Nuevos aires tecnológicos para el mercado del carbono Como una suerte de Wallapop de los derechos de emisión de CO2, la startup valenciana ClimateTrade conecta a sus clientes con la garantía del blockchain

Esta compañía con sede en Valencia vende créditos de carbono, y hasta el momento ha compensando más de 500.000 toneladas de CO2. Ya cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), quien reconoció la labor de la empresa otorgando uno de los 25 premios en la categoría de Acción Climática entre los más de 10.000 participantes. Entre sus clientes se encuentran Iberia, Telefónica, Meliá, Danone y Cabify.

Comprometidos con revertir el cambio climático, la start-up se ha propuesto ayudar a las empresas a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono conectando a sus clientes, es decir, compradores de derechos de emisión de carbono, con proyectos sostenibles en todas partes del mundo a través de su plataforma. La empresa funciona como un ‘marketplace’ en el que las transacciones se realizan de forma online e inmediata a través de tecnología blockchain. «La tecnología blockchain provee de trazabilidad y transparencia a las transferencias», explica el CEO y cofundador de ClimateTrade, Francisco Benedito, «de forma que cuando compras un producto puedes saber que ese le ha sido pagado al proveedor», garantiza el director ejecutivo.

Fundada a finales de 2017 por Francisco Benedito, José Lindo, Pedro Ramón López y Juan Boluda, la idea nació cuando el CEO empezó a cuestionar las condiciones del planeta tras nacer su hijo. Con quince años de experiencia en banca, pero apasionado por el mundo fintech, dejó el BBVA junto con José Lindo, experto en gestión de recursos naturales que había trabajado como recaudador de fondos y asesor para Naciones Unidas. Juntos se embarcaron en este proyecto, convencidos de que el cambio climático sería una macrotendencia y de que era posible «disrumpir el mercado climático», que era hasta el momento «ineficiente», «porque estaba principalmente manejado por brókeres».

El objetivo de la firma es disrumpir una actividad marcada por la ineficiencia

El servicio de la empresa se diferencia no solo por su tecnología y la asesoría que realizan, sino porque su coste de transacción ‘bróker free’ es entre un 30% y 40% más barato. Además, la plataforma ha logrado reducir el tiempo invertido en la venta que suele ser de entre dos a tres meses, a cinco minutos. El mercado de créditos de carbono se enfrentaba a un problema de credibilidad. Explica Benedito que «los brókeres vendían los créditos y a veces ni siquiera los llegaban a cancelar en los registros. No había fiabilidad de que efectivamente lo que te estaban vendiendo no fuera un PDF editado». El CEO asegura que ClimateTrade trabaja con proyectos de los primeros estándares disponibles a nivel mundial por reputación, con créditos de carbono generados y certificados.

La empresa posee además una Interfaz de programación de aplicaciones (API) conectada al ‘marketplace’ que funciona con un modelo ‘SaaS’. También permite que cualquier compañía ofrezca a sus clientes la opción de compensar la huella de carbono por sus productos y servicios (por ejemplo, cuando se compra un billete con Iberia y pregunta si quieres compensar la huella de carbono). A pesar de que acaban de cerrar una ronda de un millón, planean abrir otra de alrededor de seis millones.