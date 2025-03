La Bolsa cae un 16% en las dos últimas semanas y pierde casi 133.000 millones

Una de las lecciones más macabras de los analistas bursátiles dice que hasta un gato muerto rebota cuando se choca contra el suelo. La metáfora se suele utilizar para explicar los paréntesis alcistas que vive el mercado en mitad de una racha bajista. Y esto es precisamente lo que ha vivido el Ibex esta semana.

Tras dejarse más de un 11% la semana pasada, la Bolsa española vivió tres sesiones consecutivas al alza. Pero el rebote no tuvo más recorrido. El jueves, el selectivo retomó las pérdidas y se dejó un 2,55; ayer, la caída fue del 3,54%. Como resultado, el Ibex 35 finalizó con unas pérdidas semanales del 3,98%, lo que provocó que se situase en niveles de principios de 2019.

La Bolsa española, como el resto de mercados europeos, está siendo víctima de la incertidumbre generada por el coronavirus. Desde el 19 de febrero, cuando la expansión del virus desató las primeras caídas severas en el Ibex, el índice se ha dejado casi 133.000 millones de euros. Y durante las diez últimas sesiones ha perdido un 15,78% de su valor.

El anuncio de que los bancos centrales implantarían estímulos monetarios para capear la crisis ha tenido un efecto limitado en el mercado. Solo la decisión de la Reserva Federa l de rebajar los tipos de interés en medio punto tuvo cierto impacto, y ni siquiera fue en todos los índices, ya que Wall Street respondió con pérdidas a la noticia al interpretar que era un síntoma de que la economía es más vulnerable de lo previsto a la epidemia.

En cambio, el avance del coronavirus en Europa sigue teniendo su reflejo en las bolsas. Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó que ya existen 100.000 casos de contagio en todo el mundo. Y la agencia de calificación crediticia Moody’s alertó de que Japón, Alemania e Italia podrían entrar en recesión en 2020. «El alcance total de los costes económicos no estará claro durante un tiempo. Los miedos de contagio afectarán al consumo y la actividad empresarial y, cuanto más tarden los hogares y las empresas en recuperar la actividad normal, mayor será el impacto económico», explicó la economista y vicepresidenta de Moody’s Madhavi Bokil.

Ante estas perspectivas, cada vez más inciertas, la Bolsa volvió a responder con números rojos. Más allá del parqué nacional, Milán bajó el 3,50%, París el 4,14%, Fráncfort el 3,37% y Londres el 3,62%. Al otro lado del charco, el Dow Jones comenzaba la sesión con nuevas pérdidas.

Pero no solo el coronavirus está penalizando el parqué español. En las útlimas sesiones el índice también se ha visto condicionado por las decisiones de la justicia respecto a las hipotecas referenciadas al IRPH y las tarjetas «revolving» . En el primer caso, la banca respondió con ligeras subidas, mientras que en el segundo el sector se vio fuertemente penalizado en Bolsa. Esto arrastró al selectivo español a números rojos, ya que el sector financiero cuenta con un gran peso dentro del selectivo.

Desplome turístico

Todavía mayor ha sido el desplome sufrido por las empresas turísticas en las últimas sesiones. La crisis mundial desatada por el coronavirus se está cebando con una industria que se encuentra a las puertas de la Semana Santa. Si el jueves la IATA estimaba que la enfermedad ocasionaría pérdidas por valor de 101.000 millones en el sector aéreo, ayer la Organización Mundial del Turismo (OMT) avisó de que que las llegadas de turistas internacionales caerán entre un 1% y un 3% en 2020.

Son previsiones que explican el resultado de compañías como IAG -el holding propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level-, que se ha dejado un 30% en Bolsa en las últimas semanas. Más allá de la Bolsa española, solo en la sesión de ayer Norwegian se dejó un 21% y Air France perdió el jueves un 11%.

De vuelta al selectivo, precisamente IAG fue uno de los dos valores que cerraron ayer la sesión en positivo, con un alza del 1,51%. La otra empresa que escapó de las pérdidas fue CIE, que subió un 0,52%. Los números rojos se extendieron por el resto del selectivo, destacando las pérdidas de Masmóvil, (-10,71%), Ferrovial (-5,88%), Indra (-5,85%), ArcelorMittal (-5,45%), Amadeus (-5,19%), Acciona (-5,10%), Enagás (-5,04%) y Siemens Gamesa (-5,03%). En el conjunto de la semana, entre los grandes valores solo Iberdrola, con una subida del 2,66%, registró ganancias.

Los analistas no han determinado el alcance temporal de la crisis, pero siguen reclamando más estímulos. Ayer, Bank of America insitía en que, si bien las políticas monetaria y fiscal no evitarán los problemas en la oferta causados por la interrupción de las cadenas globales de suministro en el primer semestre, «pueden minimizar los efectos de la epidemia en la demanda».