Entrevista al presidente de ATA y vicepresidente de CEOE «Los más críticos con la reforma laboral no han tenido pudor en usarla» Avisa del cierre de negocios de autónomos porque «hay actividades donde ya no se puede ordeñar más a la vaca»

Susana Alcelay Madrid Actualizado: 17/01/2020

Lorenzo Amor es la voz de los autónomos, de ATA, una organización que este año cumple 25 años y que en 2019 se integró en la CEOE. No tiene pelos en la lengua, menos cuando reclama mejoras para un colectivo que es la columna vertebral del empleo en España. Dicen que es un duro negociador, pero ha alcanzado acuerdos de calado con todos los gobiernos, con Aznar, Zapatero, Rajoy y con el propio Sánchez. Ahora vuelve a pedir diálogo al presidente porque «gobernar a golpe de decreto no sería bueno -dice- ni para la creación de empleo, ni para la economía».

¿Cómo están viviendo los autónomos el cambio de Gobierno?

En el tejido empresarial y, sobre todo, entre los autónomos, hay desconfianza e inquietud por los malos datos económicos, además de incertidumbre por las medidas anunciadas. Hemos dado la bienvenida a la nueva ministra de Trabajo pero ahora queremos ver las políticas. Y habrá cosas en las que estaremos a favor y otras en contra, y por eso apelamos al diálogo. Hasta ahora solo hemos oído que habrá derogación de la reforma laboral, que se incrementarán los impuestos y que habrá subida del salario mínimo (SMI) hasta mil euros y todo esto para los que tienen que contratar y pagar las nóminas genera inquietud e incertidumbre.

¿De qué habla el Gobierno cuando dice que derogará la reforma de 2012?

Hay que ver a qué se refiere el Gobierno, ¿a derogarla completa y preparar una reforma del Estatuto? ¿A derogar solo lo que algunos han llamado aspectos más lesivos? O ¿hablamos de los tres puntos que se han debatido en el diálogo social, en los que se han acercado posturas? Cuidado con los mensajes populistas porque pueden generar el efecto contrario y obstaculizar la contratación. Conozco a alguien que ha liderado algunas manifestaciones en contra de la reforma laboral pero que su familia no ha tenido ningún problema en usar la reforma laboral cuando ha despedido. Quien más crítico ha sido con la reforma laboral no ha tenido ningún tipo de pudor en usarla.

Consenso y diálogo

Un informe reciente de ATA reflejaba que solo el 10% de los autónomos tiene previsto contratar este año.

Muchos autónomos están notando la desaceleración en el crecimiento y el empleo. Uno de los peores datos que refleja la situación de los autónomos es la caída de la confianza del consumidor, porque somos los primeros que notamos el enfriamiento. De la ministra de Trabajo resalto su disposición al diálogo, aunque espero que no acabe en un monólogo. Lo deseable es que se legisle con consenso y diálogo y no a golpe de decreto porque no sería bueno ni para la creación de empleo ni para la economía. Hay que recuperar la confianza porque gran parte del tejido empresarial la ha perdido. La moderación de la política económica y laboral da estabilidad, atrae inversión y genera empleo, pero la radicalidad genera inestabilidad y obstaculiza la creación el empleo.

Sánchez quiere ligar las cotizaciones de los autónomos a los ingresos reales.

Hay que reducir las cotizaciones para los que tienen bajos ingresos, pero también incentivar la cotización de forma voluntaria para que los autónomos vayan adecuando su cotización a los rendimientos. Pero cuando se ponen obligaciones a los autónomos nunca salen bien. Habría que revisar también la fiscalidad en el sistema de módulos y mejorar el cese de actividad, además de crear un consejo del trabajo autónomo. Y para ello es fundamental que la propuesta de decreto que está en el consejo de Estado vea la luz lo antes posible para medir la representatividad de los autónomos.

La morosidad es una de las batallas que tienen que librar los autónomos. ¿Esperan medidas?

Es necesario combatir la morosidad, que sigue siendo una gran lacra que sufre uno de cada cuatro autónomos. Las comunidades autónomas pagan de media a 40 días y los ayuntamientos y entes locales a 60 días, es decir que de media incumplen la Ley de morosidad, como también lo hacen las empresas.

Derogación de la Reforma Laboral

¿Qué supondría para los autónomos derogar la reforma laboral?

Limitar la flexibilidad es estrangular la contratación. Lo ideal es que se llegue a un acuerdo entre los que pagan las nóminas y quienes las reciben, entre empresarios y trabajadores. Todos tenemos claro que hay que trabajar contra la precariedad, que tiene que haber trabajo más digno, pero el tejido empresarial es diverso, no es lo mismo un autónomo que tiene dos trabajadores que una empresa con 5.000 y, por eso, hay que tener mucho cuidado de aplicar normas laborales para todos, porque lo hemos visto con la subida del SMI un 23%.

BBVA Research dice que el alza del SMI ha impedido crear 45.000 empleos.

Autónomos y pymes concentran el mayor número de afectados por la subida, el 41%. Todos estamos de acuerdo en que el SMI tiene que subir, pero elevarlo a mil euros lo situaría en el umbral de los 14.000 euros, por encima, por ejemplo, del que tiene Alemania (13.800 euros). Y todos sabemos que la renta empresarial que hay en Alemania no tiene que ver con la que tiene España. No afecta tampoco igual a todos los sectores y profesiones, ni el impacto es el mismo en la España rural que en la urbana. Sería una bofetada a la España vaciada, porque hay actividades económicas que no van a poder mantener a sus trabajadores. Un bar en una pequeña población de 500 habitantes no se puede permitir el lujo de mantener unos costes laborales de 2.000 euros más.

Subida del Salario Mínimo

El presidente de CEOE sostiene que el alza ha fomentado la economía sumergida.

Ha quedado claro que cuando el SMI sube de forma desproporcionada incrementa la economía sumergida. Los empresarios no tenemos miedo a subir salarios, y de hecho han crecido un 2,5% en convenio, el alza más alta en once años, lo que refleja que cuando se negocia, se ven los resultados. Por ello, cuidado con adoptar políticas unilaterales.

Dice que el coste de subir el salario mínimo sería de 2.000 euros más.

Si este año se subiera a 1.000 euros el salario mínimo, el alza en dos años sería de un 33%. ¿Qué beneficios empresariales han subido en este porcentaje? ¿Qué producto ha subido un 33% en dos años? Sería machacar y penalizar a muchos autónomos que tienen trabajadores. El coste salarial adicional estaría entre los 1.400 y 1.500 euros más por trabajador. Y si le añadimos los costes salariales nos iríamos a 2.000 euros de coste por trabajador.

¿Qué autónomo puede permitírselo? Y no afecta solo a empresarios, también a familias y a pensionistas. Alguien que tenga un cuidador en su casa ocho horas tendría que pagar 1.400 euros más al mes y 700 euros si el contrato es de cuatro horas. Cuando se sube de esta forma el salario mínimo ocurre que el régimen hogar ha perdido afiliación, igual que el régimen agrario. Esto afecta especialmente a los autónomos, no a la gran empresa y por ello estas subidas deben hacerse con dialogo. Hay muchas actividades de autónomos donde ya no se puede ordeñar más a la vaca porque ya no da más leche. Puede significar el cierre de ese negocio. Yo le pediría al Gobierno que se pusiera en este lado.

El Gobierno ha pedido más margen para el déficit a Bruselas.

Las políticas anunciadas pueden tener un incremento adicional del gasto de 25.000 millones y la recaudación no llega a 7.000 millones. Si se quiere llevar a cabo esas medidas o se buscan otros ingresos o ese gasto no se va a poder realizar con el déficit pactado con Bruselas. No salen las cuentas.