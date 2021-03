Montero justifica el rescate a Plus Ultra: es una empresa «española», «relevante» y «estratégica» El PP recrimina a la ministra el escaso peso de la aerolínea y dice que los 53 millones se «regalan a Delcy, la amiga del señor Ábalos»

«Española», «relevante» y «estratégica». Así ha definido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la aerolínea Plus Ultra, recientemente rescatada por el fondo de solvencia a empresas estratégicas que gestiona la SEPI con una inyección de 53 millones. Una operación que nació envuelta en la polémica por sus lazos con el Gobierno de Venezuela y dada la presencia residual de las operaciones de la compañía en el sector aéreo español. Sin embargo, las características de Plus Ultra obligaban al Ejecutivo a poner en marcha el plan de salvamento con fondos públicos pues, si no se otorgan las ayudas a las compañías que cumplen con los criterios, «sería prevaricación».

La ministra ha contestado de esta forma a una cuestión formulada por el PP en el Pleno del Congreso, donde el diputado Mario Cortés recordó que la aerolínea Plus Ultra tiene menos trabajadores que muchas otras empresas afectadas por la pandemia e ironizó con que los 53 millones se están «regalando a Delcy, la amiga del señor Ábalos». Cortés ha tildado así el caso de «amiguismo y enchufe». Montero, visiblemente enojada, ha argumentado que Plus Ultra emplea de forma directa a 350 personas y de manera indirecta a 2.500 personas, facturó 100 millones de euros en 2019, es una de las 20 compañías con licencia de tipo A y «cumple los criterios para recibir ayudas».

Los datos de Aena desvelan, en cualquier caso, que la posición de la compañía es efectivamente menor y que su situación financiera previa a la pandemia ya era complicada. En los últimos tres años apenas ha trasladado a 300.000 pasajeros, o lo que es lo mismo, 277 cada día desde enero 2018 hasta el 31 diciembre de 2020, según los datos del gestor aeroportuario español. La compañía tiene cuatro aviones Airbus 340, por lo que entre 2018 y 2020 la compañía apenas llegaría a completar uno de sus aviones de menor capacidad al día. Además, la aerolínea ha registrado pérdidas en todos sus ejercicios y no esperan volver a operar hasta junio.

Sin embargo, Montero ha tachado la pregunta de Cortés de «indecente» y le ha preguntado si «quiere que a las empresas españolas que cumplan los criterios no se les den las ayudas porque son colaboradoras de no sé qué régimen».

Los populares no han dado su brazo a torcer y han mantenido su ofensiva recordando que el Gobierno ha concedido 123 millones a Duro Felguera, empresa que cuenta con «dos antiguos ministros del PSOE en su consejo de administración». A lo que Montero ha respondido: «¿Está queriendo decir que a Duro Felguera y a Plus Ultra no se les dé ayudas cumpliendo con los criterios porque a ustedes les cae mal uno de los accionistas que está en una de las compañías?».