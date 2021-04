«Hay una necesidad imperiosa de reformar el mercado eléctrico español», afirma Sama Bilbao Esta ingeniera española, directora general de la Asociación Nuclear Mundial, denuncia que «hay muchos impuestos que están haciendo que la energía nuclear no sea competitiva»

Nació en Bilbao, se crió en Madrid, donde estudió ingeniería en técnicas energéticas en la Politécnica. Se fue a Wisconsin (EE. UU.) a estudiar un doctorado de ingeniería nuclear y, después trabajó en la eléctrica norteamericana Dominion. Más tarde se fue tres años a Viena, al Organismo Internacional de la Energía Atómica, donde fue jefe de unidad de desarrollos tecnológicos de reactores de agua. «Soy ingeniero y toda la vida me he dedicado a temas muy técnicos y solo últimamente he tenido más relación con temas políticos y económicos».

Después volvió a EE. UU. «porque tuve una oportunidad fabulosa para crear y desarrollar un programa de ingeniería nuclear en la universidad de Richmond, en Virginia, donde hay mucha industria nuclear».