PUBLIRREPORTAJE AMC Natural Drinks duplica sus ventas en 5 años y supera ya los 600 millones El holding murciano, uno de los dos pilares de AMC Group y líder europeo en zumos refrigerados, amplía su gama a yogures y leches vegetales y sopas frescas

El holding AMC Natural Drinks, líder europeo de zumos refrigerados y bebidas naturales, ha duplicado sus ventas en los últimos cinco años y supera ya los 600 millones de euros de facturación, empujado por su actividad, que experimentó un crecimiento espectacular del 17% en 2018. La compañía con sede en Murcia es uno de los dos pilares de AMC Group, junto con AMC Fresh, dedicado a la fruta, flores y otros productos frescos. El grupo se ha convertido en el tercer conglomerado empresarial español de alimentación en ventas al exterior, con una facturación consolidada de 1.290 millones de euros en el último ejercicio.

Para los próximos años, el Consejo de Administración de AMC Natural Drinks ha confirmado su previsión de crecimiento en una escala similar, a través del desarrollo orgánico y de nuevas categorías y mercados. La apuesta por la innovación es clave en la expansión mundial del holding fundado en el año 1931.

La empresa decidió recientemente cambiar su nombre, y pasó de llamarse AMC Juices Holding a AMC Natural Drinks Holding. Esta adaptación se corresponde con un cambio en su objeto empresarial, ampliando su actividad de producción de zumos refrigerados y entrando a abordar todo tipo de bebidas naturales, innovadoras, saludables y sostenibles. A través de inversiones directas, adquisiciones, joint ventures, co inversiones en ‘start ups’ y otras asociaciones estratégicas, AMC Natural Drinks está presente también en el negocio de las leches y yogures vegetales, cafés, kombucha y sopas frescas. Asimismo, sigue evaluando otras áreas de negocio en este ámbito.

Botellas 100% orgánicas con fibra de naranja Sostenibilidad y economía circular siempre han sido parte fundamental del programa de Investigación y Desarrollo de AMC Innova. Con más de veinte proyectos de excelencia investigadora, AMC desarrolla nuevas tecnologías patentadas y novedosos ingredientes funcionales, que mejoran de forma natural sus bebidas y alimentos saludables. Coopera con centros internacionales de investigación bajo su modelo de ‘open innovation’. En AMC se eco-diseñan los envases a través de las tecnologías más avanzadas: incluyendo materiales reciclados y desarrollando alternativas totalmente biodegradables. Bajo su requisito de economía circular y protección intelectual, AMC convierte pieles de fruta en envases sostenibles, como el proyecto europeo Citruspack, en el que ha desarrollado una botella 100% orgánica, biodegradable y compostable, fabricada a partir de almidón de patata y fibra de naranjas exprimidas en AMC Natural Drinks.

AMC Natural Drinks es líder europeo en la gama de zumos refrigerados y trabaja las marcas de distribución de más de setenta prestigiosos retailers, como Sains- bury’s, Marks&Spencer, Waitrose, Albert Heijn, El Corte Ingles y Rewe, entre otros. Su volumen acumulado en Europa es similar a las unidades de zumos refrigerados de Coca Cola (Innocent) o Pepsi (Tropicana).

Dispone de plantas de producción propias en España, Holanda, Inglaterra, Portugal e inversiones minoritarias tecnológicas en proveedores estratégicos en Costa Rica, Polonia, e India. Vende en más de 50 países y ha experimentado un gran crecimiento en Oriente Medio y Asia, principalmente en Japón, Corea, China y Vietnam.

Reconocimiento

Antonio Muñoz Beraza, CEO de AMC Group y de AMC Natural Drinks, ganó el Premio Nacional de Innovación, otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad y que le fue entregado por el Rey en febrero del año pasado.

Junto a este reconocimiento, AMC Natural Drinks ha sido galardonada con numerosos y prestigiosos premios a nivel mundial en innovación, sostenibilidad, calidad y salud. Entre estos se encuentran New York SOFI Special Innovation Award y el prestigioso Japan International Beverage Award. Asimismo, ha conseguido en tres ocasiones el ‘PLMA Salute to Excellence’ (Premio al Mejor Producto de Europa, entregado en Amsterdam); además de Environmental Award ‘Zero Waste to Landfill’ de Marks & Spencer UK , y el premio europeo SEDEX Ética y Sociedad. Igualmente, Via Nature, una de las marcas propias de AMC, ha sido distinguida como ‘Mejor Sabor del Año’.

AMC Group es hoy un holding internacional agroalimentario con 70 empresas en los cinco continentes, más de 5.000 empleados y todo un referente en innovación, investigación, patentes y competitividad.