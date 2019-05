Ocho circunstancias en las que tu empresa está obligada a concederte días y horas libres Los expertos del portal reclamador.es han recopilado situaciones en las que todos los empleados tienen derecho a disfrutar de horas libres

Muchos trabajadores desconocen que existen determinadas situaciones, como ser miembro de una mesa electoral o presentarse a un examen, que no pueden servir de excusa para restar jornadas de descanso. Por ello, los expertos del portal reclamador.es han recopilado ocho circunstancias en las que todos los empleados tienen derecho a disfrutar de días u horas libres sin que sean descontadas de su sueldo ni de sus vacaciones.

1. Contraer matrimonio

Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de 15 días naturales en caso de contraer matrimonio. Cabe puntualizar que los trabajadores que hayan decidido hacerse pareja de hecho no tienen garantizado este permiso, que dependerá de lo que establezca su convenio colectivo. Si este no recoge nada, los trabajadores que formalicen su relación como pareja de hecho no podrán disfrutar de este permiso, tal y como indicó la Audiencia Nacional en una sentencia fechada el 8 de enero de 2018.

2. Buscar empleo

Al contrario que el anterior, este es uno de los permisos retribuidos más desconocidos por los trabajadores. Puede solicitarse únicamente en los casos de despido objetivo y tiene una duración de seis horas semanales comprendidas desde el momento del preaviso del despido objetivo a la fecha de la finalización del contrato. El preaviso en el despido por causas objetivas es de 15 días.

3. Presentarse a un examen

Todos aquellos trabajadores que estén cursando estudios reglados podrán disfrutar del tiempo necesario para acudir a realizar un examen. Esto también es aplicable, señalan desde el reclamador.es, a los trabajadores que se estén sacando el carné de conducir y deban acudir tanto a la prueba teórica como práctica.

4. Un deber de carácter público e inexcusable

Entre estas situaciones se encuentran, por ejemplo, la de resultar elegido como miembro de una mesa electoral o de un jJurado popular. En dichas circunstancias, la empresa está obligada a permitir al trabajador acudir a desempeñar esas funciones y abonarle el día de salario de esa jornada. Este día o días tampoco podrán ser descontados de las vacaciones del empleado, subraya la compañía online de servicios legales.

5. Cambiar de domicilio

Las mudanzas dan derecho a los trabajadores a disfrutar de un día de permiso retribuido, según el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, son muchos los convenios colectivos que amplían este permiso a dos días o más.

6. Acudir al médico

Ya sea para llevar a los hijos menores al médico o por tener que acudir a exámenes prenatales o de preparación al parto, los trabajadores podrán solicitar un permiso retribuido por el tiempo que dure dicha consulta médica, aclaran desde el reclamador.es.

7. Permiso de lactancia

El padre o madre tienen derecho a una hora de permiso diario durante nueve meses después de la reincorporación del trabajador de su baja por maternidad o paternidad. También es posible acumular las horas correspondientes a la lactancia y disfrutar de este permiso retribuido de una sola vez.

8. Representación de los trabajadores

Los representantes de los trabajadores también tienen derecho a disfrutar de permisos retribuidos para el desempeño de sus funciones. Estos se suelen fijar en cada convenio colectivo.