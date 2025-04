Nuevos prescriptores que ya no se guían por amor al arte Irene López Assor (‘Un ratito con Irene’) y Álex Barredo (‘Mixx.i.o.’) son ejemplos de las vías profesionales que los podcast pueden abrir al creador de contenidos

Los podcast han conquistado a un número creciente de usuarios y han revolucionado la comunicación online, pero todavía son pocos los creadores que pueden dedicarse exclusivamente a ello . Álex Barredo es uno de esos podcasters españoles que sí han conseguido ganarse la vida con sus contenidos. Empezó en este mundo en 2015 y a mediados de 2019 ya se dedicaba solo a las ondas. Graba diferentes programas, disponibles en abierto en las principales plataformas, aunque su producto estrella es ‘Mixx.io’ , una publicación centrada en temas tecnológicos compuesta por una newsletter y un podcast diario de lunes a viernes. Con una duración aproximada de 15 minutos , Barredo cuenta las noticias más importantes que ha enviado en la newsletter y les da contexto para que los oyentes se pongan al día de la actualidad tecnológica de forma rápida.

En la actualidad, Barredo gana unos 3.450 euros al mes , procedentes en su mayoría de los anunciantes. «Vendo paquetes semanales de 750 euros por un espacio en cada uno de los programas. Los anuncios suelen durar un minuto y siempre utilizo un tono muy natural», cuenta. Entre todos los episodios, suma unos 80.000 oyentes de media cada semana y su perfil de oyentes, personas de entre 35 y 40 años con facilidad para comprar en internet, «es muy interesante para las marcas», según destaca Barredo. En meses como noviembre, con el BlackFriday, recibe tantas propuestas que incluso hace episodios extra y sube las tarifas. El año pasado, sin ir más lejos, ese mes ganó 6.500 euros.

Otra fuente de ingresos proviene de los oyentes que pagan una cuota mensual (de uno, tres o diez euros) en plataformas de micromecenazgo como Patreon a cambio de escuchar los programas sin publicidad, de recibir ‘merchandising’ de Mixx.io o de ser mencionados en el podcast. Esta vía reporta a Barredo unos 450 euros al mes.

En su opinión, para que el formato alcance la madurez plena, es necesario que entre más en las planificaciones de las agencias de publicidad . «Que en vez de hacer una campaña solo con ‘influencers’ de Instagram, por ejemplo, sea también con podcasters, que son auténticos prescriptores», comenta.

Sueño cumplido

A Irene López Assor , psicóloga apasionada de la comunicación, este formato no ha hecho más que darle alegrías. Tras haber colaborado con diferentes medios televisivos y radiofónicos, fue la participación en el podcast ‘Días Extraños’, del periodista Santiago Camacho, la que le animó a lanzar su propio proyecto, ‘Un ratito con Irene’ , un programa de psicología de unos 50 minutos que forma parte del catálogo de iVoox Originals y que se emite desde noviembre de 2019.

«Tardo 16 horas en cada episodio: elijo el tema y los artículos que puedan ser interesantes, selecciono la primera parte y la segunda, lo pulo y grabo del tirón. Empiezo con una cita o proverbio para luego pasar a la primera parte, el desarrollo del tema, y a la segunda, donde doy herramientas», cuenta. La conexión con el público resultó inmediata . «Nada más empezar, los números fueron muy buenos y me contactaron españoles residentes en otros países porque querían ser mis pacientes. Llevaba 15 años trabajando consultas online, así que la calidad estaba garantizada», rememora, al tiempo que destaca que los pacientes «empiezan ya muy vinculados conmigo porque es como si nos conociéramos de toda la vida» . Ante el aumento de peticiones, en mayo del año pasado contrató a una primera colaboradora y ahora su equipo asciende a cinco psicólogos. «El 90% de los pacientes viene del podcast», asegura.

El programa se puede escuchar de forma gratuita porque su idea es que ese conocimiento sea accesible a todo el mundo, aunque sí se ha abierto de forma ocasional a las campañas publicitarias, con patrocinios al comienzo del programa. « El podcast me ha dado mucho y no he querido pedirle dinero a la audiencia », ahonda. Gracias a esa audiencia, López Assor ha ganado el Premio iVoox 2020 y 2021 en la categoría de Bienestar y Familia.

Una apuesta de largo recorrido Irene López Assor soñaba desde pequeña con hacer radio. Se presentó a varios concursos radiofónicos y antes de iniciar psicología empezó a estudiar sonido, por lo que para ella es muy gratificante que el público le diga que su podcast es lo último que han escuchado antes de irse a domir. En noviembre puso en marcha su segundo podcast, ‘Escuela de Psicología’ , con el que pretende dar a conocer a su equipo y, más adelante, poner casos prácticos en los que participen antiguos pacientes que quieran dar testimonio. Álex Barredo, por su parte, también imagina su futuro vinculado a los podcast. «Estoy muy contento porque tengo una flexibilidad brutal», resalta.

