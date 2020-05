«Nuestros gobernantes están más pendientes de las próximas elecciones» La firma se reinventa tras el Covid-19 y apuesta por la videoventa y la digitalización con nuevas herramientas como un configurador online de camisas

Carlos Manso Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 11/05/2020 02:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La desescalada está poniendo a prueba al tejido comercial e industrial, que anhela dejar atrás la pesadilla del confinamiento por el Covid-19. Desde hace una semana, negocios como «La Fábrica de Camisas» conocida como el sastre del Ibex 35, atienden a sus clientes con cita previa: «Creo que esto lo pensó el Gobierno para lo que son peluquerías o fisioterapeutas, que lo hacen de forma intrínseca en su negocio», apunta el CEO de esta firma Emilio Colomina Fajardo. Solo se permite un acompañante mayor de 18 años por persona, «para mitigar el riesgo de contagio» y siempre con guantes o mascarillas. Colgado el aviso en las redes sociales, en unas horas, ya tenían 16 citas: «La mayoría de la gente que se hace ropa a medida está acostumbrada a su medida, a su ropa, y le cuesta muchísimo ponerse de otro tipo», comenta Colomina.

Preguntado por el impacto del Covid-19, en una firma que realizaba más de 1.000 camisas a medida al mes, el empresario comenta que el virus impidió la apertura de una nueva tienda en Sevilla y otra en Barcelona: «Estaba todo montado para abrir la franquicia en Barcelona y no hemos podido, con lo cual, tampoco contamos con los ingresos de allí y mientras la tienda de Madrid cerrada ingresando cero euros», apunta el empresario. En cifras, «La Fábrica de las camisas» tenía previsto ingresar durante los tres meses de cierre por el Covid-19 400.000 euros y «no hemos facturado nada, quizás unos 5.000 euros por internet».

En este sentido, prevé para este año un 60% menos de facturación global: «Un daño muy grave», en sus palabras, que atenúan el ERTE en el que han estado hasta ahora la mayoría de sus trabajadores y, sobre todo, las ayudas del ICO de las que ha cobrado la mitad. «Hemos pasado 130 filtros, por riesgos del banco, y luego las entidades se han aprovechado: Nosotros teníamos una línea de crédito, y lo primero que nos han dicho, es que nos concedían el ICO aunque antes había que cubrir esta línea de crédito», denuncia el fundador de esta sastrería. Las negociaciones fueron «duras» hasta lograr unas condiciones aceptables, para pagar una cuota mensual de entre 4.000 y 5.000 euros.

De cualquier modo, Emilio Colomina se muestra pesimista sobre este ejercicio: «La economía no se va a reactivar tan fácilmente, va a haber una crisis grande y no se va a vender ni llevar la inercia anterior», apunta. También da por perdida la «temporada de bodas» y apuesta por tiendas de menor tamaño para el futuro. «Vendrán a la tienda, los que necesiten que les midamos por primera vez», apunta Colomina quien cree que pymes como la suya «dependemos de que la gente no le coja miedo a comprar».

La reinvención

Como respuesta a esta situación el fundador y CEO de «La Fábrica de Camisas» habla de empezar casi de cero en esta nueva etapa, de reinventarse: «Hemos aprovechado para mirar el negocio con un poco de retrospectiva y cambiar algunas cosas», comenta Colomina. Entre las novedades, la videoventa a través de un número de whatsapp, dirigida a la base de 15.000 clientes habituales.

En concreto, explica este emprendedor, los clientes que llamen serán «agasajados por Rocío, que es quien dirige la atención al cliente, llevándoles por la tienda o bien, como ya tenemos sus medidas, podrán ir al panel de tejidos para verlos desde su casa y estar asesorados en el momento». En su opinión, de esta forma se resuelve pronto el pedido y se ofrece un servicio de personal shopper. Otras novedades son un configurador de camisas online para su posterior envío a domicilio, y una línea de mascarillas con tejido de camisería, para colocarsela encima de la quirúrgica.

«No te puedes fiar con este Gobierno»

El responsable de esta cadena de sasterías es muy crítico con la gestión de la crisis del Covid-19 y cree que hay que prepararse para cualquier cosa: «Nuestros representantes están ahora mismo más pendientes de las próximas elecciones», critica duramente una gestión en la que echa de menos que no se recurra a personas ajenas al ámbito político y les afea que no sigan el ejemplo de países como Italia, que nombró para dirigir la reconstrucción al exCEO de Vodafone. «No te puedes fiar con este Gobierno. Hay que asumir que puede ocurrir cualquier cosa y prepararse mentalmente», concluye.