Así son las medidas de seguridad de tu supermercado, banco o gasolinera para no propagar el coronavirus

Ante la crisis del coronavirus muchas empresa han tenido que cesar su actividad momentáneamente, e incluso están presentando ERTE, hasta que finalice el estado de alarma en España. Sin embargo, muchos sectores siguen operando día a día para seguir dando servicio a los ciudadanos. Son, por ejemplo, los supermercados, bancos, gasolineras y plataformas de reparto a domicilio. Todos ellos han adaptado protocolos de seguridad para evitar que el coronavirus siga propagándose.

En el caso de los supermercados, el sector sigue informando a la ciudadanía que no habrá problemas de suministro durante el estado de alarma. Con este mensaje quieren transmitir que no es necesario acumular productos en casa si no se necesitan.

Las grandes cadenas de distribución han estado informando de los protocolos de seguridad que han adoptado para estos días de alarma. Así, Mercadona recomienda desde ayer que haga la compra solo una persona, mientras que el pago es mejor hacerlo por tarjeta que en efectivo, para así evitar cualquier contacto. Además incide en la necesidad de guardar la distancia mínima de seguridad y del uso de guantes para coger productos frescos.

Aparte de las recomendaciones, el grupo presidido por Juan Roig controlará el aforo de todos sus establecimientos, reduce su horario comercial de 9 a 20 horas y reparte mascarillas y guantes a sus empleados. Sin embargo, algunos de sus servicios como el de la comida preparada «Listo para comer», el punto de preparado de carne de la charcutería y el servicio a domicilio dejan de funcionar.

Por su parte, Dia empieza hoy con su plan de seguridad. La cadena de distribución reduce su horario de 10 a 20 horas a partir de hoy. También informa que ha repartido guantes de vinilo, geles desinfectantes a sus trabajadores. Para los pedidos, recomienda la firma de recepción se hará mediante un dispositivo móvil y guardando la distancia de seguridad de un metro.

El Corte Inglés, que solo mantiene abiertas las áreas de supermercados y productos de primera necesidad, ha tomado medidas como la reducción de horario de 10 a 20 horas, que se mantenga la distancia de seguridad y que, en el caso de haber mucha clientela, que parte de esta espere fuera del establecimiento para evitar aglomeraciones. Ha proporcionado a los empleados mascarillas y guantes de protección y ha distribuido carteles por todo el centro que recuerdan las medidas de seguridad.

A su vez, desde el grupo presidido por Marta Álvarez recomiendan a los clientes que utilicen el servicio de «click and car», que permite la ocmpra online o telefónica y la recogida en coche del pedido. También tiene habilitado números de teléfonos para los ciudadanos (901 930 930 y 900 533 433).

Extracto de uno de los cárteles que distribuirá El Corte Inglés por su supermercado - ABC

Lidl también reduce su horario comercial de 9 a 20 horas. Además, limitará el aforo de sus tiendas a 50 personas y solo podrá entrar una persona por unidad familiar. Suspende momentáneamente las devoluciones y recuerda que es obligatorio el uso en las zonas de compra a granel de fruta, verdura, pan y bollería.

La banca reduce oficinas y horarios

Las entidades financieras son otras empresas que continúan operando estos días a través de sus establecimientos físicos, aunque con limitaciones. Las oficinas bancarias seguirán abiertas para los clientes ya que la declaración del estado de alarma incluye los servicios financieros entre los que seguirán siendo imprescindibles para los ciudadanos. Ahora bien, la mayoría de los bancos están estableciendo limitaciones para proteger a empleados y clientes y adaptar la red a la afluencia de usuarios, que evidentemente se ha desplomado.

BBVA, por ejemplo, operará sus sucursales con solo un 20% de la plantilla, pues el resto de los empleados de la red ya están trabajando en remoto desde sus hogares. El Santander, por su parte, ha decidido cerrar parte aquellas oficinas que tienen otra próxima o que están en ubicaciones con poco tráfico de clientes, y su personal pasará a otras oficinas para permitir a los empleado rotar o a atender a los clientes en los canales remotos. Deutsche Bank, en cambio, ha optado por reducir el horario de apertura, que ahora será de 8.30 a 14.15 horas, cuando antes las sucursales de la entidad abrían hasta las 16.30.

La banca, pese a mantener su red de oficinas operativa, recomienda en su conjunto no ir a las sucursales y utilizar en su lugar los cajeros automáticos, las aplicaciones del móvil y la banca digital para relaizar los trámites, así como el servicio por teléfono con los gestores remotos. Y en caso de acudir a la oficina, las entidades han desplegado protocoloes de higiene y seguridad, como mantener la distancia de seguridad.

Otro sector activo es el de las plataformas de reparto a domicilio. El decreto de alerta sanitaria prohíbe la apertura de la hostelería pero sí pueden prestar el servicio a domicilio si lo tuvieran. Por eso, y a pesar de que ya algunas cadenas de restauración han suspendido también el «delivery», las plataformas Glovo, Deliveroo, Just Eat y Uber Eaus han tomado medidas para seguir pudiendo realizar las entregas.

Así, han puesto en marcha las entregas sin contacto con el cliente, que consiste en dejar la bolsa precintada en la puerta del domicilio y esperar a que el cliente la recoja guardando la distancia de seguridad. También recomiendan el pago con tarjeta y, en el caso de Glovo, han eliminado la firma electrónica de recepción. Además, han establecido protocolos de seguridad con los restaurantes, como que estos no cojan las bolsas por las asas sino por los lados.

Los repartidores, por su parte, irán con guantes y mascarilla. Las compañías explican también que aquellos que se contagien del coronavirus recibirán soporte económico.

Las gasolineras siguen funcionando, pero sin gasolineros. Así, todas ellas han implementado el autoservicio en todas sus estaciones. Además, aquellas que cuentan con supermercados realizan la venta de productos a través de una ventanilla, sin que el cliente tenga que entrar en el establecimiento.

Por último, los periódicos siguen trabajando durante estos días para poder ofrecer a los lectores toda la actualidad durante estos días. ABC está saliendo todos los días en los quioscos en papel para seguir informando a la sociedad. Además, todos los periodistas de esta Casa trabajan para informar en la web de abc.es de todo lo que pasa en el mundo minuto a minuto, ofreciendo a la sociedad un bien de primera necesidad como es la información.