Top Marketing digital y diseño online: Claves para el crecimiento empresarial online

El diseño web es un área enfocada en el desarrollo de interfaces digitales, como el diseño de sitios y aplicaciones para web. Para ello, los diseñadores web crean las páginas utilizando lenguajes de marcado como HTML. Si la experiencia de los visitantes a un sitio es mala, la consecuencia es la disminución de la conversión en de estos visitantes a clientes. Para que no suceda con el sitio web de una empresa, se debe tener un diseño web de calidad. El diseño web implica trabajo relacionado con el layout y diseño de páginas online, así como la producción de contenido, aunque generalmente se aplica a la creación de sitios web. En este caso, los diseñadores web crean las páginas utilizando lenguajes de marcado como HTML o XML.

Una agencia de posicionamiento SEO en Google genera Buenas primeras impresiones, Mejores procesos de SEO, Ventaja competitiva, Mayor generación de ingresos, Acceso más práctico y rápido al negocio…. Si bien es común pensar que un diseñador web es responsable de crear sitios web atractivos y completamente funcionales, hacen mucho más que eso.

Los diseñadores web tienen en su trabajo tareas rutinarias relacionadas con la creación de un diseño para medios digitales y la creación de contenido. Por lo tanto, deben analizar tanto las necesidades del cliente como los objetivos para configurar un sitio web a fin de brindar a los visitantes la mejor experiencia. Además, los diseñadores web deben saber cómo insertar gráficos, usar lenguajes como HTML y actualizar el sitio cuando sea necesario.

Una vez introducidos los temas, vamos a presentar algunos casos prácticos de empresas de éxito y de total confianza para poder asesorarnos y así iniciar nuevas vías de negocio.

- En primer lugar presentamos Kofumedia , que nos detalla su manera de trabajar que ha llevado al éxito a multitud de clientes. "En Kofumedia.com nos consideramos un estudio creativo de estrategias de marketing digital alternativas y desarrollo web “artesano” donde la originalidad debe prevalecer en cada trabajo que realizamos".

"No trabajamos con todo el mundo, ya que consideramos que hay empresas y productos que a nivel publicitario no son rentables en internet, solo trabajos con un grupo reducido de clientes y muy importante con alfabetización digital que les permita entender procesos, no hacemos publicidad si la empresa no tiene su presencia online Impecable o actualizado a las tendencias de consumo actual, etc. Es decir, si en algo nos diferenciamos es que solo aceptamos trabajos que estamos seguros podemos escalar".

"Para hablar del éxito de Kofumedia vamos a comentar una metáfora: Me encuentro con unos cascos puestos camino a Seattle en un viaje de investigación de mercado para la expansión de nuestros servicios en USA oyendo la canción 'Ruido' de Sabina. ¡Es una buena metáfora para definir el porqué de nuestro éxito!"

"En nuestro país hay mucho ruido de emprendimiento sin verdadero conocimiento a nivel marketing online, un ruido de resabiados del marketing digital forjados en tutoriales de YouTube, donde lo único que saben es hacer ruido de promesas inviables y ruido de falsas expectativas que hacen mucho daño".

"Gran parte de las empresas que firman con Kofumedia vienen con grandes decepciones en cuanto a marketing gracias a este 'Ruido'. Si tenemos que concretar a qué se debe nuestro éxito, podemos decir que principalmente se debe a centrarnos en la formación constante de los servicios que ofrecemos en el estudio. Por ejemplo: Especializarnos en Tik Tok y TikTok Ads nos ha convertido en una referencia en España de esta importante red social nuestra honestidad de cara al cliente, un equipo de creativos disruptivos valientes en propuestas o la fidelización de nuestra cartera de clientes son algunos de los puntos que nos ha permitido tener un crecimiento increíble en el último año".

- Tras la breve pero interesante explicación de Kofumedia, queremos también que Black Racks nos presente su forma de trabajar en la que hablaremos de sus inicios hasta la actualidad.

"Llevamos en el sector aproximadamente año y medio. La empresa la fundamos con la idea de empezar a vender productos online en un principio, y en un futuro próximo poder ofrecer servicios más variados y de ramas diferentes. Ofrecemos servicios de creación de páginas web, marketing digital o E-Commerce, SEO y Fullfillment. Estos son nuestros principales servicios a día de hoy. Nos encontramos en un punto en el que estamos creciendo en cada uno de nuestros servicios de manera exponencial y todos nuestros clientes están muy satisfechos".

"Al ofrecer una rama de servicios parecida pero variada, nuestro abanico de clientes es variado. Nos encontramos desde cliente en edad avanzada que adquieren productos que ofrecemos, hasta un joven que acaba de iniciarse en el mundo del E-Commerce y no dispone del espacio ni tiempo suficiente para todo el tema logístico que sus pedidos y productos necesitan, por lo que nos contrata a nosotros para ello (Fullfillment). La capacidad que tenemos para crear algo nuevo desde 0 y que sea productivo en poco tiempo nos hace únicos en el mercado. Nos adaptamos a cualquier servicio que ofrecemos en poco tiempo, de tal forma que el abanico de clientes nunca para de aumentar, y podemos seguir creciendo en otras ramas diferentes. Somos una empresa de jóvenes que quieren aprender, trabajar y crecer ofreciendo un servicio lo más óptimo posible a cualquier potencial cliente".

- Siguiendo con las presentaciones, vamos a ver cómo trabajan en App Design .

App Design es una empresa de diseño web profesional y desarrollo de apps. Dispone de un equipo completo de diseñadores web para crear páginas web increíbles para empresas. Están especializados en consultoría web personalizada para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Ofrecen un servicio completo de diseño UX/UI, diseño gráfico, SEO, marketing digital y programación de funcionalidades a medida para páginas web. Sus servicios de diseño web a medida están adaptados para optimizar costes y conseguir proyectos rentables para sus clientes. Trabajan con empresas, pymes y particulares, cada cliente es diferente, por lo que se involucran para ayudar en cada proyecto de forma personalizada.

Su metodología de trabajo para crear páginas web desde cero se basa en 3 aspectos fundamentales:

1. Consultoría especializada: conectan con cada cliente para dar una propuesta personalizada. Su equipo de diseñadores web trabaja de la mano para mejorar la idea de cada cliente con consejos y las últimas tendencias en el sector.

2. Diseño de prototipo: antes de comenzar, ofrecen un diseño base sobre el que trabajan: el cliente podrá ver el resultado final sin tener que pagar el proyecto completo.

3. Estimación de secciones y funcionalidades: una vez definido todo el trabajo a realizar, estiman los costes de trabajo en función de todas las secciones y funcionalidades a desarrollar.

4. Desarrollo web: tras la confirmación del diseño por parte del cliente, se realiza todo el diseño y desarrollo del sitio web.

5. Soporte y mantenimiento: una vez terminado el trabajo, su garantía y políticas de transparencia con el cliente les lleva a una colaboración a largo plazo para seguir creciendo juntos.

Si necesitas contratar un equipo de diseño web profesional experimentado, App Design es tu empresa. Con 15 años de experiencia y más de 500 clientes satisfechos, es considerada una de las mejores empresas de diseño web de España.

- Por último, aunque no menos importante, nos centramos en Diurnay como gran referente en su sector. Lleva diez años ofreciendo soluciones de marketing online, diseño web, publicidad, y también son Partners de Shopify. Nacieron como tal a finales de 2012, pero su trayectoria anterior estaba íntimamente ligada al mundo digital.

Contaban con los conocimientos, pero necesitaban poder llevarlos a cabo de acuerdo a nuestra forma de trabajar para conseguir los resultados que, gracias a nuestro método, conseguimos diariamente. Además de ser una empresa familiar, estan ubicados en la que denominamos ‘Cuna del Marketing Online’ de España. Concretamente, la ciudad de Alicante, que cuenta con, probablemente, las mejores agencias a nivel nacional. Si bien es cierto que abarcan lo que se denomina ‘Marketing 360º’ su especialidad y foco a día de hoy, tienen gran experiencia en la publicidad en Google y Facebook Ads; así como el diseño y desarrollo de tiendas online en Shopify.

"Todo lo que hacemos está basado en algo vital y poco fácil: estrategia. En preguntarnos constantemente por qué hacerlo de una forma, u otra. Cruzando datos, y poniéndonos en la piel del cliente final. Principalmente trabajamos con empresas que han tenido malas experiencias con agencias: por falta de entendimiento, de capacidad y/o de resultados. Solemos decir y procurar que 'tenemos que conseguir más que nadie, y demostrar más que nadie', precisamente por cómo llegan los clientes a nosotros. Afortunadamente, nuestro crecimiento da fe a la consecución de los resultados para nuestros clientes. Respecto al tipo de empresas o sectores, mayoritariamente son empresas que buscan Clientes Potenciales B2B: es decir, empresas que buscan vender a empresas. También contamos con un amplio portfolio de eCommerce (moda, alimentación, cosmética, hogar...), centros odontológicos y estéticos...".

"El sentido común y la experiencia nos hace muy especiales, y lo más importante, la pasión por los retos, resultados y los negocios. Entendemos los negocios porque nos gustan, y afortunadamente, estamos obligados a entenderlos. Aprendemos de empresas enormes, medianas y pequeñas: de sus virtudes, de sus problemáticas, y esto nos ayuda a seguir mejorando y consiguiendo los resultados que todos nos confían. Somos un equipo cercano, y comprometido con el conocimiento en beneficio de nuestros clientes. En definitiva: somos cazadores de resultados, sin limitarnos solo a la ejecución. Participamos con nuestros clientes en todos los pasos, porque intervenimos en todos esos escalones".