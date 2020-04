¿Por qué hay menos promociones y ofertas 2x1 en los supermercados durante el estado de alarma? Los distribuidores se centran en garantizar el abastecimiento y los consumidores en comprar los productos que necesitan y pasar el menor tiempo posible en la tienda

Las promociones y ofertas 2x1 han disminuido en los lineales de los supermercados durante el estado de alarma. La razón reside en que los distribuidores se están centrando en priorizar el abastecimiento de los productos más importantes para evitar la escasez y simplifican las operaciones dentro del establecimiento. Esta es la conclusión que se extrae de un informe de Oliver Wyman presentado el pasado marzo en el que se predecía el comportamiento de los consumidores en España a partir del análisis de los cambios acontecidos en las compras realizadas en China durante y después la pandemia del coronavirus

Las conclusiones a las que llegaba la consultora en base a lo que ocurrió en el país asiático se están cumpliendo en parte en las cadenas con sede en España ya que hay menos ofertas en las estanterías del súper, aunque no han desaparecido por completo. En este sentido, desde Oliver Wyman apuntaban a que las promociones «complican las operaciones de la tienda» al ejercer «una presión adicional en la cadena de suministro» lo que puede conllevar a una escasez de productos esenciales. «Además, la restricción de los viajes limita la cantidad de promociones que pueden elevar las ventas y el tráfico de la tienda.

Fuentes del sector de la distribución confirman que las ofertas no han desaparecido del todo, aunque admiten que hay menos e invitan a entrar en las páginas web de las principales cadenas para comprobar que todavía se pueden encontrar bastantes. En resumen, explican esta nueva normalidad en base a que algunos proveedores no ven necesario promocionar descuentos porque priorizan garantizar el abastecimiento; pero también por la pérdida de interés de los consumidores, que pasan menos tiempo en las tiendas físicas y que ahora están centrados en comprar lo que necesitan y se ajustan a la lista que traen de casa.

Desde la patronal Asedas (Mercadona, Dia remarcan el reto de haber conseguido garantizar el suministro de alimentos y bebidas a pesar de la pandemia. «Gracias al esfuerzo de la distribución alimentaria y de los consumidores, hemos logrado garantizar el suministro a la población en estas condiciones de confinamiento, lo cual ha sido muy complicado teniendo en cuenta que los primeros días la gente acaparaba productos. Unas semanas después percibimos cambios en el comportamiento del consumidor que le llevan a haber reducido sus visitas a las tiendas y aumentar el ticket medio. Esto puede estar incidiendo en la política de ofertas de algunas empresas no porque hayan desaparecido, sino porque se están limitando porque el consumidor presta menos atención o porque los fabricantes tienen menos interés en incluirlo en su actividad promocional», según aclara el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.

La directora general de Nielsen Iberia, Patricia Daimiel, coincide en que la razón principal se debe a la pérdida de interés por parte del consumidor. «Las ofertas y promociones no están desapareciendo de la gran distribución, aunque es cierto que se han reducido desde la semana 12, la primera completa de confinamiento, sobre todo los folletos al desaparecer el buzoneo. Lo que ocurre simplemente es que el consumidor no está en modo 'buscar ofertas'. Es una tendencia lógica porque ahora va a la tienda y quiere abastecerse, busca lo que necesita».

Mientras, en Estados Unidos está ocurriendo algo parecido. Según analistas del banco de inversión JPMorgan citadas por el portal Marketwatch, fabricantes de alimentación como Mondelez International o Kellogg se están planteando no rebajar sus productos en los supermercados para evitar aglomeraciones y a la vez, garantizar el «stock» de artículos de primera necesidad. Asimismo, los expertos del banco de inversión inciden en que los fabricantes ahora no necesitan las ofertas para aumentar la facturación, «En una situación normal, la reducción de descuentos -es decir, precios más altos, conllevaría a menores volúmenes de venta, pero ahora no estamos en tiempos normales», señaló el mecionado analista de JPMorgan. «Pensamos que la elasticidad será mínima siempre que el sector del gran consumo se siga beneficiando del Covid-19 en este grado», añadió.

Se mantienen los precios

Por otro lado, y a pesar del aumento de costes de fabricación por el gasto en material sanitario y las complicaciones logísticas, los supermercados siguen manteniendo los precios de forma generalizada, excepto «subidas puntuales» en naranjas, patatas y conservas de pescado, tal y como ha comprobado la Organización de Consumidores OCU. en un grupo de 25 productos, de alimentación y droguería en cuatro supermercados «online» de seis capitales de provincia.

La OCU ha detectado además esperas de varias horas en las páginas web de las cadenas de supermercados «online» a la hora de completar el pedido y de más de una semana para recibir la entrega en el domicilio del cliente. En su análisis, la OCU también ha confirmado que ha aumentado la disponibilidad de productos en todas las cadenas respecto a las primeras semanas de acaparamiento.