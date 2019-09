La ministra Montero confía en «hablar de Presupuestos» en febrero o marzo La ministra de Hacienda ha afirmado que España tenía que haber evitado las elecciones para tener un gobierno fuerte y estable

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, expresó este jueves su esperanza de que, una vez se celebre la repetición electoral el 10 de noviembre y se conforme un Gobierno, “en febrero o marzo estemos hablando de los Presupuestos de la legislatura”.

En una entrevista en Antena 3, Montero afirmó que España tenía que haber evitado las elecciones para tener un gobierno fuerte y estable y unas cuentas públicas con los que sortear mejor retos como el Brexit, la desaceleración económica o la sentencia del procés, por lo que le hubiera gustado “que la responsabilidad de país fuera la que hubiera primado en el resto de formaciones”.

Por otro lado, preguntada por si el Gobierno está privilegiando a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, después de que este lunes se reuniera con el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, Montero recordó que el primer presidente con el que se reunió fue el de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Feijóo, y que se ha reunido con todos los presidentes que se lo han pedido. “No hay ningún tipo de discriminación”, aseguró.

En este sentido, explicó que los recursos extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se repartirán antes de final de año irán, como siempre, a las comunidades autónomas que no cumplieron el objetivo de déficit en 2018, es decir, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En cuanto a las críticas recibidas por algunas autonomías, como Madrid, sobre el bloqueo de la actualización de las entregas a cuenta y las negativas consecuencias que tienen para las comunidades, Montero respondió que “algunos están utilizando las entregas a cuenta para justificar sus recortes” ya que en caso de que no se actualicen, los efectos no se notarán hasta diciembre. Además, explicó que las consecuencias serán sólo a efectos de tesorería, es decir, del abono del pago por parte de las comunidades, y que éstas pueden gastar lo presupuestado y no es necesario recortar.

Por ello, indicó que “llama la atención que una comunidad como Madrid que ha hecho alarde de la bajada de impuestos, poniendo al resto en una situación complicada”, afirme que el retraso en la actualización de las entregas a cuenta le suponen un problema o que “no puede cumplir con su programa”.