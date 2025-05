«No hay que devolver nada al cliente. El IRPH no es abusivo»

Toda la banca contenía ayer el aliento ante un posible nuevo revés judicial a costa del IRPH, índice de referencia de ciertas hipotecas. En juego estaban, según cálculos de Asufin, 25.000 millones de euros pero ahora las entidades ya respiran relativamente tranquilas. ... El Tribunal Supremo sentenció ayer en cuatro recursos de casación que no hay abusividad en la contratación de un préstamo vinculado al IRPH.

El fallo judicial no está exento de polémica . El Alto Tribunal informó en una breve nota de la decisión, a la espera de redactar la sentencia en los próximos días. Será ahí donde se conocerá su argumentación, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , como señala. Y también será ahí donde se aclare hasta dónde abarcan las carencias de información proporcionadas al cliente.

El Supremo es rotundo sobre que no es un índice abusivo. Ni siquiera la mayoría de asociaciones de consumidores discuten eso. En cambio, estas últimas mantienen cierta esperanza con una frase de la nota: «En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado (el Supremo) falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores» . Se agarran a un clavo ardiendo, aunque organizaciones como Asufin reconocen que esto es un «jarro de agua fría» para sus pretensiones. De todas formas, señalan que seguirán «luchando».

Una pelea perdida

Esa lucha en el sector financiero se entiende como perdida a todas luces. Fuentes bancarias explican a ABC que «no hay nada que devolver al cliente porque la contratación no es abusiva» . Las entidades celebran este fallo y anticipan que esto debería suponer el principio del fin del riesgo de condenas masivas, como ha ocurrido estos últimos años con las cláusulas suelo o ciertos productos complejos como las preferentes. Desde la Asociación Española de Banca (AEB), su portavoz José Luis Martínez Campuzano explica que «con la información disponible el Tribunal Supremo ha zanjado el asunto no declarando abusiva la cláusula del IRPH , confirmando el criterio anterior del propio Tribunal y del TJUE sobre la validez de la utilización del índice».

«Se entiende que el defecto de transparencia no tiene la entidad suficiente para haber provocado en ese consumidor una idea o percepción subjetiva no idónea sobre lo que está pagando. No se ha hecho una representación equivocada del negocio», sostiene Cristina Sterling, abogada especialista en Derecho Bancario del Bufete Mas y Calvet, aunque matiza que habrá que esperar a conocer el detalle de la sentencia para tener una foto clara de la argumentación. Además, la decisión cuenta con el voto particular del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, que ya se desmarcó de un fallo similar en 2017 también por la interpretación de la falta de transparencia.

Desde la OCU, la decepción es palpable. «Lamentamos la sentencia porque no declara abusivo el IRPH y tampoco los contratos. Entendemos que es una negativa a las consumidores », interpreta su portavoz Enrique García. Desde la organización creen que hay que esperar a leer la letra de la sentencia; aun así, reconoce que para esos casos recurridos ya no habría opción de recuperar el dinero.

Asimismo, la asociación alega que no se puede saber si se podrá extender a todos los contratos hipotecarios con este índice. En la OCU, en principio, no son optimistas y creen que el fallo no es positivo para los consumidores ni permitirá que se realicen reclamaciones , aunque no se atreven a sacar conclusiones definitivas.

Almudena Velázquez, codirectora legal de Reclamador.es, destaca que «una vez más el Supremo da la espalda a los consumidores», al tiempo que señala su «absoluta decepción y estupor» por esta decisión. A su juicio , se deja desprotegidos a los «afectados por IRPH en España» . Cabe recordar que este índice, tradicionalmente, sale más costoso de cara a la cuota hipotecaria con respecto, por ejemplo, al euríbor.