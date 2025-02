María Jesús Pérez: El Ibex, reacio a apoyar la propaganda de Sánchez

Se le acaba el chollo a Antonio, que ya ha perdido casi al 100% su poder de convocatoria. ¡Ups! perdón, a Pedro, que por perder ha perdido hasta el nombre en Europa. Será por ‘Antoñita, la fantástica’. Y es que la maquinaria propagandística del presidente ... Sánchez se ha vuelto a poner en marcha. Pero... tarde y mal. Muy mal. Además, aunque parece no tener nunca fin, lo peor es que todo el mundo le ha pillado en varios renuncios -en todos-, con el mismísimo carrito de los ‘helaos’. Tras tantos actos de propaganda, interiorizado está que el contenido real es de menos 30. Y las agendas de todo primer ejecutivo de una gran compañía, pues si es una reunión en La Moncloa, y a puerta cerrada mejor, se puede ajustar, y si eso se va. Si es aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... pues va un segundo, o tercero de a bordo, o menos, y ‘apañá’ la cosa.

Así pues, en el que ha sido el vigésimo -por decir un número- ataque a los primeros espadas de la gran empresa española, el resiliente del Gobierno se ha quedado ‘pseudosolo’. Ha pretendido hacerles la trece/catorce, acorralarles en un nuevo acto de búsqueda de aplausos, y resulta que está, a día de hoy aún, como «castigado» en la esquina de la última fila de la foto de mandatarios de la cumbre de la OTAN celebrada ayer en Bruselas con la presencia del que pudo ser, pero no quiere, su nuevo mejor amigo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden...

¡De los nervios están en La Moncloa! A tres días del evento en cuestión y no llegan las confirmaciones deseadas. Con lo cual empiezan con sus ‘llamaditas’ de atención a las empresas del Ibex 35, y a algunas otras líderes de su sector, para emplazarlas el lunes a una nueva emboscada versionada del «España, puede». El presidente del Gobierno quiere adelantar entonces el contenido del decreto de medidas energéticas que se llevará el martes al Consejo de Ministros tras su fracaso en el ‘road show’ por Europa.

El objetivo: Sánchez, en loor de multitudes, arropado por sus ministros económicos (Nadia Calviño, Teresa Ribera, también como ponentes), y ante la ‘crème de la crème’ del empresariado español. Y de fondo, ‘sus milongas’. Eso sí, empezarán ya mismo con sus llamadas teléfonicas a mansalva para confirmar asistencias de los ejecutivos españoles, y aprovechando eso sí el aforo del encuentro organizado por la agencia Europa Press y por McKinsey&Company bajo el lema «Generación de oportunidades». No da tiempo a más.

Y es que Antonio -¡uy! perdón de nuevo se me ha ido, Pedro- que pretende presentar en su intervención a las 9:30 horas de la mañana -seguida, por cierto, de un panel de líderes empresariales aún por confirmar- las medidas que incluirá el decreto que se aprobará un día después para atajar la profunda crisis energética en la que tiene sumido al país. Busca el apoyo sobre todo de los principales presidentes del sector en cuestión (a saber: Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy), además de intentar arrastrar al patrón de patrones, Antonio Garamendi, que aún no ha trascendido si ha confirmado su asistencia al acto o no -aunque tiene todos los visos de que tampoco podrá ajustar su agenda-, y donde residiría la clave del éxito del encuentro aprovechado, o el fracaso. ¡Contento le tiene a Don Antonio -este sí- con la rapidez con la que está tomando el control del desaguisado en el que tiene sumido el señor Sánchez el país!

Pues, de momento, algún ponente empresario quizás vaya, porque le toca, pero tampoco es 100% seguro, y sí irán algunos otros, políticos enmascarados de la cuerda, como Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, y Maurici Lucena, presidente de Aena. El resto, a estas alturas, y hasta ayer mismo, no parece que puedan liberar eventos agendados: ni el presidente de Caixabank (Goirigolzarri), ni de BBVA (Torres), ni la del Santander (Botín), ni de Telefónica (Álvarez-Pallete), ni de Iberdrola (Sánchez Galán); ni de Endesa (Bogas); ni de Naturgy (Reynés), ni... ¿sigo? Mejor no que dejo a Antoñito a la altura del betún. ¡Ah, no! que en ese nivel ya está incluso acomodado...