La oposición clama contra la ministra «a la fuga» y sin Presupuestos María Jesús Montero no compareció ayer en el Congreso para explicar las cuentas, como debía. El PP pide amparo y Cs busca su reprobación

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 22/11/2018 09:02h

Primero fue Pedro Sánchez el que se negó a comparecer por su tesis y el Senado le declaró «en rebeldía». Ahora es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien protagoniza otra «fuga» y evita dar explicaciones al Congreso ante la falta de Presupuestos y la convicción, cada vez mayor en Moncloa, de que no podrá aprobarlos. Los grupos habían aprobado su comparecencia ayer ante la Comisión de Presupuestos, pero Montero no apareció. El PP pidió amparo a la Mesa por este nuevo desacato del Gobierno al Parlamento y Ciudadanos buscará su reprobación.

Toda la oposición, incluido Podemos, reprochó ayer a la titular de Hacienda que no acuda antes del 20 de diciembre a la Comisión de Presupuestos para explicar el borrador presupuestario de 2019, como así pretende. Montero avisó de que no acudiría ayer pese a haber sido citada, alegando problemas de agenda y justificando su presencia en la cumbre hispanolusa en Valladolid. Fue imposible pactar una fecha, aunque todos recriminaron al Ministerio que lo deje para vísperas de la Navidad, un mes más en blanco.

Lo cierto es que el Gobierno, tras haber acordado un acuerdo presupuestario con Pablo Iglesias, no tiene ninguna fe en poder sacar adelante las cuentas, toda vez que sus socios independentistas supeditan su apoyo al futuro judicial de los líderes del «procés». Y la ministra quería evitar a toda costa que PP y Cs retrataran su soledad.

El presidente del Gobierno habla ya de «acortar» la legislatura y ni siquiera Podemos, el más optimista hasta ahora, cree que puedan sacar adelante su programa de subida de impuestos. Sánchez se consuela con poder aprobar vía real decreto el incremento del salario mínimo interprofesional, y con alguna otra medida «social», llamar a las urnas.

Reproche unánime a su actitud

Todos los grupos de la oposición han reprochado en la Comisión de Presupuestos la ausencia buscada de la ministra. PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PDeCAT y UPN coincidieran en que la ministra debe acudir antes del 20 de diciembre, informan Efe y Ep.

El portavoz de Unidos Podemos, Segundo González, ha urgido a Montero a comparecer cuanto antes para explicar la negociación presupuestaria y el borrador enviado a Bruselas. El diputado del PP Víctor Piriz tachó el vacío al Congreso de «intolerable e inaceptable», un «desprecio a los españoles». El grupo popular remitió a la Mesa de la Cámara un escrito pidiendo amparo para forzar su comparecencia. Ciudadanos, por su parte, registró ayer una moción para reprobar a Montero.

Hasta el PNV, que busca un perfil bajo como aliado de Sánchez, ha lamentado haber conocido el plantón de la ministra a la Comisión de forma «abrupta». El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, aseguró que «una ley tan importante como los Presupuestos debería ser una prioridad de la ministra».

El diputado del PDeCAT Ferran Bel ha considerado «altamente reprochable» la actitud de la ministra y preguntado cómo pretende el Gobierno hallar apoyos si no da a conocer su proyecto presupuestario. El diputado de UPN, Iñigo Allí, le recordó su obligación constitucional de rendir cuentas a la Cámara.