Las organizaciones internacionales confirman unánimemente un «retroceso global» de la economía Merkel promueve un fondo global de inversiones para generar actividad y contrarrestar el enfriamiento

Merkel ha sido durante sus cuatro legislaturas una firme defensora del multilateralismo, incluso contra corriente de las proclamas de Donald Trump, y hoy las principales organizaciones internacionales se reunieron en torno a la canciller alemana, en un exclusivo foro que analizó la situación global con una atención muy especial a la que parece inminente entrada en recesión de Alemania. Alrededor de la mesa de trabajo de la Cancillería de Berlín se sentaban el director gerente del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, el secretario general de la OCDE Ángel Gurría, el secretario general de la Organización Mundial del Comercio Roberto Carvalho de Azevedo, el secretario general de la OUT Guy Ryder y el presidente del Banco Mundial David Malpass.

Además de la exhibición de su seguramente incomparable poder de convocatoria internacional, Merkel intercambió pareceres sobre la situación y las medidas a tomar, tratando de dejar constancia de que la flojera de la economía alemana no se debe a causas internas y sugiriendo un conglomerado de organizaciones internacionales que, juntas, garanticen un nivel suficiente de inversiones como para hacer frente al enfriamiento económico. «La economía global se enfrenta a una desaceleración», dijo la canciller alemana, «la situación no es nada fácil».

Merkel considera, dijo que «aún es posible evitar una salida desordenada de Gran Bretaña de la Unión Europea». «Nadie sabe si el Brexit será regulado», admitió, «lo que todavía creo que es posible o si nos enfrentamos a fricciones más fuertes». En todo caso, el diagnóstico de esta reunión informal fue de gravedad. Los asistentes estuvieron de acuerdo en que «la economía mundial está en una posición difícil y que en todas partes estamos pronosticando una desaceleración en el crecimiento de todas las organizaciones». Tras anotar los descensos concretos de los pronósticos alemanes, hubo consenso también en que «es particularmente preocupante que ciertas inversiones hayan disminuido últimamente».

El director interino del FMI, David Lipton, habló de que se está produciendo una «recesión gradual y sincronizada». La política fiscal debe estar lista para «entrar en acción y hacer algo», increpó a los gobiernos. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, constató por su parte que hay «tasas de crecimiento aún más bajas de lo esperado anteriormente». También citó «las crecientes incertidumbres en el sector comercial y el Brexit» como razones del descenso global de actividad, pero se detuvo en apuntar con el dedo acusador a «grandes volúmenes de capital congelados que no se dedican a inversión y mantienen paralizada la economía».

El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, fue uno de los más pesimistas. Saludó la «terapia de grupo» que los responsables de las organizaciones internacionales llevaban a cabo en esta reunión informal y subrayó que «las cosas estaban empeorando porque los problemas no han sido abordados de manera multilateral». Se refirió especialmente al comercio y puso como ejemplo que es posible que a final del año ya no habrá un Órgano de Solución de Controversias en la OMC. La canciller alemana insistió en este mismo punto, reiterando que el «consenso multilateral y el intercambio mutuo son de importancia crucial» y expresando su esperanza de «que haya un compromiso» entre Estados Unidos y China en la disputa comercial, que tanto está afectando a la economía europea.

Según la la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat, el Producto Interior Bruto de la zona euro se expandió solamente un 0,2% en el segundo trimestre, después de una expansión del 0,4% en los tres primeros meses del año y confirmando una perspectiva sombría para las 19 naciones del bloque. El comercio en su conjunto se ralentizó durante el trimestre, mientras que las importaciones crecieron menos que en el primer trimestre del año y las exportaciones se mantuvieron estables tras un crecimiento del 0,9% en el trimestre anterior. En general, el comercio contribuyó con 0,1 puntos porcentuales negativos a la cifra del PIB. El todavía presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que no asistía a la reunión de Berlín, insistía horas antes en la necesidad de que sean ahora los gobiernos los que actúen y señalaba la necesidad de un presupuesto común para la zona euro que sea «significativo», indispensable según él para estimular la economía. «En el futuro inmediato», dijo al periódico Financial Times, «necesitamos una política presupuestaria significativa en la zona euro» basada en una «capacidad presupuestaria» común y no solo en «reglas que guíen las políticas nacionales».

Las organizaciones internacionales coinciden en que el nivel de la producción económica global se educirá en un 0,8% en 2020 y generará pérdidas adicionales en años futuros. Solo unas horas antes del encuentro, Solo unas horas antes, la Organización Mundial del Comercio había reducido drásticamente sus perspectivas, advirtiendo que el comercio mundial crecerá un 1,2% este año y corrigiendo así su estimación de abril, que era de un aumento del 2,6%. En este contexto, la OMC advirtió sobre todo contra otra espiral arancelaria.

«Las emisiones están aumentando de nuevo. Sin embargo, el paquete climático alemán es una especial fuente de esperanza por lo que supone de ejemplo a seguir por otros países», alabó precisamente el Director General de la OMC, Roberto Azevedo, que pidió más inversiones en la protección del clima que sirvan a su vez de elemento revitalizador de la economía. El Gobierno de Berlín ha anunciado un plan que contempla inversiones de hasta 54.000 millones de euros en energía, transporte, construcción e innovación y desarrollo hasta 2023. El consejo de ministros de Merkel tendrá que precisar hoy, tras su reunión de los miércoles, la formaconcreta en que se van a financiar esas inversiones, además de los ya anunciados nuevos impuestos extraordinarios al uso de combustibles y automóviles. Las decisiones que tome Alemania al respecto servirán de prueba de laboratorio para otros países, así como para los próximos presupuestos de la UE.