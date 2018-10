El olvidado papel de la mujer en la historia económica La profesora de la Universidad de Oxford Jane Humphries reivindica con sus estudios el ignorado valor de la mujer y la familia en la economía

BELÉN RODRIGO

Jane Humphries lleva años investigando el papel de la mujer en la historia económica. Profesora en la Universidad de Oxford, intenta concienciar de que estamos ante una historia «incompleta», mal contada, porque no se ha tenido en cuenta el importante trabajo llevado a cabo por la mujer, y también por los niños, en sectores como la manufactura o los servicios sin olvidar las labores del hogar. «Estamos investigando la forma en la que ha contribuido la mujer. Es algo muy nuevo porque en el pasado se han centrado en la mano de obra del hombre y en sus salarios», explica la académica en entrevista a ABC durante su visita a la capital para participar en una conferencia organizada por la fundación Ramón Areces y la universidad Carlos III.

La académica británica centra ahora su trabajo de investigación en el análisis de fuentes originales y de documentos sobre el trabajo femenino. «Trabajo en la economía doméstica porque hasta ahora no se había tenido en cuenta y es algo que no tiene sentido», afirma Jane Humphries. A lo largo de los años se ha analizado la cesta de la compra de las familias y se ha comparado con la de otros países. «Pero la cesta de la compra tiene solo artículos y no una forma de vida. ¿Quién convierte esos productos en comodidad, en calidad de vida?», plantea la académica británica quien trata de ver «cómo el trabajo no pagado de la mujer convierte esa cesta en calidad de vida». Cree conveniente que se incluya la economía doméstica para el cálculo de la riqueza nacional. Para este nuevo análisis están siendo consultadas «fuentes originales y documentos oficiales que aportan mucha información». Y le interesa lo que ocurría con la «gente normal, respetable, sin referirse a la aristocracia.

La investigadora británica centra parte de sus estudios en encontrar vínculos entre familias y economía. Una familia que sigue siendo muy parecida a la de hace siglos. «Ahora se producen más divorcios pero antes las mujeres y los niños también se quedaban solos, por otros motivos, como la mortalidad, la guerra... Hay mucha semejanzas con las familias del pasado».

«Las mujeres son las que toman muchas decisiones del día a día»

Un reciente informe del FMI indica que incrementando el trabajo de la mujer puede aumentar el PIB entre un 5 y un 34%, sobre todo en las economías emergentes. Para la académica británica son números que desconoce la sociedad, «la gente ni siquiera sabe apreciar que aumentando los derechos de participación de las mujeres aumenta la productividad y mejora el tipo de vida». Sin olvidar todo el trabajo que realiza en casa, «invisible» cuya contribución no se aprecia. Además «las mujeres son las que toman muchas decisiones del día a día». Humphries reconoce que los hombres ayudan cada vez más en casa, «les podemos ver cocinando, con los trabajos de jardinería, llevando a los niños a las actividades extraescolares... pero no son buenos limpiando». Tareas domésticas que siguen recayendo casi siempre en las mujeres.

Y si hablamos de su trabajo en el pasado, «mi principal sugestión es que la contribución de la mujer en el pasado representaba el 25% de los ingresos nacionales. Otras personas, utilizando diferentes sistemas de medición, defienden valores semejantes», destaca Jane Humphries.

Humphries dedica también parte de sus investigaciones a la infancia de la clase trabajadora, temática sobre la que ha publicado «Infancia y trabajo infantil en la revolución industrial británica». Utilizando más de 600 autobiografías, facilita las estimaciones de la edad al inicio del trabajo, la movilidad social, el grado de aprendizaje y la duración de la escolarización. Aunque en su libro hable de una época concreta, Jane Humphries subraya que hay países pobres donde sigue existiendo trabajo infantil, que refleja los desequilibrios económicos de la industrialización y donde se están produciendo efectos muy malos. Por ello, considera que es muy necesario «regular determinados sectores de la economía».

Diferencia salarial

Humphries subraya el hecho de que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es algo histórico y universal. «Algunos economistas creen que los trabajos de las mujeres necesitan habilidades menores. Pero está demostrado que el mismo trabajo se paga diferente a unos y a otros». Cree que se buscan excusas para justificar algo que no es correcto. La carrera profesional es casi siempre desfavorable a la mujer porque al ser madre «acumula menos experiencia que el hombre que no para de trabajar». Recuerda que la mujer tiene más responsabilidades en el hogar pero su contribución es invisible y defiende educar a las personas en igual de oportunidades.