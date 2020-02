El ministro de Consumo insiste: «No es tan raro que haya un ministro comunista» Garzón dice en el Congreso que su caso puede ser una «anomalía estadística, pero no política»

María Cuesta SEGUIR MADRID Actualizado: 28/02/2020 14:28h

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pasado por el Congreso de los Diputados para explicar las líneas maestras de su ministerio para esta legislatura y ha tenido que replicar a las críticas de la oposición por estar al frente precisamente del ministerio de Consumo habiéndose declarado comunista. «No es tan raro que haya un ministro comunista», ha contestado Garzón. «Igual es algo escepcional», ha proseguido, «pero en este país no existiría la democracia si no hubiera existido el partido comunista», algo que, ha dicho, «hoy reconocen los principales autores de la Constitución». «Puede que estemos ante una anomalía estadística, pero no política», ha sentenciado.

Garzón contestaba así al diputado de Vox presente en la comisión, Ignacio Garriga, quien había expresado en su intervención la «profunda preocupacion» de su grupo por las predilección del ministro por el modelo de consumo de Cuba. El ministro ha explicado que cuando se refirió al modelo de consumo de Cuba lo hizo en relación a un artículo en el que se defendía que el modelo actual de producción y consumo de las sociedades desarrolladas «son incompatibles con la naturaleza». «Eso se decía en 2012 y hoy es aún más obvio para la comunidad científica», aunque ha matizado que «no queremos seguir el modelo de ningún país actualmente existente».

A su salida de la comisión, Garzón ha insistido en que busca que la población «vea más atractivo un consumo saludable» y que para ello va a «generar» un «nuevo modelo fiscal». Por eso «está estudiando» un sistema de incentivos, una medida que «comparte todo el mundo» porque la sociedad actual «necesita comprender que tenemos determinados problemas de salud derivados de un consumo no saludable». «Este Gobierno tiene que dar facilidades para que la gente encuentre atractivo consumir productos saludables y que nos mejoran la vida tanto a nivel individual como a nivel de país», ha dicho. «Eso es incentivar».