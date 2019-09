La OCDE advierte de que la economía mundial experimentará el crecimiento más débil desde 2008

El crecimiento de la economía mundial se ralentizará al 2,9% en 2019 y al 3% en 2020, calculó este jueves la OCDE, que rebajó sus previsiones anteriores y advirtió de que es el aumento anual más débil desde la crisis financiera de 2008. En su informe de perspectivas interinas, que revisa las previsiones semestrales lanzadas en mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó tres décimas su proyección para este año y otras cuatro para el que viene, en línea con una tendencia que se extiende en las mayores economías.

Esos mismos descensos se aplican al G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, con un crecimiento previsto del 3,1% y del 3,2%, mientras que en la Eurozona el ajuste es más leve, de una y cuatro décimas, hasta una subida respectiva del 1,1% en 2019 y del 1% en 2020.

Tras un ascenso de la economía mundial del 3,6% en 2018, sus conclusiones para el corto plazo son tajantes. El panorama se ha vuelto "cada vez más frágil e incierto", atizado en gran parte por las tensiones comerciales y políticas, que minan la confianza y la inversión.

En mayo ya había rebajado sus perspectivas, y en este nuevo informe la organización con sede en París ratifica que, según los últimos acontecimientos económicos y financieros, la ralentización durará más de lo previsto.

El peso de la incertidumbre reinante recae sobre todo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en la perspectiva de un Brexit sin acuerdo.

La introducción de tarifas bilaterales entre Washington y Pekín desde principios de 2018 seguirá arrastrando la actividad y el comercio global en los próximos dos años y "podría reducir el incremento global del PIB en entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales en 2020 y entre 0,2 y 0,3 en 2021".

Aunque esos dos países anotan dos de los incrementos más elevados para los próximos dos años, la OCDE subraya que también serán los más afectados.

De momento, el organismo calcula que la economía estadounidense crecerá un 2,4% en 2019 y un 2% en 2020, cuatro y tres décimas menos que en las previsiones de mayo, y que la china avanzará un 6,1% y un 5,7%, lo que supone un recorte de una y tres décimas.

La posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin acuerdo es otro de los factores más desestabilizadores, con costes sobre el comercio y un impacto sobre la economía británica que podría hacer que el país cayera en la recesión.

La OCDE solo revisa de forma detallada en estas perspectivas la situación de los países del G20: mantiene por ejemplo su proyección para 2019 para Francia (+1,3%) y le quita una décima para 2020 (+1,%), mientras que en Alemania el ajuste es de dos y seis décimas (+0,5 % y +0,6%).

«Por el momento, España no nos inquieta»

La OCDE advirtió este jueves sobre la incertidumbre política en España, con la perspectiva de la celebración de nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre, al considerar que todo lo que añada desestabilización a una coyuntura internacional debilitada no es bueno. "Teniendo en cuenta lo extendida que está la incertidumbre actualmente, cualquier cosa que la eleve no es una buena noticia", dijo la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, en la presentación de las proyecciones provisionales del organismo, que revisan las ya expuestas en mayo.

La representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recalcó, no obstante, que la organización no está preocupada en este momento sobre el impacto que la situación pueda tener sobre los Presupuestos del país. "España resiste bastante bien, bastante mejor que la media de la zona euro, pero no nos gusta la idea de que haya incertidumbre. No nos gusta en general, aunque por el momento, España no nos inquieta", dijo tras presentar el informe.

Ese último estudio, menos extenso que el de mayo, no examina la situación concreta de España y se centra en la economía mundial y en concreto en el G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes.