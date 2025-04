Oleada de cierres de sicavs ante el cerco del Gobierno a las grandes fortunas

Hubo un tiempo en el que Unidas Podemos presionó todo lo posible y más para acabar con las sociedades de inversión de capital variable, las comúnmente conocidas como sicavs . Son los vehículos utilizados por las grandes fortunas para realizar sus inversiones. O ... eran, más bien, porque cada vez quedan menos después de que la formación morada convenciera al PSOE para acabar con ellas. Cada vez son más las sicavs que optan por cerrar.

Con más de dos décadas de historia, hasta la fecha estas sociedades disfrutaban de una tributación de solo el 1%. Para acogerse a este régimen debían estar formadas por al menos 100 accionistas y contar con un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Lo que hacían buena parte de las grandes fortunas era utilizar los llamados ‘mariachis’. Estos son accionistas de paja sin casi participación de los que se servían los grandes patrimonios con una sicav para alcanzar el número mínimo de accionistas.

Eso ya se ha acabado después de que el Gobierno decidiera cambiar la normativa, lo cual se incluyó en la ley de lucha contra el fraude. Desde el 1 de enero de 2022 se exige que cada accionista de las sicavs haya aportado al menos 2.500 euros para poder beneficiarse del régimen fiscal favorable del 1%. Aquellas que no cumplan tributarán al 25% . «Hasta ahora el número de accionistas requerido para la aplicación del tipo del 1% es, con carácter general, de 100 socios o socias, sin exigirse a cada uno de ellos una inversión mínima. Esta situación ha propiciado que sea habitual que las sicav concentren porcentajes muy elevados de su accionariado en una o varias personas mientras que el resto del accionariado se reparte entre socios o socias con participaciones económicamente insignificantes, lo cual desvirtúa el carácter colectivo que cabe predicar de las sicavs y que justifica la aplicación del tipo de gravamen reducido», explica el preámbulo de la ley de lucha contra el fraude.

Los ‘mariachis’ son historia. Las grandes fortunas, sus banqueros y sus abogados lo saben. Por ello ya llevan semanas tomando decisiones sobre qué hacer con sus sicavs. Y comunicándolo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , que, como adelantó ABC, ya antes de terminar 2021 recordó a estas sociedades que debían informar al supervisor sobre si continuaban operando, se disolvían, se fusionaban...

El tiempo apremia y decenas de sicavs ya han tomado su decisión. Según las comunicaciones remitidas a la CNMV, la mayoría de estas sociedades están optando por la disolución y liquidación . ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse como sicav con los nuevos requisitos y deciden acogerse a una vía de escape que sí les ha dejado el Ejecutivo. Quienes deshagan su sicav pueden optar por reinvertir lo liquidado en fondos de inversión tradicionales en un plazo de siete meses, no teniendo que tributar por las ganancias que hayan obtenido hasta que no vendan su participación en el nuevo fondo.

Es imposible saber si todas las liquidaciones acabarán en traspaso del dinero a fondos tradicionales. Incluso, si ese dinero se quedará en España, ya que hay jurisdicciones que tientan mucho a las grandes fortunas.

Fuentes jurídicas confirman que la mayoría de estos vehículos están decantándose por la liquidación. Especialmente las pequeñas. Sin embargo, sí que se están perdiendo capitales. Las mismas fuentes advierten de que hay sicavs de montantes considerables que están trasladándose o pensando en trasladarse a Luxemburgo , donde les ponen más facilidades.

Otras sociedades sí que deciden continuar cumpliendo la nueva normativa. Es el caso, por ejemplo, de Soixa Sicav , el vehículo de la familia Hernández, propietaria de la compañía de alimentación Ebro Foods, que señaló ayer que ya cumplía con los requisitos. Estos casos son los menos ya que lo que más se decide es por la liquidación.

Asimismo, también está la posibilidad de convertir la sicav en sociedad de responsabilidad limitada, aunque esta opción no está siendo demasiado explorada por las grandes fortunas hasta ahora.