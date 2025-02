Sánchez tiene un plan: estamos mal por culpa de Putin, y si no se arregla es por culpa del alemán Olaf Scholtz . ¿Algún problema? Pedro ‘Pilatos’ Sánchez se lava las manos como el que más y despeja balones cual ‘Araña Negra’ - ... Lev Yashin , ruso de nacionalidad curiosamente, y para muchos el mejor portero de la historia del fútbol- ante cualquier contratiempo en el país que, por desgracia para nosotros, le ha tocado en gracia gobernar. Y tan fresco. Ni se medio despeina, que tiene que estar guapo. Ahora que lo cierto es que el Gobierno socialcomunista de España empieza a percibir, ya sí, los efectos de su desastrosa gestión, por lo que dándole vueltas a la psique la única salida que ha encontrado, dentro de su lógica, es intervenir el Ibex 35 . Así como suena. Mientras, el expresidente Zapatero y sus secuaces han pasado a un discreto segundo plano -pero no se olviden, que estar, están- para seguir facturando a los sátrapas de Iberoamérica , con el foco puesto en una vuelta al poder del brasileño Lula da Silva que les dé gasolina para otros años.

Y, decía, este es todo el plan del líder español. Simple pero dramático. Sobre todo, para el buen funcionamiento de una economía de libre mercado susceptible de pasar a ‘planificada’ en cero coma. Lo peor es que es difícil seguir los pasos del itinerante de los aires y pararle los pies. ¡Para qué quedarse intentando solucionar los problemas de los españoles y de una España donde las calles arden -y no precisamente alentadas por quienes debieran liderarlas, esos mejor extienden la palma y esconden la mano... en sus bolsillos, repletitos de nuevas subvenciones, así que a callar que están más monos, y los trabajadores que se apañen ellos solos si eso- si puede estar zascandileando por otras tierras nadie sabe exactamente con qué fin! De hecho a esta hora no sabemos si Sanchez ha cogido la bicicleta para ir a Berlín a liar al canciller socialdemócrata para que le arregle el problema de la energía -que él solo, está claro, no sabe- o más bien habrá optado por el nada sostenible Falcon .

El resiliente de La Moncloa esparce así responsabilidades por Europa , a ver si cuela, mientras en España le dice a su obediente presidenta del Congreso, Meritxell Batet , aprovechando esa apariencia de tímida cordialidad que esconde más bien una maldad maquiavélica de aguililla, que agilice la videollamada con el invadido pero bravo presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , que ha pasado ya por medio mundo salvo por el Parlamento español. ¡Qué más da que su país lleve ya días y días esperando soluciones y medidas, y a ser posible inmediatas, porque muchas familias, empresarios y autónomos se ahogan literalmente en la miseria y las deudas, y desbloquee la paralización del transporte autónomo que todo lo ha empeorado más! Ni medio ‘colorao’ se pone, dice que en 15 días las anunciará, y se acabó. Y que nadie se preocupe, que este 85% del transporte es testimonial y son todos de ultraderecha, que ni caso. Puesto el ventilador, la mierda -con perdón- se dispersa aquí y acullá, que no se quede alguien sin su porción. Y si las pérdidas para el sector de la distribución, por ejemplo, tras seis días de paro, se acercan paulatinamente a los mil millones de euros y más de 100.000 puestos de trabajo están en peligro, ¿a quién le importa? Que esperen, que un presidente de Gobierno como él tiene mucho tajo y muchos otros y más importantes problemas que atender... Su mantenimiento en el poder el máximo tiempo y su futuro resuelto, por ejemplo.

Y así, mientras las estanterías de los supermercados se vacían (ni carne, ni pescado, ni leche... ¡pues nada comeremos papel higiénico! y ni eso lo mismo) se llenan las arcas del PSOE S.A. Para ellos no hay estanflación que valga. ¿No habíamos quedado en que tenían 140.000 millones para reconstruir la economía? Entonces, ¿para qué demonios hay que intervenir los beneficios del Ibex como dicen a viva voz ya que harán? Quizás sería bueno que antes de que Zelenski nos explique la tragedia de Ucrania , sea el propio Sánchez y ‘Nadie’ Calviño quienes pasen por el Congreso a rendir cuentas de unos números que solo les salen a ellos. Porque tan necesaria es la febril pulsión de solidaridad desplegada sobre el pueblo ucraniano como también debería ser que esta alcanzara a los millones de venezolanos que han tenido que huir de su país en los últimos años asfixiados por ese gran líder espiritual del liderazgo zapateril que es Nicolás Maduro y los que ya se frotan las manos por la señal de paz que se ha enviado a cuenta del petróleo de aquel país. Habrá que estar atentos y ver el destino y en qué manos caerán próximas e hipotéticas maletas viajeras por aeropuertos internacionales...

Y, a todo esto, los sindicatos, callados y cruzando los dedos para que la situación se arregle sola y no tengan que salir a la calle, no vaya a ser que se les vea el plumero y tengan que quedar mal con las grandes empresas con las que tan bien se llevan en el arte de chupar del bote. Perdón, de Fondos Next Generation , que conviene hablar con propiedad. Todos juegan a lo mismo. Te dejan abandonado a tu suerte y luego dicen que has salido más fuerte, palabra de Sánchez, el ‘procrastrinador ’ . Que por engañar ha engañado hasta al Frente Polisario rindiendo el Sahara a Marruecos . Total, habrá pensado que desierto le va a sobrar en España según la está dejando. Ya tenemos hasta las tormentas de arena, para ir abriendo boca.

España , pues, partida entre el grito del Ibex y el ominoso silencio de los obreros, vuelve a toda prisa a ese «mundo de ayer» que dibujó con detalle Stefan Zweig -lección magistral sobre la demolición de los vínculos entre palabra y verdad- caminito de la autocracia sanchista. Ya decía Lenin , por si l a vicepresidenta Yolanda Díaz no lo sabe, que la confianza es buena, pero el control es mejor. Tomamos nota.