Composición del futuro Ejecutivo Montero gana peso en el Gobierno, Valerio sigue y Granado sale El PSOE quiere evitar la participación de Podemos en los ministerios fuertes del Ejecutivo como Trabajo, Hacienda y Economía

Seguir Susana Alcelay Seguir Javier Tahiri @javiertahiri MADRID Actualizado: 24/07/2019 02:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Granado, un socialista políticamente incorrecto

Presente en las negociaciones y en las quinielas para encabezar una vicepresidencia económica –hasta que se ha acordado el Gobierno de coalición–, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ganará peso en el gabinete del nuevo Ejecutivo como auténtica «mano derecha» de Pedro Sánchez y puente de entendimiento con Unidas Podemos (UP), apuntan fuentes conocedoras. En comparación, UP llegó a pedir dejar fuera a la ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora pendiente de dirigir el FMI, a lo que, señalan estas fuentes, no ha cedido el PSOE.

Pese a que Podemos pidió, según fuentes conocedoras de las negociaciones, primero el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, dirigir la Agencia Tributaria, el PSOE quiere bloquear la participación de la formación morada en el departamento que dirige María Jesús Montero, además de los otros dos ministerios fuertes del ala económica: Trabajo y Economía.

De hecho, en el Ministerio de Trabajo seguirá Magdalena Valerio, apuntan otras fuentes, mientras que la nueva legislatura se saldará con la salida del secretario de Estado de la Seguridad Social, el locuaz Octavio Granado. Junto a ello, el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tiene aversión al ámbito económico y quiere ganar más peso político en su nuevo cometido: ha llegado a pedir una una vicepresidencia, aunque esto último se antoja complicado.

Asimismo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido seguir pero su continuidad depende del resultado de las negociaciones entre PSOE y Podemos. Algo parecido ocurre con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y una de las voces con más peso en el gabinete económico hasta ahora ya que la formación morada codicia una cartera medioambiental.