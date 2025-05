Adiós al carbón: la transición más traumática de Polonia sin un plan ‘B’

La mina es el coche nuevo, es el viaje de verano, es la parroquia; la mina son los amigos, son los estudios de ingeniería; la mina es papá con el mono de trabajo y la cara tiznada; es el hogar, es la vida. Desde hace siglo y medio la minería de carbón es lo que vertebra la identidad de Alta Silesia, región histórica entre la actual Polonia y República Checa. En este voivodato, donde miles de mineros se sumergen cada día bajo tierra para extraer el combustible que más calienta sus hogares en invierno, el carbón es mucho más que un mineral: es historia colectiva y orgullo. Esta minería, que resistió a las guerras napoleónicas y las ocupaciones nazi y comunista, tiene, sin embargo, los días contados por su poca rentabilidad, la lucha contra el cambio climático y el agotamiento de los recursos.

La batalla por diseñar la transición del corazón minero europeo se está jugando también en Bruselas, donde Varsovia negocia sobre si alargar o no la vida útil de la minería para cumplir con los objetivos europeos de neutralidad climática para 2050 y reducir en un 55 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La concesión de nuevas licencias de minas por parte de las autoridades polacas supondría, según explican fuentes europeas a este diario, que la partida reservada para la región del flamante Fondo de Transición Justa, con un presupuesto global de 17.500 millones de euros y elemento clave del Pacto Verde para las regiones mineras, no llegue a Alta Silesia. Entre las estrictas condiciones para recibir los pagos, Polonia no puede desarrollar nuevos proyectos mineros. «Para mí, la minería significa tradición familiar», dice Henryk, minero retirado de 62 años, que vivió en los noventa el despido de miles de mineros como él con la primera fase de reconversión. Sobre el césped de un bar de Orzesze, una pequeña ciudad minera rodeada del verde intenso de los bosques, están su hija, su nieto –un bebé de tan solo unos meses, su yerno y dos amigos más. Todos tienen algo que ver con la mina.

La pureza del paisaje contrasta con las humeantes chimeneas de las centrales eléctricas de carbón en las afueras. En los mapas de contaminación del aire en Europa, esta zona es la que suele estar más en rojo. «Impacta nuestro cerebro, nuestros pulmones y nuestro corazón. Sufrimos infecciones pulmonares, y sobre todo patologías relacionadas con el riego sanguíneo y enfermedades cerebrales tempranas», denuncia el activista ecologista Patryk Bialas.

En invierno, las ajadas calderas de los hogares más desfavorecidos generan una bruma casi insoportable por la quema de carbón –en el mejor de los casos–, plásticos y hasta basuras en una localidad que registró el pasado año el aire más contaminado de Europa, según IQAir, empresa de tecnología para la calidad del aire. «No, no temo criar a mi niño aquí. Se adaptará. Mi abuela llegó a vivir 97 años, y mi otra abuela pasa los 90», asegura Zuzanna, hija de Henryk y madre del bebé mientras el abuelo juega orgulloso con el pequeño. Según la Universidad belga de Hasselt, los niños de Rybnik, vecina de Orzesze, están entre tres y nueve veces más expuestos a la contaminación del aire que en Estrasburgo.

Precisamente de Rybnik es el eurodiputado Lukasz Kohut (S&D), miembro de la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo (PE) que ha tratado el Fondo de Transición Justa y que fue noticia el pasado diciembre cuando se dirigió al pleno en su lengua materna, el silesiano, no reconocido oficialmente ni como lengua ni como identidad en Polonia. «Teníamos una muy buena propuesta del PE, 44.000 millones de euros; 8.000 millones para Silesia. Pero en el Consejo Europeo de julio (de 2020), el primer ministro Morawiecki [del partido conservador Ley y Justicia, PiS] estaba más centrado en defenderse contra la cláusula sobre el estado de derecho de los planes de recuperación que de defender los Fondos de Transición», lamenta Kohut, que reconoce no ser el político más popular de su región natal, especialmente entre los mineros. «Lo dije en 2019 cuando nadie hablaba de ello y el gobierno de Ley y Justicia defendía que no había fecha de caducidad para el carbón», agrega.

Al libre mercado

En apenas tres décadas, Alta Silesia, región de cuatro millones y medio de habitantes, ha pasado de contar con 70 minas de carbón a cerca de una veintena. Hasta los 80, la minería generaba 250.000 empleos directos. Ahora, solo 80.000 silesianos trabajan en minas de carbón, pero «300.000 trabajan en empresas que dependen indirectamente de la minería», apunta la diputada opositora liberal Monika Rosa. Para muchos hogares, esta industria es la principal fuente de ingresos. De momento, Silesia cuenta conun nivel de paro del 5 por ciento, uno de los más bajos del país, gracias a otros sectores tecnológicos.

Jan Bondaruk, del Instituto Central de Minería de Katowice, dependiente del Ministerio polaco de Bienes del Estado, teme «cómo puede afectar este cambio tan drástico en todo el ecosistema de la región». Las condiciones fijadas por Bruselas, apunta, «pueden llevar al colapso económico de Alta Silesia: algunas licencias que tenemos se extienden más allá de 2049. Soy hijo de esta región y su minería y no quiero ver eso». Aunque Bondaruk cree que los Fondos de Transición Justa pueden hacer que miles de vidas sean mejores para el futuro, «no pondría todas las esperanzas en este mecanismo, no es que la UE vaya a pagar por todo».

En Katowice, capital de la región de Alta Silesia, muchas de las antiguas construcciones postindustriales de ladrillo en las barriadas, de herencia prusiana, son demolidas o revitalizadas, intentando encontrar una segunda vida como el Museo de Silesia (que era una mina) o el Parque de Silesia, el gran orgullo verde de la ciudad, con fondos que en su mayoría provienen de la UE.

Si la extracción de carbón polaco disminuye cada año, los sueldos siguen la dirección opuesta, en un país que mejora la vida de sus ciudadanos a velocidad de crucero desde la entrada en la UE. El sueldo medio de un empleado en el sector minero ha pasado del equivalente a 20 dólares en los últimos años del comunismo –según fuentes locales– a cerca de 1.500 de media (el salario medio neto de Polonia ronda los 1.000).