María Jesús Pérez: La vuelta del sindicato de la ceja: como Atila y su caballo, a su paso, se acabó la hierba

En la buchaca de la España de Sánchez y el sindicato de la ceja los «no» se amontonan. No al Eurogrupo, no a la OMC, no a Marruecos -con la que está cayendo con la crisis inmigrante-... Un no parar. Suma y sigue. La última en pagar el pato: León. ¿Quién pierde? Nos duele España, cada vez más pequeñita e insignificante. ¿Nadie más lo ve?

Menos mal que salíamos más fuertes, porque con todo y con eso el Gobierno de Pedro Sánchez lleva a España a la irrelevancia más absoluta en Europa, y si me apuran, en el mundo, porque lo último en Marruecos... El caso es que la última ... gesta de nuestro particular «barón rojo» y su Falcon no ha sido el no viaje al país alauí, que también -y de momento aparcado hasta febrero, veremos entonces-, ha sido dejar a León en evidencia para una candidatura a sede del Centro Europeo de Ciberseguridad que solo obtuvo un par de votos. ¿Pero no les pone ni medio colorados? Ni un poquito amarillos siquiera oigan. Claro que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el «niño de Huawei» como se le conoce ya en plazas tecnológicas , y su vieja guardia han tenido mucho que ver en el desaguisado. ¡Lo que nos faltaba por vivir, aguantar y rememorar! Ustedes verán pero, hoy, la suma de Sánchez y Zapatero son como Atila y su caballo Othar, que por donde pasaban no crecía más la hierba. Es para hacérselo ver. Y los que confían en el dueto socialista más si cabe.

El caso es que Zapatero, todavía con «jetlag» de su viaje a Venezuela , corrió a hacerse la foto en otro foro a cuenta del 5G. Tanto monta... Y allí estaba el bueno de Pepiño (a la sazón, el socialista Pepe Blanco), acompañado de su socio Alfonso Alonso, para recibirle y estrechar lazos y asesoramientos. Porque a ZP igual le da la tiranía de Maduro que el «patio de Monipodio» de Huawei. Después de todo, quién mejor que el sindicato de la ceja -volviendo la vista atrás estamos, ¡a más, a más!- para gestionar unos tiempos en los que únicamente nos vemos los ojos, incluidas, sí, las cejas. El expresidente necesitaba «pasta» para su lobby personal y reconvertir la vieja estación de tren de León en la sede de Ciberseguridad con fondos europeos, y mira tú por dónde que el respaldo fue un fracaso absoluto. Uno más al sumando de la ecuación. Lo dicho. Un voto, y la sede... a Bucarest . Y es que estar respaldado por tal conciudadano ha sido lo peor que le podría haber pasado a León. No merecía tal desprecio. Ni el apoyo de las grandes telecos del país ha servido para equilibrar la desconfianza para con el «niño de Huawei» en la comunidad europea. El que fuera inquilino de La Moncloa entre 2004 y 2011 firmó una carta conjunta con los parlamentarios nacionales del PSOE por la provincia de León que dirigieron a los distintos países de la Unión Europea pidiendo que respaldasen la propuesta leonesa para ser la capital continental en este sector. «¡En bendita, y maldita, hora!», piensa en alto ya más de uno arrepentido . Ni los últimos intentos por aunar votos con la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, echando el resto sirvió para que pesaran más las dudas que reinan en Europa respecto a España. Perdón, más correcto, al Gobierno social-comunista español . Un suma y sigue que deja a España cada vez más pequeñita, pequeñita, pequeñita... a ojos de los Estados con peso, decisión y relevancia, no solo en Europa. Todos los esfuerzos caen en saco roto. España ya había perdido la sede de la Agencia del Medicamento en Barcelona, entonces por el ambiente político-social del independentismo, y ahora esto por el afán de uno. O dos. Porque ya no cuela lo que van vendiendo... Visto lo visto, la enorme distancia entre lo que este Gobierno hace y lo que dice que hace, entre las victorias que se apunta y las que en verdad gana, cabe preguntarse si no será cosa de que Sánchez necesita como el comer una cadena de televisión... europea eso sí, para que, como en el parchís, se coma una y se cuente veinte. Vamos, como sucede en España. Pues... lo lleva clarinete si por un instante se le ha pasado por la mente que en Bruselas y alrededores va a tomar el pelo a alguien tanto como lo hace por tierras del sur del Viejo Continente con su propaganda barata de otrora tiempos «chuscos». En la buchaca de la España de Sánchez y el sindicato de la ceja los «no» se amontonan . No al Eurogrupo, no a la OMC, no a ser recibidos por el Rey marroquí. .. Chasco tras chasco hasta la derrota final. Este Ejecutivo no da una en Europa. «Spain, 0 points». Y eso, duele.

