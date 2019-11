Los mejores activos en los que invertir ahora por si se avecina otra crisis económica En tiempos algo convulsos para la economía, los analistas consultados recomiendan proteger más que nunca las inversiones y los ahorros para blindarlos ante posibles crisis futuras y caídas bursátiles

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 23/11/2019 08:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque no es probable que se repita una crisis tan grave como la de 2008, hay expertos que vaticinan deterioros económicos puntuales en algunos países, especialmente en los europeos, por la guerra comercial y el Brexit. En España, la incertidumbre política actual podría acabar afectando al crecimiento y a los ajustes fiscales, tal y como ha advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta semana. La OCDE ha constatado que la economía española se desacelera más de lo que había previsto el pasado mayo y ha rebajado sus proyecciones de crecimiento en dos décimas para este año, al 2%, y en tres para 2020, al 1,6%. No obstante, el PIB de España experimentará un avance mayor que el de Alemania, Francia e Italia. Asimismo, la OCDE destacó que el consumo privado se desacelera, aunque seguirá siendo el principal motor de crecimiento. El organismo también puso sobre la mesa que aumentará la tendencia de los hogares españoles a ahorrar.

Ante esta coyuntura y en tiempos algo convulsos para la economía, los analistas consultados recomiendan proteger más que nunca las inversiones y los ahorros para blindarlos ante posibles crisis futuras y caídas bursátiles. En el caso de España, se suma la incertidumbre política a otros problemas comunes con el resto de Europa como son la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la UE. «La llegada de un partido populista al Gobierno agrava la situación en la que estamos, no la cambia pero sí la empeora. A pesar de que quieren ir contra la banca, en el contexto europeo en el que estamos no podrán llevar a cabo muchas de sus medidas, tal y como ocurrió antes en Grecia o Italia», explica el portavoz de eToro España, Javier Molina. «Además, con los tipos de interés cercanos a cero se mantiene una espiral peligrosa, se acrecienta la dificultad y se penaliza al ahorrador que no encuentra alicientes para invertir su dinero», añade Molina.

Por ello, la inversión a varios años vista podría ser una de las soluciones. «La estrategia más segura y rentable es diseñar el ahorro en el largo plazo (de siete a 10 años) y con un alto nivel de diversificación de los activos, las dos características principales de la gestión pasiva, que se erige como el escudo frente la volatilidad del mercado», señala el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato. Ademas del largo plazo, la táctica de no poner todos los huevos en la misma cesta también resultaría rentable en tiempos malos. «De esta forma, al estar el patrimonio invertido repartido en miles de posiciones distintas, se reduce la volatilidad a la que está expuesto y, por lo tanto, disminuye el riesgo. Así, los ahorros y las inversiones quedarán mejor protegidas ante los cambios que afecten a la economía y la incertidumbre que ellos supongan», añade Semenzato.

A la hora de hablar de inversiones concretas, es importante conocer el perfil de inversión que tenemos y en este sentido, Molina expone que «invertir en activos reales» es la apuesta más segura en el momento actual. En este sentido, el portavoz de eToro cita «la inversión en inmobiliario, el oro como valor refugio y acciones con fundamentales muy sólidos y una trayectoria de buenos dividendos como empresas del sector industrial y bancario europeo». No aconseja hacer ahora experimentos en empresas nuevas.

Por su parte, el asesor financiero de Evolutio Capital Investment, Pablo de Vicente, recomienda bajar los grados de riesgo que se asumen. «Al ahorrador medio le recomendaría que mantuviera un nivel de riesgo en su cartera inferior al que tendría normalmente, bien recortando el nivel de renta variable y acciones, bien dirigiendo estas inversiones a sectores más defensivos o bien ambas a la vez. Los sectores defensivos poseen modelos de negocio estables, estemos o no en momentos complicados del ciclo económico, y arrojan una caja nítida, como es el caso de empresas relacionadas con la salud, compañías de gas y electricidad -evitando claramente las españolas- y las inmobiliarias -tampoco las españolas», puntualiza De Vicente. Asimismo, el asesor de Evolutio Capital Invesment recomienda «prudencia» y una estrategia de inversión gradual: «No entre de golpe, hágalo con un 50% y guarde el 50% restante por si se equivoca y entre con otro 25% a esos niveles más bajos o más altos solo si merece la pena, así hasta que tenga comprada el 100% de la cartera».

Por otro lado, De Vicente recomienda actuar ante futuras reformas fiscales: «Si se reside en alguna de las comunidades autónomas donde están bonificadas las donaciones, el contribuyente debería darse prisa, dado que tanto este impuesto como el de Sucesiones y el impuesto al Patrimonio pueden ser reformados y nivelados al resto de comunidades donde no existen estas ventajas fiscales».

Contar con un buen colchón

No obstante, Molina no ve suficientes salidas a pesar de ser un momento en el que se necesita tener un buen colchón por si viene otra crisis económica. «El ahorrador está atrapado en España porque no tiene alternativas, pero es necesario si vienen mal dadas. De todos modos, vienen tiempos malos, pero no tan malos como se dice», sentencia Molina, quien también desecha la idea de «invertir en renta fija y si se hace, que las duraciones sean cortas»

«El ahorrador necesita más que nunca un buen asesoramiento, pero hay una baja cultura financiera en España. Al menos, hay que intentar que el poder adquisitivo se acerque a la inflación y preservar el valor de nuestros ahorros», puntualiza el portavoz de eToro España.