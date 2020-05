El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian - AFP

El ministro de Exteriores francés asegura que «no hay razón» para no ir de vacaciones a España Jean-Yves Le Drian señaló que «en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda» viajar al extranjero, pero si los otros países abren sus fronteras y levantan sus controles no hay motivo para decidir no viajar