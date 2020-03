¿Necesitas ayuda sobre SEO o presencia en redes? Ocho empresas de marketing digital en Madrid

1. PZT

Para comenzar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de PZT, una agencia de referencia a nivel internacional.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

PZT nace en 2014 como un proyecto independiente, proporcionando servicios de marketing digital, bajo una serie de valores como son integridad, calidad y trabajo en equipo.

Poco a poco, hemos ido convirtiéndonos en la agencia de referencia en el Real Estate, llegando a traspasar fronteras con nuestra participación en el MIPIM-PropTech de Nueva York.

¿Cuáles son los productos y servicios fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos una estrategia digital ad hoc, dotando a las marcas de posicionamiento SEO y SEM, publicidad en redes sociales y diseño web.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Muchos de ellos son del sector inmobiliario, un mercado altamente competitivo. Además, trabajamos con empresas de moda, lujo, estética, seguridad, sostenibilidad, etc.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

La certificación Google Partner nos proporciona una gran ventaja frente al resto de agencias. Mantener una relación directa con el mayor buscador de internet hace que nuestros servicios tengan un valor añadido. Además, brindamos un trato cercano al cliente y unos resultados a la altura. ¿Despegamos?

Para más información:

Web: https://pzt.es/

2. Marketing Paradise

Ahora vamos a presentar Marketing Paradise. Este departamento especializado en google tiene un modo muy interesante de relacionarse con sus clientes.

Marketing Paradise nació hace 6 años con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una estrategia digital coherente, eficiente y que cumpla objetivos.

Funcionamos como un departamento de marketing online externo. Contamos con especialistasde diferentes áreas que trabajan bajo una misma estrategia, formando un equipo completo con foco 100% digital.

Dentro de esto, nuestro fuerte está en todo lo que tiene que ver con Google, tanto SEO como Google Adwords, contenidos y Social Media.

Tenemos dos perfiles de clientes:

1. Ecommerce que ya lleven 2-3 años en el mercado, y que puedan mantener una inversión constante para realizar acciones digitales.

2. Empresas de servicios, normalmente con foco en local, que busquen leads cualificados.Trabajamos en sectores como el farmacéutico, inmobiliaria, moda, deporte, alimentación, formación...

Destacar también nuestro podcast de marketing online: Ofrecemos servicio de estrategia, producción y difusión de podcasts para marcas atrevidas.

La relación del cliente con Marketing Paradise no va vía ejecutivo de cuentas clásico. Cada miembro del equipo pregunta y reporta directamente al cliente, y viceversa.

Esto nos permite una comunicación mucho más eficiente, transparente y directa entre el cliente y su equipo digital.

Nos gusta mimar el servicio, cuidar los detalles y proponer cosas nuevas.

Datos de contacto:

Teléfono: 91 017 28 08

Web: https://mkparadise.com/

E-mail: hola@mkparadise.com

3. MakingScience

Pasamos ahora a mencionar a la gente de MakingScience, que se mantienen siempre a la última en todos los avances tecnológicos.

Origen:

MakingScience nació en 2016 como empresa especializada en soluciones integrales de marketing y tecnología para el negocio digital. Su modelo de negocio responde a la creciente necesidad de las empresas de digitalizarse en toda su cadena de valor. Los mercados en los que opera son publicidad digital, analítica de datos, e-commerce y cloud.

Servicios:

Generamos valor a través de un ecosistema completo de servicios en marketing digital. Sumado a los productos tecnológicos que desarrollamos, gracias al conocimiento del negocio y la solvencia técnica necesarias, alcanzamos los objetivos de nuestros clientes en todos los ámbitos digitales (conceptualización, implementación y explotación).

Propuesta de valor:

El desarrollo de tecnología propia nace de iniciativas que buscan dar una solución óptima a los problemas y necesidades identificados en el mercado basados en el aprendizaje y experiencia previa.

Nuestros consultores y profesionales altamente cualificados nos permiten iterar y adaptarnos de manera ágil y eficiente pudiendo seguir el vertiginoso ritmo de las tendencias tecnológicas.

¿Por qué MakingScience?

Nuestra tecnología nos diferencia de la competencia. Para poder destacar hay que ser innovador, eficiente y presentar soluciones óptimas a nivel técnico y de negocio.

Somos atrevidos, analíticos, estratégicos y creemos en hacer que las cosas sucedan.

Datos de contacto:

Teléfono: 913090209

Web: www.makingscience.com

E-mail: info@makingscience.com

4. Dany del Valle

También tuvimos la oportunidad de conocer a Dany del Valle, que nos habló de su trabajo.

¿Cómo decidisteis empezar esta aventura?

Llevamos 7 años haciendo campañas de pago por clic, empezamos exclusivamente con google, pero con el paso de los años hemos evolucionado con el sector y damos servicio también en otras plataformas de pago por clic como amazon, bing, facebook, instagram, tripadvisor o trivago, somos partners de las principales plataformas publicitarias y google nos tiene catalogados en su escala más alta de partnerscomo un google partner premier.

Explícanos un poco qué es lo que ofrecéis.

Principalmente son todo campañas publicitarias enfocadas en objetivos concretos, todas nuestras campañas se optimizan en función a ventas generadas, reservas, leads, o cualquier otro indicador que ofrezca valor directo a las empresas, no obstante, en el equipo tenemos diseñadores y programadores para cubrir las necesidades de los clientes.

¿Quiénes suelen ser vuestros clientes?

Trabajamos con todo tipo de clientes, por nuestras manos han pasado grandes compañías como AXA, aerolíneas, hoteles y mucho e-commerce, sin dejar de lado pequeños clientes locales que normalmente son de servicios.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas del sector?

Somos un equipo muy especializado, con un trato muy cercano al cliente.

Datos de contacto:

Teléfono: 966 38 48 14

Web: https://www.danydelvalle.com/

E-mail: contacto@danydelvalle.com

5. SIDN

En esta guía hay que mencionar a SIDN, una agencia que ha crecido hasta tener sus propias sedes internacionales.

SIDN es una agencia nativa de marketing digital, nacida en Granada en el año 2005.

Actualmente tenemos sedes en Granada, Madrid, Barcelona y San Francisco. Ofrecemos diferentes tipos de servicios, trabajando tanto para compañías muy digitales como para aquéllas con modelos de negocio más offline que han incorporado los procesos digitales de una forma posterior. Entre nuestros clientes destacan: Sanitas, Renault, Yoigo, RTVE, Telefónica o Iberdrola.

Así, ofrecemos:

- Servicios digitales integrales, como agencia digital principal del cliente.

- Servicios de data driven marketing orientados a captación y/o gestión de clientes.

- Estrategia para negocios digitales.

- Servicios específicos basados en acciones tácticas concretas (SEO, ORM, CRO-UX, analítica,etc.).

Contamos con un equipo de más de 100 personas expertas en negocio digital con gran experiencia acumulada en nuestros 18 años en el mercado, en los que hemos participado en gran parte de los principales proyectos de Internet de las empresas líderes en negocio digital.

En definitiva, la implementación de tecnología de desarrollo propio sobre servicios de marketing nos hace poder ofrecer un gran valor añadido a nuestros clientes.

Teléfono: 91 833 03 88

Web: www.sidn.es

E-mail: info@sidn.es

6. Hill Planet

Después de ellos presentamos Hill Planet, una consultora y agencia de marketing que cree en el compromiso.

Llevamos tres años trabajando como consultora y agencia de marketing y estrategia bajo los valores "comunicación y resultados”. En Hill Planet nacimos como una pequeña agencia de marketing con clientes autonómicos, pero poco a poco nos fuimos especializando en la internacionalización de empresas, cosa que nos permitió empezar a tener clientes más potentes con ganas de abrirse mercado en otros países, o clientes de otros países que querían abrirse mercado en España.

Ofrecemos 4 grandes áreas de servicios:

- Consultoría de negocios

- Consultoría de marketing

- Agencia de Marketing:

- Marketing Outsourcing

Nuestros clientes son medianas y grandes empresas que no están llegando a sus objetivos marcados, no están rentabilizando su inversión en marketing o no tienen personal preparado para llevar a cabo las acciones que tienen marcadas en Marketing Digital.

Nos diferencia nuestro alto grado de comunicación con los clientes, así como el alto nivel profesional de nuestro “staff”. “Compromiso” es otro de nuestros valores: hemos creado una asociación sin ánimo de lucro llamada Hill PlanetLabs en la que nuestros empleados dedican entre el 3 y 5% de su jornada laboral a asesorar, sin coste para el cliente, a Startups y nuevas empresas sobre cómo llegar a sus objetivos.

Datos de contacto:

Teléfono: 931454900

Web: www.hillplanet.com

E-mail: hello@hillplanet.com

7. Eco Eureka

Entrevistamos también a la gente de Eco Eureka, que este año han cumplido 10 años de andadura.

Tenéis ya una larga trayectoria, pero ¿cómo nace Eco Eureka?

Este año cumplimos 10 años. Fuimos pioneros de la llamada “economía colaborativa”. Lanzamos un portal de consumo colaborativo de enorme éxito. Nuestra experiencia con ese proyecto nos empujó a ayudar a otras empresas a mejorar su “situación digital” y así hemos continuado hasta ahora.

¿Quiénes sois exactamente?

Tal y como reza nuestro lema somos “La agencia Responsive de marketing digital”. Si creemos que no se obtendrán los resultados mínimos deseados simplemente decimos no o proponemos otro camino. Nuestra garantía es el éxito de nuestros clientes. En definitiva, somos especialistas en SEM, SEO, Redes, Diseño Web…

¿Y vuestros clientes? ¿Os cerráis a algún tipo de perfil?.

Tenemos una tipología muy variopinta de clientes: desde Mc Donalds o Rolex hasta firmas más pequeñas, aunque para nosotros no hay clientes pequeños pues nos volcamos en nuestro trabajo sea para quién sea.

Explícanos qué es lo que os hace distintos a los demás.

Tal y como comentaba antes, Ecoeureka es “La agencia Responsive de marketing digital”. Queremos una relación con el cliente que sea a largo plazo, sincera. Nunca prometemos imposibles... El éxito del proyecto o cliente es nuestro éxito y nuestra garantía de seguir trabajando con él.

Datos de contacto:

Teléfono: 911 386 400

Web: www.ecoeureka.com

E-mail: marketing@ecoeureka.com

8. Drealm Marketing

Para terminar nos detenemos en Drealm Marketing, una agencia que ofrece un servicio exclusivo a sus clientes.

Drealm Marketing comenzó su andadura hace más de 15 años, cuando sus integrantes ya trabajaban en adquirir conocimiento, experiencia y cualidades para desempeñar las diferentes vertientes del Marketing Digital. Actualmente estamos en C/ La paz, 7 - 3ª de Valencia.

Nos centramos siempre en la conversión y la consecución de objetivos, apoyándonos en acciones en las redes sociales, buscadores (como Google), portales de contenido, email, etc. Nuestros servicios van desde la creación de una página web o tienda online, el posicionamiento de marca en Internet, creación de campañas en búsqueda, display o remarketing, la gestión de redes sociales…

Drealm Marketing trabaja con todo tipo de perfiles. No nos ceñimos a un sector concreto e intentamos abrir los horizontes de todo el cliente que solicita nuestros servicios. Además, realizamos webs corporativas, portales de contenido o cualquier servicio que pueda necesitar una PYME.

Desde el primer momento orientamos al cliente hacia el objetivo real en Internet.

Mostramos la realidad del proceso con total transparencia, el trabajo que realizamos es el resultado de más de 20 años de experiencia.

Nuestro servicio es exclusivo ya que nos enfocamos en la conversión, el ROI es en lo que nos centramos cuando trabajamos cualquier proyecto online.

Datos de contacto:

Web: www.drealm.es

E-mail: drealm@drealm.es