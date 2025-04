Montero desliza en el techo de gasto otra subida de impuestos para 2022

El martes los focos del Consejo de Ministros estaban puestos en la vicepresidenta primera, Nadia Calviño , y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero . Era día de anuncios económicos, es tiempo de pensar en el año siguiente. Aunque pensar en ello ... no significa comunicarlo. Y en este caso es más importante lo que se calla que lo que se habla, porque tras los datos se esconde que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 habrán de llevar una -otra más, tras la de 2021- subida de impuestos, si quieren cumplir sus estimaciones.

Los datos invitan a vislumbrar que hay algo que falta por transmitir de cara a las cuentas del año que viene. El Gobierno mantuvo sus previsiones económicas intactas : el PIB crecería un 6,5% este ejercicio y un 7% el siguiente. El déficit, por su parte, quedaría en el 8,4% sobre el PIB este año y en el 5% el siguiente. Medio punto más de crecimiento y 3,4 puntos menos de desfase en las finanzas.

El techo de gasto para 2022 es de 196.142 millones, 45 millones más que en 2021. Una variación al alza mínima pero que sirve al Ejecutivo para hablar de récord otra vez. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya avisó hace días de que la principal característica de los Presupuestos será la de «muy expansivos». Asimismo, la ministra Montero señaló en rueda de prensa que cifran en un 4,6% el incremento de la recaudación tributaria para el ejercicio siguiente.

Con estas cifras, aunque faltan detalles, ya hay voces -políticas y económicas- que señalan que no será posible llegar a ese 5% de déficit, que no es ningún compromiso ni objetivo marcado, sino una tasa de referencia ya que las reglas fiscales se encuentran suspendidas. Elvira Rodríguez, vicesecretaria sectorial y responsable económica del PP, señala a ABC que «el Gobierno da el pistoletazo de salida para autorizarse a gastar lo que estime oportuno, cuando en 2022 no habría gastos coyunturales, sin ERTE, sin nuevas ayudas públicas...». Es decir, que cuando ya no harán falta estímulos, el gasto será el mismo.

A su juicio, los números presentados por el Ejecutivo, a falta de conocerlos en mucho más detalle, no cuadran para llegar a un déficit del 5%. Según sus cálculos, por efecto del crecimiento económico y del aumento de la recaudación se podrá reducir el déficit en alrededor de dos puntos porcentuales, con lo que quedarían 1,4 puntos por cubrir hasta la ‘meta’ para el año que viene. Esto equivale a unos 15.000 millones de euros que sería necesario recaudar de más para que el desfase en las cuentas no se fuera al 6,4% como estima Rodríguez.

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, coincide en que la tasa de referencia del déficit será imposible de alcanzar con este techo de gasto y esta recaudación. En su caso, además, es mucho más pesimista ya que afirma que para 2022 no se puede contar con el efecto base porque la reducción del déficit de 2021 ya viene con él incorporado y consumido mediante el crecimiento económico y el aumento de la recaudación.

Desde una perspectiva más independiente -políticamente hablando-, María Jesús Fernández, economista jefe de Funcas, considera que el 5% de desfase tampoco será posible con las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo. Primero de todo, esta discrepa de un crecimiento tan robusto, del 7%, como estima el Gobierno; según el último panel de Funcas, la previsión de consenso para el año que viene está en el 6,1%. Aun así, asumiendo que el alza del PIB será el que vaticina el Ejecutivo, Fernández calcula que el déficit quedaría en torno al 5,6%, esto es, seis décimas más. «Se puede estar deslizando una subida de impuestos de unos 6.000 millones de euros» , asegura a este periódico.

Así las cosas, la previsión de consenso del déficit del citado panel está en el 5,7%, siete décimas más que lo esperado por el Gobierno. Uno de los problemas que ve la economista sénior de Funcas está en que el Ejecutivo ‘apenas’ reduce el desfase en 2021 hasta el 8,4%. Entonces, desde ahí, es muy complicado quitarse 3,4 puntos si no es con una recaudación récord impulsada por subidas de impuestos y una reducción del gasto.

Asimismo, Lacalle recuerda que el desfase significativo en las finanzas públicas estará vigente -«nos llevan a un déficit estructural del 5,2%»- durante largo tiempo. Y que esto seguirá siendo así «después de haberse dilapidado la mayor inyección fiscal y monetaria de la historia de la Unión Europea ».

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, señala en este sentido que «cuando tienes un déficit estructural solo puedes atajarlo haciendo que la actividad sea más sofisticada, con más excedente, bajando y priorizando gastos o subiendo impuestos» , al tiempo que señala que es el momento de «anunciar reformas» y no de subir impuestos.

Por lo pronto, en Hacienda no se descarta acometer aumentos en algunas figuras tributarias; ya se prepara el terreno. Pero de revolución fiscal en 2022 como espera Unidas Podemos, nada de nada , porque el ala socialista esperará para ello al informe del grupo de expertos para la reforma fiscal de cara a implantar una reforma de calado para 2023.

Problemas añadidos

El techo de gasto lleva aparejado consigo un problema añadido: que amenaza con convertirse en algo estructural. Entre 2021 y 2022, el llamado técnicamente límite de gasto no financiero apenas sufre variación interanual en su conjunto. 45 millones más el año que viene: los fondos europeos (por el fondo de cohesión React-EU) serán unos 1.100 millones de euros menos y el techo de gasto ordinario superará en algo más de 1.100 millones el del año anterior, hasta los 169.787 millones. En conjunto todo suma 196.142 millones.

La preocupación de los economistas vienen precisamente por el hecho de que no haya variación de un año a otro. El gran salto se ha dado en el dato de este 2021, con un aumento del límite de más del 50% en interanual; que no haya reducción, cuando la economía se está recuperando y teóricamente el año que viene se volverá a niveles de PIB pre-Covid , es síntoma de que lo coyuntural será estructural. «Si asumes un 7% de crecimiento das por hecho que la crisis se ha terminado y no es necesario más estímulos. Es innecesario (el elevado techo de gasto). Hubiera sido un buen mensaje transmitir el compromiso de ir ajustando déficit y deuda», concluye Fernández.