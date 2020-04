Naturgy reactiva su litigio con Egipto para cobrar 1.800 millones de euros La compañía considera que no se está cumpliendo el acuerdo alcanzado en febrero con ese país y la italiana ENI

Naturgy ha dado por finalizado el acuerdo que alcanzó hace casi dos meses con la República Árabe de Egipto y la compañia italiana ENI para resolver amigablemente el litigio que mantenía desde hace años por la situación de Unión Fenosa Gas, sociedad participada al 50% por ambas empresas y propietaria de la planta de licuefacción de Damietta (Egipto) y cuya paralización en 2012 motivó una denuncia de la empresa española ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, que estimó una indemnización superior a los 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) a favor de Unión Fenosa Gas.

En una comunicación a la CNMV, el grupo señaló que el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero estaba sujeto «a ciertas condiciones y fechas que a día de hoy no se cumplen, por lo que el acuerdo ha decaído». Al parecer, una de esas condiciones que no se han cumplido es que no se ha podido poner en marcha la planta de licuefacción, según fuentes conocedoras del conflicto.

El pasado 27 de febrero, Naturgy acordó con ENI y Egipto el fin de sus disputas por Unión Fenosa Gas recibiendo el pago de 600 millones de dólares (unos 547 millones de euros) en efectivo y la mayoría de los activos de la sociedad fuera del país árabe, excluyendo las actividades comerciales de Unión Fenosa Gas en España, valorados en unos 250 millones de dólares (unos 227 millones de euros) más.

No obstante, la compañía presidida por Francisco Reynés reitera su predisposición para alcanzar acuerdos con todas las partes que «resuelvan amistosamente y de forma definitiva» las disputas que afectan a Unión Fenosa Gas.

Además, recuerda que el laudo a favor por 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) dictado por el Ciadi en agosto de 2018 sigue su proceso de ejecución.

De hecho, la resolución del Ciadi ya ha sido homologada por el Tribunal Superior en el Reino Unido y se han otorgado órdenesde descubrimiento ('discovery') por distintos Tribunales estadounidenses.

Por otra parte, la energética afirma que la terminación de este acuerdo «no tendrá ningún impacto en su política de remuneración alaccionista ni en su posición de liquidez, que se ha reforzado desde principios de este año».