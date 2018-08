Márquese un Buffett: las cinco reglas para invertir en valor Se han escrito ríos de tinta sobre esta metodología de inversión, tan fácil de explicar y tan complicada de ejecutar

Warren Buffett es el inversor más famoso del mundo y el padre de la teoría de inversión en valor. Su filosofía no puede ser más sencilla, y a la vez más complicada. Buscar empresas de calidad pero siempre a precios bajos, es decir, descubrir el oro allá donde el mercado solo ve cenizas. Se han escrito ríos de tinta sobre esta metodología de inversión, tan fácil de explicar y tan complicada de ejecutar. A modo resumen, el libro «Aprenda a invertir como Warren Buffett» de la editorial Plan B ofrece la cinco reglas para invertir en valor.

1. Piense como el dueño

«Cuando compro una acción, me imagino que estoy comprando una empresa entera, como si estuviera comprando una tienda en una calle céntrica». Si compras una tienda quieres saber todo acerca de ella. ¿Qué productos vende la tienda? ¿Qué tan constantes son sus ventas? ¿Qué competidores tiene la tienda y qué la distingue de ellos? «¿Qué podría ser lo más preocupante de ser dueño de una tienda como esta?», dice el Oráculo de Omaha según lo J.Train en su libro 'The Midas Touch'.

Tal vez suena simple, pero este es el enfoque que Warren Buffett aplica sobre las decisiones de sus inversiones. ¿La empresa da suficientes ganancias con los medios disponibles o hay otras empresas que me pueden reportar aún más ganancias? Para Buffett no hay diferencia entre comprar una empresa entera, o comprar acciones. En ambos casos se convierte en propietario, por lo que todas las decisiones tienen que tomarse desde esta perspectiva. Y a partir de aquí, se construyen todos los principios archiconocidos de la filosofía 'value'. Comprar una empresa que se entienda, con beneficios sostenidos, de una buena eentabilidad sobre fondos propios, pocas deudas, buena gerencia, y lo más importante, las acciones tienen que ser muy baratas.

2.- Invierta siempre a largo plazo

Buffett no entiende de prisas, y de hecho, una de las características que mejor lo definen es la inversor paciente. Compra acciones de «buenas empresas» a precios bajos y después mantiene estas acciones en su cartera hasta que llegan a un buen precio. Algunas empresas llevan en su poder una decena de años. Cuando algunos inversores han pedido consejos a Buffett, él les ha indicado principalmente la importancia de la paciencia.

