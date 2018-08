La marihuana, una apuesta de 3.532 millones del fabricante de cervezas Corona Constellation Brands ha ampliado su participación en Canopy Growth Corporation hasta el 38%

Constellation Brands, dueño y fabricante de la famosa cerveza Corona, confirma su apuesta por el cannabis. Hasta ahora contaba con el 9% de Canopy Growth Corporation, empresa canadiense de marihuana. Ahora, tras invertir 4.000 millones de dólares (3.532 millones de euros) en la empresa, posee el 38%.

La estrategia de la compañía cervecera pasa por convertir a la canadiense en líder mundial de producción de cannabis, así como fomentar su marca.

Constellation Brands aumentará su participación accionarial en adquiriendo 104.5 millones de acciones pagando una prima por cada acción del 51,2% del precio de cotización al cierre del 14 de agosto de 2018.

«Esta inversión, la más grande hasta la fecha en el ámbito del cannabis, proporcionará fondos que Canopy Growth desplegará para construir estratégicamente y/o adquirir activos clave», explica Constellation Brands en un comunicado. «A través de esta inversión, estamos eligiendo a Canopy Growth como nuestro socio global exclusivo para el cannabis», explicó en ese documento el consejero delegado de la empresa estadounidense, Rob Sands.

Confianza en la legalización

Constellation Brands, con sede en el estado de Nueva York, es uno de los gigantes del mercado de la cerveza en Estados Unidos, gracias principalmente a sus marcas mexicanas Corona, Modelo y Pacífico, aunque también comercializa otros alcoholes como vino, vodka y tequila.

Su apuesta por la marihuana se cimenta sobre la expectativa de que será legalizada en los próximos años en una serie de países, principalmente en EE.UU., donde varios estados ya han dado ese paso.

Pese a todo, ambas compañías dejaron claro que no comercializarán produtos de cannabis hasta que estos no estén permitidos a todos los niveles por el Gobierno norteamericano, con lo que, de momento, no venderán en Estados Unidos por estar penado en una ley federal..

Canopy Growth es actualmente el mayor productor canadiense de cannabis medicinal y tiene previsto ampliar su negocio hacia otros usos una vez que lo permita la ley. El principal directivo de la empresa, Bruce Linton, consideró ayer en un comunicado que la experiencia de Constellation Brands en la construcción de marcas, márketing y hábitos de consumo será clave en la expansión de los productos de cannabis de su compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Canopy Growth se dispararon más de un 20%, mientras que las de Constellation Brands caían cerca de un 9%.