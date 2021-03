La muerte de la oficina y sus consecuencias económicas El teletrabajo genera grandes ahorros en los desplazamientos, pero se pierde la productividad de la ‘economía de la aglomeración’

En EE.UU., país que en mayo espera tener vacunada a la mayoría de su población, los consejeros delegados están discutiendo sobre el regreso a las oficinas. Nadie sabe muy bien qué aspecto tendrán los lugares de trabajo tras la pandemia. La enfermedad ha permitido comprobar las ventajas y desventajas del teletrabajo, pero ya son muchos los informes que advierten de que quizá no sea una panacea en términos de productividad.

Un estudio reciente es ‘Working from home: Too much of a good thing?’ de Kristian Behrens, Sergey Kichko y Jacques-François Thisse que ha publicado el Centro de Investigación Política y Económica (CEPR en inglés). Con un modelo simplificado, los autores han descubierto que la relación entre teletrabajo y productividad tiene

