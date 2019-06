Constructoras y clúbes de fútbol acaparan la lista Rodrigo Rato, Patricia Conde, Sito Ponso y Mario Conde, en la lista de morosos con Hacienda La nueva relación de grandes deudores señala a 4.028 contribuyentes que deben 14.100 millones al Fisco, si bien el número de deudores baja un 6,7% mientras que el importe a pagar se reduce un 7,8%

Como suele ser habitual, Hacienda ha publicado la nueva lista con los mayores morosos del Reino a escasos días de acabar el plazo para entregar la declaración de la Renta. La quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria ha incluido un total de 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos respecto a la cuarta lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros, un 7,8% menos que en la anterior, según han informado fuentes de la Agencia Tributaria. Entre los nombres conocidos repite el exbanquero y antiguo vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (con 1,019 millones de euros), la presentadora de televisión Patricia Conde (con 1,829 millones a deber), el exbanquero Mario Conde (con 12,376 millones) o el exfutbolista del Barcelona Gabriel Milito (con 1,841).

De los nombres conocidos que debutan figura el ex campeón del mundo de motociclismo Sito Pons con 1,950 millones de euros. También entra por primera vez el hermano del expresidente del Sevilla, José María del Nido, Óscar del Nido (con una deuda de 1,041 millones de euros). Junto a Julián Muñoz, Óscar del Nido fue condenado por malversación de caudales públicos hace unos años.

Otros como el lateral Daniel Alves o el cantante Miguel Bosé, salen de la lista – aparecieron en la anterior relación de nombres de junio de 2018–. Continúa Desguaces La Torre (18,414 millones de euros en deuda, cuatro millones más que hace un año) que vuelve a aparecer en la nueva clasificación de Hacienda.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 17% menor, teniendo en cuenta las nuevas entradas. No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

De los sospechosos habituales, vuelven a estar el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (1,365 millones de euros),el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez (con 3,605 millones) y el Grupo Cantoblanco del exvicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

La empresa y la persona que más deben al Fisco

La constructora Reyal Urbis (353,231 millones) encabeza la lista de morosos por importe a deber a Hacienda. Precisamente, el estallido de la burbuja inmobiliaria protagoniza la lista, con un amplio número de constructoras. Por ello, muchas de las empresas que salen en la lista no pagarán nunca su deuda con Hacienda, ya que hace años que cerraron o entraron en concurso.

El empresario Agapito García Sánchez, con 15,97 millones a deber al Fisco, vuelve a ser la persona física que más adeuda a Hacienda, si bien ha reducido su deuda en un millón frente a la lista que salió el año pasado. También reincide el hijo de Luís Ortiz y Gunilla Von Bismarck, Francisco José Ortiz Von Bismarck (con 1,286 millones de euros).