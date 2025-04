Más de un millón de ofertas de empleo se quedarán sin cubrir en España por déficit de profesionales

Las empresas españolas buscan y no encuentran a profesionales del sector de la tecnología y a ingenieros, pero tampoco a albañiles de la construcción o camareros y mozos de almacén, entre otros perfiles. El número de ofertas de empleo sin cubrir en nuestro mercado laboral ... se sitúa actualmente en un total de 109.000 y un 55% de las compañías declaran haber tenido dificultades en el último año para contratar a nuevos empleados, según un informe de Randstad Research. Pero, este número de vacantes se incrementará y más de un millón de empleos no se podrán ocupar en los próximos años si no se pone remedio a este déficit de talento y de brecha formativa.

En concreto, desde HAYS calculan que la cifra actual de vacantes sin candidatos se multiplicará por cuatro a medio plazo en el caso de los puestos tecnológicos, con lo que se superarán los 400.000 empleos. A estos perfiles se unen los al menos 700.000 nuevos trabajadores que el sector de la construcción necesita, según datos de la Confederación Nacional de la Construcción. Aunque no es el principal motivo del déficit de talento que sufren las empresas españolas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo achacó esta semana al problema global de renuncia de trabajadores y anunció la convocatoria de una mesa de diálogo para tratar esta 'gran dimisión' con los agentes sociales. Pese a ello, los expertos consultados argumentan otros factores de mayor peso como la falta de competencias formativas que se necesitan en las empresas, la rapidez con la que se transforma el mercado laboral o la escasa predisposición a la movilidad geográfica de los españoles. La baja remuneración con tablas salariales inferiores a las de otros países también es una de las causas detrás del déficit de talento. «Las condiciones del empleo que se genera no son necesariamente competitivas aún viendo el desajuste entre oferta y demanda . Los salarios mileuristas son frecuentes y muchos jóvenes están abriéndose a otros mercados internacionales, gracias a la posibilidad del trabajo en remoto y que resulta de gran atractivo para los candidatos», argumenta Susana Marcos, CEO de Peoplematters. Lo cierto es que un 40% de las ofertas para puestos tecnológicos se quedan sin cubrir actualmente en nuestro país a pesar de contar con más de tres millones de parados y con una tasa de paro juvenil del 30%. «Si hacemos el cálculo sobre la necesidad de un millón de contrataciones, unas 600.000 vacantes tecnológicas se quedarían sin personal para ocuparlas», afirma Selena Sabiote, manager en HAYS Technology. «Existe una gran demanda del profesionales sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) , especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, del 'blockchain' o de la arquitectura de redes. También faltan perfiles sanitarios y comerciales y, por otro lado, también se necesitan a trabajadores que desempeñen antiguos oficios », explica, por su parte, Iker Barricat, director general de Adecco Iberia. Déficit de talento en España 2021-2022 Dificultad para contratar trabajadores por sectores Variación respecto al año anterior, en porcentaje Ocio / Hostelería Comercio al por menor Servicios financieros y Seguros Servicios de empresa a empresa Industria manufacturera Energía Alimentación Automoción Servicios de consultoría E-Comerce Informática / Servicios de software Transporte / Logística Telecomunicaciones Marketing / Publicidad Ingeniería Sanidad / Servicios médicos Educación y formación 45,8 48,5 48,6 50,0 50,6 52,9 55,6 56,2 57,7 60,0 60,5 62,2 64,7 70,0 71,4 73,5 73,7 Media 55,0 [+56,1%] Fuente: randstad research / ABC Déficit de talento en España 2021-2022 Dificultad para contratar trabajadores por sectores Variación respecto al año anterior, en porcentaje (%) 40% Ocio / Hostelería Comercio al por menor Serv. financieros y Seguros Serv. de empresa a empresa Ind. manufacturera Energía Alimentación Automoción Serv. de consultoría E-Comerce Informática / Serv. de software Transporte / Logística Telecomunicaciones Marketing / Publicidad Ingeniería Sanidad / Serv. médicos Educación y formación 45,8 48,5 48,6 50,0 50,6 52,9 55,6 56,2 57,7 60,0 60,5 62,2 64,7 70,0 71,4 73,5 73,7 Media 55,0 [+56,1%] Fuente: randstad research / ABC En la empresa PageGroup cuentan actualmente con 1.300 puestos abiertos en búsqueda de profesionales del sector TIC en España. «En lo que va de año el incremento del número de peticiones que recibimos de procesos de puestos tecnológicos es de un 78% más que en 2021. Este incremento probablemente hará que la cifra de puestos sin cubrir este año sea mayor al previsto», aclara Iñigo Fernández, director de Tecnología de PageGroup. La llegada de los fondos europeos a nuestro país acrecentará la necesidad de mano de obra tecnológica, ya que una mayoría de los proyectos están destinados a impulsar la digitalización de las organizaciones. «Aunque la cifra es difícil de establecer, las previsiones a nivel europeo se cuentan por millones de nuevos empleos en este ámbito en los próximos cuatro años », apostilla Marcos. «La demanda de trabajadores digitales va a continuar creciendo de manera notable en nuestro país, no solo por la ejecución de los proyectos de los fondos europeos, sino porque nuestro tejido empresarial se encuentra en un momento de transformación digital, acelerado incluso por la irrupción de la pandemia. Además, también influye el cambio de los gustos de los consumidores que apuestan de manera creciente por el comercio electrónico», agrega, por su parte, Valentín Bote, director de Randstad Research. Faltan albañiles y camareros Pero, conviene no olvidar que las empresas tienen problemas a la hora de encontrar perfiles tanto de alta como de baja cualificación. Hacen falta obreros de la construcción, carpinteros, camareros, agricultores, mozos de almacén o camioneros, entre otros . En unas jornadas organizadas por Cepyme y Randstad en abril, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén remarcó que las constructoras necesitarán a 700.000 trabajadores cuando se contenga la escalada de precios . «La alarmante falta de mano de obra podría amenazar la eficiente ejecución de los fondos europeos», avisó Fenández Alén. En el mencionado informe se indicaba que entre los perfiles más difíciles de contratar se encuentran los de jefes de obra, capataces, albañiles, encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón. La hostelería, el turismo y el campo también requieren mano de obra de forma constante . Las empresas de restauración tienen problemas para encontrar a camareros o cocineros. Por otro lado, la falta de mano de obra en el campo se arrastra desde hace años. «No podemos obviar la importancia que el sector de la hostería y el turismo tiene en nuestro país, y que va a seguir requiriendo profesionales. Además, existen otros sectores muy en boga últimamente, que van a continuar demandando perfiles, como todas las actividades relacionadas con la logística», apunta Bote. El auge del comercio electrónico está impulsando el sector logístico y el empleo en las compañías vinculadas a esta actividad. Hacen falta mozos de almacén y repartidores, entre otros. Asimismo, el sector del transporte de mercancías por carretera busca a 15.000 conductores de camiones . «La transformación digital y verde del sector, junto con la llegada de fondos europeos, invitan a pensar en un fuerte crecimiento durante los próximos años y la incorporación de talento digital y nuevos perfiles profesionales». predice Noelia Lázaro. Ofertas de empleo para analistas de datos y perfiles de Formación Profesional Uno de los perfiles más demandados y mejor pagados es el de analista de datos . «Los analistas de datos juegan un papel fundamental a la hora de procesar e interpretar los datos desde un punto de vista crítico y que resuelva los sesgos que puedan surgir de un análisis automatizado», relata Rafael Quintana, director regional de Qlik en España y Portugal. «Los perfiles técnicos continuarán siendo, no sé si los más demandados, pero de los más difíciles de cubrir. 