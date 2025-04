Nace el macrocentro privado que asesorará a las empresas con sed de dinero comunitario

Deloitte European Center for Recovery & Resilience

España tiene ante sí la oportunidad de reconstruir su economía y reorientarla a los ejes básicos que quiere la Comisión Europea (y comparte el Gobierno) como son la transición ecológica, la digitalización y la cohesión social y territorial. Sabedores de ello, Deloitte se ha lanzado a aportar su granito de arena para facilitar la llegada de los 140.000 millones de euros que le corresponden a nuestro país. La consultora ha creado un macrocentro de asesoramiento para tratar de focalizar los esfuerzos de empresas y administraciones hacia los proyectos más viables y con mayor valor añadido para el país.

El objetivo principal, como indica la compañía, es maximizar el aprovechamiento de dichos fondos de la Unión Europea. Para ello, contará con 250 profesionales dedicados a estas tareas de asesoramiento, la mayoría de ellos pertenecientes a su base en España. Nuestro país tendrá un peso importante en el nuevo macrocentro, que no dispondrá de una sede física sino que será más a nivel de grupo dada la coordinación que debe haber, por ejemplo, entre los consultores de Madrid y Bruselas . Su denominación oficial será Deloitte European Center for Recovery & Resilience (DEC for R&R).

Encargar estudios a Deloitte

Así, la firma pone el foco sobre las empresas españolas que quieran disponer de dinero comunitario para sus proyectos. Las grandes compañías -pero también las pymes, aunque sus recursos son más limitados- podrán encargar a Deloitte el estudio de lo que quieran realizar con los fondos europeos. Véase: una energética que quiera apostar en un territorio concreto por una energía renovable de cero emisiones. En este ejemplo, la función de la consultora sería asistir a la compañía en todo el proceso para lograr los fondos, pero también en el seguimiento posterior que exigirá la Comisión Europea: analizar el proyecto y su viabilidad, ver de qué manera articularlo para que pase el «filtro» de las administraciones públicas, que al final son las que deben presentar las ideas a Bruselas... Un servicio integral que impulse, así, la colaboración público-privada.

«Nos encontramos ante un complejo reto en el que es imprescindible crear mecanismos eficientes para la captación de las ayudas y la gestión de los proyectos dado el exigente calendario que ha definido Europa», señala Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte y colíder del macrocentro. Karim Moueddene, socio del DEC for R&R de la oficina de Bruselas, hace hincapié en la oportunidad histórica que se presenta con la iniciativa de la UE. « Estamos ante una iniciativa clave que las empresas de la UE deben aprovechar para competir en un momento que a todas luces será disruptivo para la nueva economía», afirma.

Plazos ajustados

Más allá de ello, los plazos que marca la Comisión Europea para beneficiarse de los fondos no dejan mucho margen . Este octubre, al menos, el Gobierno ya debería remitir a Bruselas unas líneas básicas con respecto a lo que se quieren dedicar los 140.000 millones que recalarán en nuestro país.

Será en los próximos meses cuando las empresas, bajo una estrecha colaboración público-privada, habrán de presentar sus propuestas a la Administración española y esta hacer lo propio a la UE. De hecho, se baraja primavera como momento clave para que llegue la concreción sobre qué proyectos enviar a Bruselas. El tiempo apremia.