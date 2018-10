El mayor telescopio del mundo se está fabricando en Asturias La factoría de ArcelorMittal en Gijón suministra 201 toneladas de chapa gruesa al proyecto que se levantará en Chile

El telescopio de levantamiento sinóptico grande (LSST), que se situará en Chile, se está fabricando actualmente con las placas de acero que ArcelorMittal Europe produce en Gijón. Una vez en servicio, este poderoso telescopio, equipado con una cámara de 3.200 millones de píxeles, realizará un estudio del universo en 3D.

Otra empresa asturiana, Asturfeito, participa en este ambicioso proyecto suministrando el esqueleto del gran telescopio de casi 16 metros de diámetro y 375 toneladas de peso, en cuya construcción se han empleado 201 toneladas de chapa gruesa de grado S355J2+N.

Este telescopio, que saldrá en piezas desde el puerto de Avilés hacia Chile en las próximas semanas, albergará la cámara de fotos más grande del mundo, de 3.200 megapíxeles. Se instalará a 2.600 metros de altitud en Cerro Pachón (Chile) y está previsto que entre en funcionamiento en 2019.

El proyecto AURA/LSST (Association of Universities for Research in Astronomy/Large Synoptic Survey Telescope) ha sido financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia de EE. UU. (NSF), y tiene como finalidad llevar a cabo un estudio del Universo realizando un barrido completo del hemisferio sur noche tras noche durante 10 años. Comenzará la encuesta científica completa de diez años en octubre de 2022.

Gracias a su atmósfera seca, Chile se ha convertido en el lugar de elección para muchos observatorios de astronomía, con el 70% de la infraestructura astronómica mundial planeada para estar en el país para el 2020.

El LSST utiliza un diseño de tres espejos, que ofrece un amplio campo de visión y puede explorar todo el cielo en solo tres noches. Proporcionará imágenes nítidas tomadas por una cámara de 3.200 millones de píxeles, la cámara digital más grande jamás construida.

El consorcio español formado por Asturfeito y Ghesa ganó en 2014 la oferta para la construcción del diseño y las pruebas del ensamblaje de montaje de telescopio.

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con una plantilla de 199.000 empleados. Con instalaciones industriales en 18 países, dispone de una capacidad de producción anual de 113 millones de toneladas de acero líquido. En España cuenta con 11 plantas industriales y una red de 17 centros de distribución. La plantilla en nuestro país asciende a 8.605 empleados.

Por su parte, Asturfeito es una empresa referente en la ingeniería, fabricación y puesta en marcha de bienes de equipo con más de 20 años de experiencia en el sector científico, nuclear, petroquímico, de energías renovables, de plantas industriales o siderúrgico. Actualmente emplea a 160 personas y posee tres talleres de producción en Asturias: en Tabaza, en el parque empresarial Principado de Asturias (PEPA), muy próximo al puerto de Avilés, (instalaciones donde se ha construido el esqueleto del telescopio), y en Mieres.