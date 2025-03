Rusia lanza sus tentáculos sobre los recursos naturales y energéticos de África amenazando a Europa

El grupo Wagner es una empresa de seguridad privada y una unidad encubierta del ejército ruso financiada por el magnate ruso, Evgueni Prigozhin , conocido como ‘el cocinero de Putin’, y amigo íntimo del presidente. Y su creador fue Dmitri Utkin , antiguo comandante en jefe de una de las brigadas del GRU (la inteligencia militar rusa). Inició su conversión a compañía paramilitar con la guerra de Ucrania en 2014 Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS) , firmó 16 acuerdos con gobiernos de África Subsahariana en 2021. El Código Penal ruso no permite la participación de mercenarios en conflictos armados y el Kremlin negó durante años su existencia. Sin embargo, existen claros indicios de los vínculos entre esta empresa y las autoridades rusas para presionar en la zona.