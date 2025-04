La semana que viene Mark Zuckerberg anunciará su nuevo Facebook, un cambio de nombre para abordar El Dorado digital. La clave del invento parece ser el metaverso. ¿Y en qué consiste el palabro en cuestión? Pues muy sencillo: trasladar el mundo real a un mundo ... virtual sin límites y donde habrá de todo. De todo oportunamente gestionado por el propio Zuckerberg. Pues bien, trasladado el asunto a nuestra particular actualidad doméstica, resulta que en España, Pedro Sánchez, y su socialdemocracia de amiguetes, quiere crear también su metaverso: una España feliz -testada convenientemente por el también fantasioso CIS de Tezanos- donde todo va sobre ruedas y llueven fondos europeos cada mañana. Es el metaverso socialista donde no hay críticas ni malos rollos: las empresas ganan dinero a espuertas, los políticos pacen felices en el presupuesto público, los nacionalistas nacionalizan y los independentistas, pues eso, independizan. No hay voces críticas ni opiniones que valgan, solo aplaudidores a rabiar y ciertos empresarios esterilla -me muerdo la lengua mejor- que se amoldan al tacón del zapato de Sánchez para que se sacuda el polvo de la legislatura. No hay ‘FMI’s’ que cuestionen las métricas macro, ni tribunales que enmienden la plana ni, por supuesto, separación de poderes que limite la acción del Ejecutivo. Es el metaverso ‘sanchista’: un remanso de euforia y tranquilina donde nunca jamás osarán poner un pie los hombres de negro ni los fiscalizadores ojos de Bruselas.

Pero hete ahí que, mientras el metaverso se hace verdad, el mundo real sigue dando vueltas sobre su eje y arrojando datos tan sombríos como que no hay quien pague el recibo de la luz y que los hombres de negro campan a sus anchas por las cuentas públicas españolas. Pues... tomen nota, porque no vendrán los cacareados fondos europeos hasta al menos pasada Semana Santa, un ‘Viernes de Dolores’ que aguarda a nuestros mandamases económicos, porque los números no salen en Europa. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Tal cual está la cosa. Es lo que tiene el metaverso y los ‘metajetas’, que solo existen en la imaginación febril de unos pocos desahogados que sueñan con hacernos luz de gas -al precio al que está ahora encima- y forzarnos a comulgar con ruedas de molino.

Y mientras el metaverso se consolida, los empresarios ‘blandiblú’ -me sigo mordiendo la lengua, pero doy pista: esos que igual montan un chiringuito de vehículos conectados que la hoja volandera monclovita, dicho queda-, siguen poniendo un pie en cada mundo. El izquierdo, claro, junto a Sánchez, faltaría más. El derecho, al lado de Pablo Casado, que nunca se sabe -¡menudo panorama se le queda al líder del PP como sea finalmente quien herede la gestión de un Estado en modo avión permanente! No le arriendo ganancias-; y cuanto más cerca en la foto y más pelota, más fatuo. Es lo que tiene el metaverso y los ‘metajetas’: si algo sale mal, pues se dice que todo era una broma, que quién iba a creerse aquello, y punto. Y todo con una sonrisa blanqueada y una melena al viento tan postiza que ni se despeinan. Ya lo dijo Calderón, me repito, que los sueños sueños son, y... ¡viva la ‘metarecuperación’ que los parió!

En definitiva, el mundo virtual y fantasioso en el que Sánchez y sus aplaudidores nos quieren meter se desmorona. Ni las previsiones se cumplen ni la economía chuta ni, lo que es peor, llegan los fondos europeos, porque los hombres de negro, créanme, aquí de visita y con la lupa a cuestas desde hace más de un mes, no se tragan la tranquilina. Ven pocas luces. Y con la subida de la energía, muchas menos. Aunque hablando de luces, a este Gobierno si le plantas cara, pero de verdad, se achanta y cede. Y más ahora que no funciona el rodillo marketeniano del exGodoy de La Moncloa, metido a escritor de última hora, que está muy de moda. Para muestra, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y la larga sombra de Julián Martínez Simancas, que más sabe el diablo por viejo que por apellidarse Carmona, no se desorienten… Galán, decía, ha ido batalla a batalla, foto aquí, foto allá, cual pequeño Nicolás -pero con clase, canas y muchas, muchas más luces, que algo tiene que pesar el sector y la experiencia-, y ha ganado la guerra. Esa que tienen las energéticas con la ministra de Transición, Teresa Ribera, desde que anunció su decretazo, y que ahora, me cuentan, anda ultimando y sopesando un nuevo decreto energético. ¿En serio? ¡Para qué retocar el desastre si se puede hacer algo nuevo! Con permiso de Podemos -por eso me extraña-, la norma pues sería la más breve de la historia. Veremos... Ahora, sí, me estoy imaginando a Galán diciendo: «¡Ay, Ana (Botín) que razón tenías en eso de que Sánchez no era de fiar. Que primero iba a por el PSOE, después a por las empresas y luego a por España!». Y en esas sigue el presi. Nos toma a todos por ‘metaidiotas’. Bueno, con excepciones que confirman la regla. Léase, Galán.