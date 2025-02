Decía el poeta castellano del siglo XV Jorge Manrique, en una de sus sublimes coplas sobre la brevedad de la vida humana ('Coplas a la muerte de su padre'), que cualquier tiempo pasado fue mejor. «Recuerde el alma dormida, / avive el seso y despierte / contemplando / ... cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando, / cuán presto se va el placer, / cómo, después de acordado, / da dolor; / cómo, a nuestro parecer, / cualquiera tiempo pasado / fue mejor»... o no, como diría aquel. Es la insoportable levedad que deja un obstinado 'déjà vu' que viene y va con inicua insistencia. Es tal la ansiedad que provoca que vuelvan algunos de esos tiempos pasados que desde luego no fueron mejores, que más bien parece que no se han ido. Y hete aquí que resurgen insistentemente ya hace demasiadas semanas esos paralelismos con el agónico final del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .

Y es que la ley de Lavoisier de la política establece que nada se crea ni se destruye; solo se transforma. Luego, el sanchismo la ha completado añadiendo el factor enriquecimiento: es la transformación para hacerse más ricos, que hasta ahí podíamos llegar. Pues... el escenario económico perfila un camino de espinas para los próximos meses, asaeteado por situaciones sobrevenidas, como una guerra, y una colección de medidas erráticas e ineficaces que han empeorado la salud del enfermo. Una sucesión infinita de excusas confirma el argumentario monclovita para justificar que no dan una a derechas: el Brexit, el Covid, Argelia, Pegasus o, de aplicación inmediata y efímera, la ola de calor. Todos ellos son elementos explicativos de una acción de gobierno atropellada y bochornosa que tiene a las cuentas públicas intubadas y bocabajo. Cualquier día la vice Nadia Calviño traslada sus explicaciones macroeconómicas a una morgue improvisada como aquel Palacio de Hielo que La Moncloa llenó de ataúdes y cerró a cal y canto mientras aseguraba que todo estaba bajo control y salíamos más fuertes.

La última medida paliativa del Ejecutivo ha sido el tope al precio del gas para contener el de la luz, que se ha saldado con la excepción ibérica de que el recibo sigue subiendo. Todo muy excepcional, desde luego. En Bruselas dejaron a Pedro Sánchez hacer de liebre y que experimentara con medidas heterodoxas antes de jugársela a nivel Schengen y el resultado, pues ya ven, entre calamitoso y tragicómico. La situación que atraviesa España es calcada a la de los últimos años del zapaterismo, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que en verdad es ZP quien manda. Él y su clá de la ceja. Han vuelto, toditos, solo que ahora han aprendido la lección y corren a llenarse los bolsillos para pasar la travesía del desierto de la próxima legislatura a cubierto. Ahí tienen el caso de Indra, ejemplo del sanchismo más recalcitrante, una suerte de costra, una capa de estómagos agradecidos que no se quita ni con agua caliente. Tan normal ven que el presidente de Prisa , de profesión el Zaragoza F.C., presida un grupo editorial y se convierta en el comodín del Gobierno para rendir Indra. Ya lo dice la letra coplera de la jota aragonesa: «Hi visto cosas muy raras pero no hi visto en la vida reloj que marche hacia atrás ni rico que ande hacia arriba». Seguro que un día nos explica a todos ese nuevo concepto de la gestión de un 'hedge fund' entre el Ebro y el Hudson.

ZP le ha montado un Gobierno bis a Sánchez -en la sombra, vamos- ocupado en buscarse una salida europea a la ratonera en que ha convertido España y antes de que el PSOE empiece a darse cuenta de que está muerto y todavía no lo sabe. Ahí están Miguel Barroso , como ministro de Agitación y Propaganda; Pepiño Blanco , de Gasolineras y Otros 'lobbies'; Joseph Oughourlian , de Rotos y Descosíos Sin Fronteras; José Bono , ministro de Energías Fatuas y Demagogia Televisiva; Miguel Sebastián , de Bombillas Led Nunca Recibidas y Política de Incrustración; Trinidad Jiménez , ministra de 'Business' Exteriores y Relaciones Súper Chulísimas; Fernando Simón , ministro-portavoz y presidente de Loterías y Apuestas del Estado; Manuel Chaves y José Antonio Griñán , ministros de Economía, Hacienda y Justicias ajenas; Rosauro Varo y Javier Hidalgo , ministros de Festejos de altos vuelos y del porque yo lo valgo; Jesús Caldera , titular de… ya se les ocurrirá alguna cosa... Es sarcasmo, claro, para los despistados. Mejor tomárnoslo así, aunque gracieja tiene ya poca, muy poca...

Eso sí, el Gobierno está ahora en ver cómo el BCE sigue comprando deuda española sin condiciones, lo cual se antoja improbable. Europa no da para más y la economía sanchista se ha hecho bola en un entorno donde conocen bien no solo a Sánchez sino a ZP . En el recuerdo queda aquella portada de 2011 con la que el poderoso 'The Wall Street Journal', emblema del mundo del dinero, celebraba la salida de quien les decía que estábamos en la Champions. Igual que hacen hoy.

Sánchez y los suyos asaltaron el cielo. Ahora van camino de incendiar el infierno. Y no olviden: «No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió». (Sabina 'sic' en su álbum «Con la frente marchita», 1990).