricos y pobres no es una tarea sencilla, no hay una razón única y hay que analizar muy bien la historia para llegar a alguna conclusión. Romain Wacziarg, profesor de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), lleva tiempo realizando investigaciones en busca de una respuesta, «calculando el efecto de los valores culturales en el desarrollo de los países», explica el docente. Y ha sido observando el comportamiento de los países en momentos determinantes cuando se ha dado cuenta de la importancia que ha tenido en su desarrollo «la proximidad cultural» que conlleva factores geográficos, lingüísticos y genéticos. Cuanto más próximos estén los países desde el punto de vista cultural, mayor va a ser la influencia del más desarrollado en el de menos. Si pensamos en un invento tecnológico, como el ordenador personal, «no aparecen de forma instantánea cerca de donde se crearon, influyó más la proximidad cultural, como podemos ver con Australia y Nueva Zelanda, en donde se habla inglés». Si nos remontamos a la Revolución Industrial, por ejemplo, «vemos cómo se desarrolla de Inglaterra a otras partes de Europa y no las que están más próximas en la distancia sino en la cultura». África, más alejada culturalmente, «se queda atrás, hoy es más pobre». Wacziarg y su equipo han estudiado también la llamada tercera ola de la democratización: «Una vez más siguen estas líneas. Se produce más rápido en los países más próximos a Europa, como es el caso de Chile».

Durante una reciente visita a Madrid para participar en una ponencia organizada por el Navarra Center for International Development de la Universidad de Navarra, en la Fundación Ramón Areces, Wacziarg desgrana para ABC la importancia de analizar la historia para entender los temas económicos. Hay una tendencia de que los países que hace 100 años eran ricos lo siguen siendo, y los que eran pobres también. Y, si miramos a las personas, «ocurre lo mismo, hay una persistencia en esa riqueza o pobreza y es un tema cultural». En su opinión, cuando hay un contexto cultural que se diferencia del resto es el que permite crear esa riqueza. Llama la atención el hecho de que las sociedades profundamente arraigadas en su historia «tienen un efecto sorprendentemente persistente en el desempeño económico actual». La globalización está reduciendo el peso de la historia «al eliminar gradualmente las barreras a la propagación de la prosperidad».

El valor democrático

Defiende también que dicha riqueza llega antes que la democracia aunque las evidencias muestran que ambas se afectan mutuamente. «Solo se llega a la democracia o a un sistema democrático cuando eres un país lo suficientemente rico», subraya el docente. Siempre con excepciones, «como India, un país democrático pero pobre, o China, en el sentido opuesto, porque no es democrático» y va acumulando riqueza. Pero la tendencia general es ser más democrático según se va siendo más rico. Eso sí, «con la democracia llega la libertad que tiene una importancia enorme para que la sociedad tenga éxito».

Romain Wacziarg es optimista al hablar del desarrollo de los países. «Cualquiera puede ser próspero», dice, si bien cada país es diferente. No todos los modelos para crear riqueza funcionan; es más, «se deben adaptar y, cuanto más abiertos sean, mejor». Ejemplos como los de Etiopía, India o China demuestran que economías muy distintas pueden crecer y prosperar aunque reconoce que le sorprende «lo lejos que ha llegado siendo un país autoritario». Y tener un sistema democrático «le permitiría lograr una economía estable». Las barreras históricas que muchas veces existen «no son definitivas y se pueden superar» aprendiendo de las experiencias de otras naciones con los cambios necesarios que permitan a los países avanzar.