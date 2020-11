Maroto negocia con los principales países emisores de turistas la obligatoriedad de PCR en origen y destino La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recoge de esta manera una reivindicación lanzada hace semanas por Canarias

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que está negociando con los mercados europeos para que haya test en origen y destino en los corredores turísticos, en lo que es una reclamación que viene haciendo Canarias desde hace meses.

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de la campaña 'Back to the Canary Islands, back to Spain', diseñada por Turespaña y que tiene como fin dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal.

La ministra ha apuntado que «el protocolo de corredor turístico para Canarias ya incorpora como elemento para evitar las cuarentenas y las restricciones de viaje los test en origen y destino para los países en destino y, por lo tanto, ya está encima de la mesa». En este sentido, ha añadido que «estamos negociando esos corredores turísticos con los principales mercados emisores. Esperemos que muy pronto sea la herramienta para que dé la seguridad a un destino que ya está preparado».

Maroto ha comentado también que cualquier instrumento que refuerce la seguridad generará confianza, que es lo que más se necesita para convencer a los viajeros y que viajen al archipiélago.

Confianza en el gobierno de Canarias

Por su parte, el presidente de Canarias se ha mostrado seguro que se seguirán dando pasos para aumentar la seguridad y ha señalado que espera que sean «inminentes».

«Tenemos unas semanas por delante claves en las que va a haber, seguro, respuestas a las solicitudes y a las peticiones que hemos hecho para tener un turismo seguro y poder recuperar cuanto antes los parámetros que teníamos en el pasado», ha concluido.