Más de 100.000 vacantes se quedan sin cubrir en la España de los más de tres millones de parados

El mercado laboral español cuenta con dos graves problemas estructurales: por un lado, se contabilizan más de 3,1 millones de desempleados y, en paralelo, multitud de empresas no encuentran los perfiles necesarios para poder continuar con su actividad. Aunque resulte paradójico, España sufre escasez de profesionales con competencias digitales , expertos en tecnología y análisis de datos, sanitarios, obreros de la construcción, transportistas y conductores, agricultores y ganaderos, pilotos de drones, mozos de almacén y camareros, entre otras muchas ocupaciones.

Actualmente, se da un escenario de déficit de trabajadores con más de 109.085 vacantes que se quedan sin cubrir en España , según datos de Estadística citados hoy martes por Cepyme y Randstad en la jornada «¿En qué sectores no se encuentran trabajadores?». En la inauguración del evento, el presidente de la patronal de las pymes, Gerardo Cuerva, señaló que el déficit de personal es «un problema real»: «No vale despejar el problema como lo ha hecho alguna vez la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , cuando ha afirmado que si no se encuentran trabajadores lo que hay que hacer es subir los sueldos». Cuerva añadió que «el problema es muchísimo más grave» ya que cada vez lo sufren más sectores y en diferentes puestos, también aquellos que ofrecen una mayor remuneración.

Asimismo, el presidente de Cepyme explicó que este déficit se debe, especialmente, a que no se imparte la formación adecuada en nuestro país y reclamó al Gobierno que se «tome en serio», este problema . «El 50% de los tres millones de desempleados no tienen estudios de secundaria y la cualificación de tecnologías, información y comunicación no está en España», abundó.

Durante su intervención, el presidente de Randstad, Jesús Echevarría, advirtió de que el actual «déficit de talento es una cuestión crítica» para España . Con estos argumentos, Echevarría exigió una mejora en la formación de los trabajadores y recordó que la tasa de actividad es superior a medida que aumenta el nivel de formación de los empleados. Además, Echevarría opinó que las empresas se deben afanar en labor de «ser más atractivas para captar talento » con ganchos como facilitar la conciliación familiar y personal, ofrecer teletrabajo o apostar por la formación y el reciclaje de la plantilla.

Por su parte, el director de Randstad Research, Valentín Bote, remarcó que ya antes de la pandemia, el 55% de las empresas habían tenido problemas a la hora de encontrar nuevos empleados que encajaran con los puestos demandados. Entre las principales causas de esta situación, se encontraban la falta de trabajadores con las competencias necesarias (70%), así como la oferta de salarios poco competitivos (39,1%).

El sector de la construcción es de lo más afectados por el déficit de trabajadores. Las empresas constructoras han perdido casi 300.000 empleos de trabajadores menores de 25 años entre 2007 y el cuarto trimestre de 2021, según las cifras aportadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Por ello, faltan capataces, albañiles, encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, así como carpinteros, instaladores de fachadas técnicas, montadores de prefabricados estructurales, especialistas en trabajos verticales u operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales.

Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén , explicó que a los jóvenes españoles no les atrae el sector «por la dureza y la elevada siniestralidad». No obstante, «cuando un joven empieza a trabajar en la construcción, ya no se va», argumentó Fernández, quien avanzó que el sector necesitará al menos 700.000 nuevos trabajadores en los próximos años. «La construcción necesitará en los próximos años a cientos de miles de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, para impulsar las transiciones digital y ecológica y, en definitiva, para acelerar la recuperación de nuestra economía», concluyó Fernández-Alén.

En la misma mesa de debate, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, apuntó a que la logística, necesita «empleos con valor añadido» y puso de ejemplo el oficio de mozo de almacén con nuevas habilidades como saber manejar un robot. Aranda también denunció que las políticas activas de empleo en España «no funcionan y necesitan una reforma» para que sea posible encontrar tanto trabajadores cualificados como aquellos que se han reciclado. Por su parte, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apostó por reforzar una formación profesional «atractiva» y que sea potenciada desde la Administración.

El 70% de las oportunidades laborales que hay en España se concentran en las empresas de menos de 200 trabajadores y aunque la hostelería, la construcción y la agricultura llevan años soportando los problemas asociados a la falta de mano de obra; la carencia de trabajadores se está generalizando en cada vez más sectores y lugares de España.

En las jornadas se concluyó que entre las causas que explican el déficit de trabajadores , se encuentran la falta de competencias formativas que se necesitan en el mercado de trabajo, la falta de cultura de movilidad geográfica o el envejecimiento de la generación del 'baby boom'. Tampoco acompaña la burocracia que hay que afrontar para buscar trabajadores o las deficiencias que se encuentran en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.

Respecto a las consecuencias de la falta de mano de obra, los ponentes destacaron el agravamiento de la tendencia de despoblación , el cierre de pymes y el recorte en la productividad de las empresas, ya que la falta de personal impide a las compañías desarrollarse e innovar. Asimismo, el déficit de trabajadores se convierte un freno de la actividad y de la inversión y se puede convertir en un grave impedimento para la recepción de los fondos europeos.

La clausura de la jornada contó con la presencia del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana y la intervención, a través de video de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría . La titular de Educación se refirió a la paradoja de que España tenga más de tres millones de parados y, al mismo tiempo, dificultades para encontrar personal cualificado en distintos sectores. Por ello, la ministra destacó la importancia de abordar este problema desde la educación y explicó los objetivos de la nueva reforma educativa, basada en la equidad y en el principio de «aprender a aprender».

Por su parte, Tiana insistió en la importancia de la Formación Profesional y de la nueva Ley , abordada en colaboración con los agentes sociales, orientada a mejorar el acceso al mundo laboral de los jóvenes.

«Necesitamos a camareros y tampoco se encuentran a trabajadores para el campo» Diferentes empresarios relataron las dificultades que sufren a la hora de contratar personal en varios vídeos testimoniales proyectados durante la jornada organizada por Cepyme y Randstad. La responsable de la compañía del sector del transporte internacional de vehículos Boada lamentó la «terrible» escasez de conductores cualificados , una situación que tratan de mitigar mediante el fichaje de conductores extranjeros, a pesar de que se trata de una medida que requiere mucha burocracia y papeleo. Finalmente, otro empresario del sector de la hostelería rural en Teruel señaló que les falta personal para poder desarrollar su actividad. «Necesitamos camareros, pero otras empresas de la zona tampoco encuentran a trabajadores para el campo o ingenieros. La escasez afecta a todo el escalafón», explicó. Asimismo, Gerardo Oliver, responsable de una pyme del sector de la madera, contó que llevan meses buscando trabajadores para la tala de pinos y personal para el aserradero y que no dan con estos perfiles. «Tenemos una plantilla de 17 personas y podríamos tener 24, pero no encontramos empleados», puntualizó Oliver. Además, un empresario de la construcción dejó claro que no se encuentran peones ni mano de obra cualificada para levantar edificios. «La gente joven no quiere trabajar en la construcción», destacó el mencionado empresario, quien recordó que la construcción no es un oficio que «se aprenda en un curso de 150 horas».